В преддверии нового сезона, когда кинематографический мир оживает в ожидании свежих историй, студия Sony представляет зрителям тизер своей новейшей короткометражки "The Spider Within: A Spider-Verse Story". Этот проект обещает расширить границы вселенной Майлза Моралеса, представив фанатам не только новые приключения, но и глубокое погружение в психологию персонажа.



Короткометражка затрагивает тему панических атак, с которыми сталкивается Майлз под весом личных и супергеройских обязанностей. Эта борьба с внутренними демонами обещает быть изображена с неожиданной стороны, предлагая зрителям уникальное и трогательное изображение "паники", которая охватывает главного героя. Согласно описанию, короткометражка будет содержать элементы триллера, что делает ее еще более интригующей.



Премьера "The Spider Within" запланирована на 27 марта в 16:00 по московскому времени, после того как фильм был впервые показан на кинофестивале в прошлом году. Голос Майлза Моралеса вновь предоставлен талантливым Шамеиком Муром, который уже озвучивал персонажа в двух предыдущих мультфильмах.



В то время как студия Sony продолжает работу над триквелом истории Майлза, который должен стать завершающим аккордом его пути, фанаты также с нетерпением ожидают полнометражный фильм о Майлзе. Однако до его выхода предстоит дождаться третьего мультфильма и четвертой части фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли, съемки которой, по слухам, начнутся уже этой осенью.



Этот новый проект от Sony является свидетельством того, что студия не боится исследовать сложные и актуальные темы, предлагая фанатам не только развлечение, но и возможность для размышлений.