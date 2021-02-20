Открывают подборку стильные наушники с новым дизайном кейса. Внутри кейса есть световой индикатор, который оповещает про уровень заряда. Наушники в кейсе смотрятся аккуратно, и отлично подойдут не только для личного использования, но и как подарок. На наушники сейчас приятная скидка, и, кстати, их звучание отличное, без шума и хрипов. У товара более 2800 отзывов.

Цена от US $20.13

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А это отличная игрушка для детей. Играться можно не только самолетом, внутри него есть много разных красочных машин. У продавца можно выбрать цвет игрушки и ее наполнение. Все игрушки изготовлены из экологически чистого пластика. У товара более 400 отзывов.

Цена US $21.70

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А эта магнитная полка поможет вам распределить вещи в пространстве. Полка небольшая, сзади у нее находятся довольно большие магниты, поэтому ее можно прикрепить на любую железную поверхность. Но, стоит проверить, если вы планируете ставить на полки что-то тяжелое, стоит быть осторожнее и проверить заранее. У продавца есть четыре полки на выбор и органайзер для пакетов и пищевой пленки.

Цена от US $19.80

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Далее в подборке стильные мужские часы. Браслет изготовлен очень интересно. Такие часы подойдут практически к любому образу, возможно, кроме спортивного. У продавца вы сможете выбрать понравившиеся часы из 20ти разных вариантов. Цена приятна, доставка платная, а отзывов более 1000.

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Цена US $10.99

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А это наборы эспандеров и лент для тренировок. Благодаря такому набору вы с легкостью сможете заниматься дома и приводить себя в тонус. В наборах есть разные ленты и эспандеры для разной нагрузки. Цены приятные, а отзывов более 3700.

Цена от US $7.17

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А это очень красивое зеркало с яркой подсветкой. По всему кругу зеркало светится и очень просто регулируется маленькими, почти незаметными, сенсорными кнопками. Внизу на подставке вы сможете поместить мелкую косметику, или украшения. Такое зеркало может стать отличным подарком на 8е марта.

Цена US $14.62 - 17.83

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И замыкают подборку стильные органайзеры для автомобиля. В принципе, такие органайзеры при желании можно использовать и дома. Если вы все-таки будете использовать органайзеры в машине, то вы значительно сможете сэкономить пространство, разместить вещи, которые постоянно находятся в багажнике в аккуратный органайзер. А еще, это красиво.

Цена US $44.16 - 55.20

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Хочу обратить ваше внимание, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.