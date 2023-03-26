Сравниваем Diablo lV с оригиналами игр жанра
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Нет я не ошибся в заголовке. И не надо писать в комментариях про "высер" - Дьябло 4 взяла слишком много от Дьябло-клонов и Зельды, что утратила свою оригинальность. И да, Дьябло 4 больше не игра в жанре Темного Фэнтези, но об этом чуть ниже.
Что такое Тёмное Фэнтези
Секс, насилие, кровь и кишки по стенам - это если вкратце, в трех словах так сказать. И все это приправленное укуренным сюжетом. Самые яркие примеры - Ловчий Смерти (Death Stalker), Конан-Варвар, Рыжая Соня, серия Меч и Магия l-X, серия Disciples l-lll.
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Тёмное Фэнтези - это история с элементами Ужаса в жанре Фэнтези.
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Вот только Дьябло 4 больше не относится к этому жанру - это просто история про сатанизм, вампиров, демонов и прочую нечисть. "Да почему ты так решил?!" Разработчики удалили из игры несколько сцен с насилием над игровыми персонажами, а также особо шокирующие сцены (в т.ч. и сюжетные) и способные вызвать УЖАС (вогнать игрока в ступор). Теперь Дьябло 4 - это сказка на ночь для благородных девиц. Ах да, крови, костей, ошметков плоти в Дьябло 4 тоже больше нет - укокошенный моб просто исчезает бесследно.
Редактор персонажа
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Наконец-то он появился во франшизе Дьябло! В 2023году...
В Sacred 2 редактор был простенький, НО портрет отредактированного персонажа отражался в аватарке в игре. А еще можно было персонализировать своего питомца :) И все это в 2008 году!
В очень "веселой" игре She Will Punish Them мы можем полностью кастомизировать нашего женского персонажа - вплоть до макияжа/педикюра, татуировок и пр.
Обратите внимание на количество настроек глаз - легко можно сделать глаза разного цвета и формы своему персонажу.
В Вольсен нет предустановленных классов, но вы можете выбрать свой путь - Воин, Стрелок или Маг ( как в Дьябло 1).
Редактор Succubus я не стал выкладывать, по вполне понятным причинам. Но настроек кастомизации там куда больше, чем в редакторе Дьябло 4.
Сюжет
В Дьябло 4 весьма простой - "пойди и убей вон того урода". Это если в двух словах про франшизу Дьябло вообще. Действия Дьябло 4 начинаются 40-50 лет спустя после окончания Дьябло 3 ( по ходу игры мы встретим сильно постаревшего Лората, который в Дьябло 3 был 18-20 летним парнем). Сюжет линейный. В том же Сакред 2 можно было сменить выбранный путь (Свет/Тьма), выполнив некоторые задания нужным образом. Сакред 2 это единственная игра, в которой можно выбрать сторону вообще. Дьябло 4 на ее фоне смотрится весьма устаревшей.
Графика и атмосфера
В Дьябло 4 вы не сможете отличить локации 1 акта от локаций 5 акта - они все выполнены в одной цветовой гамме.
Обратите внимание на разницу в гамме между Д4 и Д2. Даже между локациями 1 акта в Д2 очень большая разница по гамме и по насыщению мобами.
Warhammer:Chaosbane - акт 5 Короли Гробниц.
Глядя на ЭТО понимаешь уровень резни в Нехекхаре.
Прохождение Пролога. Первое столкновения с фанатиками Нургла.
Графика Дьябло 4 в 4К/Максимальные выглядит хуже, чем у прямых конкурентов в 1440р/Максимальные. Это достижение!
Это то, что китайский Free-to-Play проект на Unity думает о Дьябло 4 :)
Система развития
Вы мечтали о 100лвл + бесконечном парагоне ?! Спускайтесь на землю. Система развития будет ближе к Warhammer Chaosbane + Wolcen:Lords of Mayhem. Будет 50лвл + 50лвл парагона (всего 200 очков парагона - по 4 на уровень).
Таблица имеет 4 вида гнезд с разными свойствами. Легендарное гнездо - одно на все доски.
Глифы, улучшающие характеристики тоже нужно прокачивать. А вы думали, что 6 боевых пропусков( 2 бесплатных и 4 платных) просто так ввели ?! ЩЩАСС!!! Чувствуете как начинает подниматься температура у предзаказавших ? И еще - у предзаказавших за 100 баксов может быть не 4 дня доступа, а 5 (информация из отчетов близзард перед инвесторами). А теперь зная все выше изложенное - в игре точно нет Pay-to-Win ? Вы уверены ? Весь дроп в бете был подкручен х2-х3 - эту информацию уже подтвердил Род Фергюссон.
Это система парагона Волсен
А это - система Хаосбэйн.
Комментарии сообщества
Забудьте про обход через костыли. Уже поступают сообщения про непрохождение оплаты на кошелек Стим с Киви. Вы правда думаете, что ТП Близзард не знает про пути обхода ? К тому же если вы купили на ру-аккаунт, то вернуть игру вы не можете, т.к. вы находитесь в санкционном регионе. Есть информация, что к релизу костыль перестанет работать.
А вот, что вы можете прочитать на американском форуме :
Обратите внимание, что БОЛЬШАЯ часть сообщений (95%) по Дьябло 4 носят негативный характер. Сообщество крайне недовольно представленным проектом. И это крайне отличается от того, что вы прочитаете в сети.
Что выйдет 06.06.2023? Скорее всего сырой, крайне проблемный продукт, на фоне которого релиз Дьябло 3 - просто образец старта. И придется ждать примерно месяца 4-6 минимум, пока не поправят патчами. Но магазин по продаже боевых пропусков будет работать исправно - в этом вы можете быть уверенными на все 100%.
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