Нет я не ошибся в заголовке. И не надо писать в комментариях про "высер" - Дьябло 4 взяла слишком много от Дьябло-клонов и Зельды, что утратила свою оригинальность. И да, Дьябло 4 больше не игра в жанре Темного Фэнтези, но об этом чуть ниже.

Что такое Тёмное Фэнтези

Секс, насилие, кровь и кишки по стенам - это если вкратце, в трех словах так сказать. И все это приправленное укуренным сюжетом. Самые яркие примеры - Ловчий Смерти (Death Stalker), Конан-Варвар, Рыжая Соня, серия Меч и Магия l-X, серия Disciples l-lll.

Ловчий Смерти 2:Битва Титанов

Ловчий Смерти

Огонь и Лёд

Меч и Магия 7:Сила и Честь

Тёмное Фэнтези - это история с элементами Ужаса в жанре Фэнтези.

Вот только Дьябло 4 больше не относится к этому жанру - это просто история про сатанизм, вампиров, демонов и прочую нечисть. "Да почему ты так решил?!" Разработчики удалили из игры несколько сцен с насилием над игровыми персонажами, а также особо шокирующие сцены (в т.ч. и сюжетные) и способные вызвать УЖАС (вогнать игрока в ступор). Теперь Дьябло 4 - это сказка на ночь для благородных девиц. Ах да, крови, костей, ошметков плоти в Дьябло 4 тоже больше нет - укокошенный моб просто исчезает бесследно.

Редактор персонажа

Наконец-то он появился во франшизе Дьябло! В 2023году...

В Sacred 2 редактор был простенький, НО портрет отредактированного персонажа отражался в аватарке в игре. А еще можно было персонализировать своего питомца :) И все это в 2008 году!

В очень "веселой" игре She Will Punish Them мы можем полностью кастомизировать нашего женского персонажа - вплоть до макияжа/педикюра, татуировок и пр.

Обратите внимание на количество настроек глаз - легко можно сделать глаза разного цвета и формы своему персонажу.

В Вольсен нет предустановленных классов, но вы можете выбрать свой путь - Воин, Стрелок или Маг ( как в Дьябло 1).

Редактор Succubus я не стал выкладывать, по вполне понятным причинам. Но настроек кастомизации там куда больше, чем в редакторе Дьябло 4.

Сюжет

В Дьябло 4 весьма простой - "пойди и убей вон того урода". Это если в двух словах про франшизу Дьябло вообще. Действия Дьябло 4 начинаются 40-50 лет спустя после окончания Дьябло 3 ( по ходу игры мы встретим сильно постаревшего Лората, который в Дьябло 3 был 18-20 летним парнем). Сюжет линейный. В том же Сакред 2 можно было сменить выбранный путь (Свет/Тьма), выполнив некоторые задания нужным образом. Сакред 2 это единственная игра, в которой можно выбрать сторону вообще. Дьябло 4 на ее фоне смотрится весьма устаревшей.

Графика и атмосфера

3840х2160/Максимальные

В Дьябло 4 вы не сможете отличить локации 1 акта от локаций 5 акта - они все выполнены в одной цветовой гамме.

2560х1440/Максимальные

Обратите внимание на разницу в гамме между Д4 и Д2. Даже между локациями 1 акта в Д2 очень большая разница по гамме и по насыщению мобами.

2560х1440/Максимальные

2560х1440/Максимальные

Warhammer:Chaosbane - акт 5 Короли Гробниц.

Глядя на ЭТО понимаешь уровень резни в Нехекхаре.

Прохождение Пролога. Первое столкновения с фанатиками Нургла.

Графика Дьябло 4 в 4К/Максимальные выглядит хуже, чем у прямых конкурентов в 1440р/Максимальные. Это достижение!

Это то, что китайский Free-to-Play проект на Unity думает о Дьябло 4 :)

Система развития





Вы мечтали о 100лвл + бесконечном парагоне ?! Спускайтесь на землю. Система развития будет ближе к Warhammer Chaosbane + Wolcen:Lords of Mayhem. Будет 50лвл + 50лвл парагона (всего 200 очков парагона - по 4 на уровень).

Таблица имеет 4 вида гнезд с разными свойствами. Легендарное гнездо - одно на все доски.

Глифы, улучшающие характеристики тоже нужно прокачивать. А вы думали, что 6 боевых пропусков( 2 бесплатных и 4 платных) просто так ввели ?! ЩЩАСС!!! Чувствуете как начинает подниматься температура у предзаказавших ? И еще - у предзаказавших за 100 баксов может быть не 4 дня доступа, а 5 (информация из отчетов близзард перед инвесторами). А теперь зная все выше изложенное - в игре точно нет Pay-to-Win ? Вы уверены ? Весь дроп в бете был подкручен х2-х3 - эту информацию уже подтвердил Род Фергюссон.

Это система парагона Волсен

А это - система Хаосбэйн.

Комментарии сообщества

Забудьте про обход через костыли. Уже поступают сообщения про непрохождение оплаты на кошелек Стим с Киви. Вы правда думаете, что ТП Близзард не знает про пути обхода ? К тому же если вы купили на ру-аккаунт, то вернуть игру вы не можете, т.к. вы находитесь в санкционном регионе. Есть информация, что к релизу костыль перестанет работать.

А вот, что вы можете прочитать на американском форуме :

Обратите внимание, что БОЛЬШАЯ часть сообщений (95%) по Дьябло 4 носят негативный характер. Сообщество крайне недовольно представленным проектом. И это крайне отличается от того, что вы прочитаете в сети.

Что выйдет 06.06.2023? Скорее всего сырой, крайне проблемный продукт, на фоне которого релиз Дьябло 3 - просто образец старта. И придется ждать примерно месяца 4-6 минимум, пока не поправят патчами. Но магазин по продаже боевых пропусков будет работать исправно - в этом вы можете быть уверенными на все 100%.