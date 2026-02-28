«Аэрофлот» и Red Wings предлагают переоформление и возврат билетов пассажирам отменённых рейсов.

В последние дни многие авиакомпании сократили, отменили или изменили маршруты рейсов на Ближнем Востоке. В условиях сохраняющейся напряженности в регионе российские авиакомпании «Аэрофлот» и Red Wings также отменяет рейсы в Иран и Израиль, сообщает Минтранс.

Изображение: нейросеть freepikНесколько крупных международных авиакомпаний изменили свои маршруты и расписания, чтобы обслуживать направления на Ближнем Востоке. Некоторые рейсы были временно приостановлены, в то время как маршруты других были скорректированы в соответствии с правилами безопасности воздушного пространства. «Аэрофлот» отменил несколько рейсов между Москвой, Санкт-Петербургом и Дубаем. При этом, пассажиры могут переоформить билеты на ближайшие возможные рейсы. Их осуществит самолет большей вместимости.

Сложнее ситуация с полетами в Тегеран. Возможность осуществление рейсов в столицу Ирана будет решаться только 5 марта. Все будет зависеть от дальнейшего развития событий в регионе и сроков открытия воздушного пространства непосредственно в стране. Именно 5 марта по плану самолет российской авиакомпании должен будет вылететь в Иран — рейсы в Тегеран осуществляются раз в неделю, по четвергам.

Известно, что Израиль также закрыл свое воздушное пространство, поэтому Red Wings скорректировала рейсы в эту страну. Пока что статус рейса в Тель-Авив неизвестен, по плану самолет из Жуковского должен вылететь в воскресенье, 1 марта. В случае отмены рейсов пассажиры получат стоимости приобретенных билетов.

Российские авиакомпании скорректировали и другие маршруты полетов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Израиля. Это означает, что время полета в некоторые страны (Катар, Мальдивы) увеличится примерно на 1-2 часа. Авиаперевозчики реагируют на указания регулирующих органов, которые рекомендуют авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана.