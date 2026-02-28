Сайт Конференция
kosmos_news
IDC: Рынок смартфонов в 2026 году продемонстрирует самое большое падение в истории
По данным IDC, предложение устройств сократится на рекордные 12,9%, при этом больше всего пострадает бюджетный сегмент.

 Рынок смартфонов готовится к самому большому спаду за свою 20-летнюю историю. По данным аналитиков IDC, в 2026 году произойдет самое большое падение в истории рынка смартфонов – ожидается, что мировое предложение устройств сократится на 12,9% в годовом исчислении, до всего 1,1 миллиарда единиц.
Изображение: нейросеть freepikЭто означает возвращение к уровням, невиданным более десяти лет, и резкое изменение предыдущих прогнозов. Еще в ноябре IDC ожидала гораздо более мягкого спада. Сегодня аналитики называют ситуацию «кризисом, не имеющим аналогов».

Данные IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker показывают, что рынок сократится с примерно 1,26 миллиарда устройств в 2025 году до 1,1 миллиарда в 2026 году. Масштаб спада – 12,9% – делает этот год худшим в истории современного рынка смартфонов.Изображение: IDCПо словам Франсиско Херонимо, вице-президента IDC по потребительским устройствам, это не временное явление. Источник проблемы – глобальный дефицит памяти DRAM и NAND, которые стали все дороже и сложнее достать из-за бума инфраструктуры искусственного интеллекта. Производители систем для центров обработки данных и систем искусственного интеллекта вытесняют с рынка передовые модули памяти.

Наибольшую проблему испытывают производители бюджетных смартфонов на Android. В их конструкциях память составляет большую часть стоимости материалов, чем в моделях премиум-класса. Поэтому рост цен на компоненты напрямую влияет на рентабельность. IDC прогнозирует, что поставщики, работающие в бюджетном сегменте, будут вынуждены повысить цены или прекратить выпуск наименее прибыльных моделей. На практике это означает ускоренную консолидацию рынка. Более мелкие игроки могут исчезнуть, а рыночную долю займут лидеры отрасли.

Apple и Samsung находятся в относительно лучшем положении, поскольку их предложения в значительной степени ориентированы на более дорогие устройства. В условиях сокращения конкуренции и ценового давления они могут не только пережить кризис, но и увеличить свою рыночную долю.

Ожидается, что средняя продажная цена смартфона вырастет на 14% в 2026 году, достигнув рекордной отметки в 523 доллара. Даже если цены на память стабилизируются к середине 2027 года, возвращение к уровню 2025 года маловероятно.

Спад на рынке смартфонов будет неравномерным. Наиболее резкое падение ожидается в регионах с большой долей бюджетных смартфонов. На Ближнем Востоке и в Африке может наблюдаться снижение поставок на 20,6% в годовом исчислении. В Китае ожидается сокращение на 10,5%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии и Китая) — на 13,1%.

IDC прогнозирует, что предложение памяти стабилизируется не раньше середины 2027 года. Ожидается, что к этому времени рынок вырастет на 2%, ускорившись до 5,2% в годовом исчислении к 2028 году.

#смартфоны #технологии #рынок смартфонов
Источник: idc.com
