Ожидается появление трех линеек с различным количеством ядер

В сеть просочилась новая утечка относительно будущих процессоров AMD, касающаяся их конструкции и плана по выпуску моделей в разных сегментах. Как пишет Moore's Law Is Dead, процессоры AMD Zen 7 «Grimlock Ridge» получат 2 CCD по 16 ядер в каждом, а также большой блок ввода-вывода.

Если данная информация верна, то AMD совершит прыжок в сторону масштабирования количества ядер. Появится возможность создавать 32-ядерные CPU всего с двумя CCD без необходимости распределять ядра по множеству чиплетов. С точки зрения инженерии это элегантный прием, позволяющий не прибегать к чрезмерному усложнению конструкции CPU.

Согласно утечке, флагманская конфигурация представляет собой 32-ядерный процессор Zen 7 «Grimlock Ridge», в котором используются два 16-ядерных CCD-чипа, а также кристалл ввода-вывода площадью 155 мм². Конкретика в отношении платформы не приводится, но согласно преемственности ожидается, что I/O-чиплет будет отвечать за RAM, шину PCI-E и связь между компонентами, а ядра ЦП и кэш разместятся в вычислительных чиплетах.

Также говорится о выходе модификации «Silverton», которая вместо высокой производительности в многопотоке будет ориентирована на максимизацию тактовых частот. Она получит 16 ядер и внушительную штатную турбо частоту в 7 ГГц. Кроме того, предполагается появление 8-ядерного варианта с отсутствующим 3D V-Cache. Процессоры AMD Zen 7 могут поступить в производство в 2028 году на 1,4-нм мощностях TSMC.