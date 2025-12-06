Сайт Конференция
Почему Olden Era не является игрой из сеттинга Героев Меча и Магии

Как самый большой фанат HoMM я вам сегодня поведаю, почему не стоит приобретать поделку от Unfrozen, известную в сети как Heroes of Might & Magic : Olden Era или по простому - "Старопердунская Эра".
+
+

  • Введение
  • Сюжетные ошибки
  • Ошибки в построении фракций
  • Опасные заимствования
  • Итоги

Введение

  Однажды ваш вечностебущийся (над всем, чем только можно и нельзя) слуга наткнулся в сети на данное высказывание. И тут у него переклинило контакты - он начал искать информацию, досконально прошел как версию Playtest так и Demo и теперь ему есть что сказать о бракоделах из Unfrozen.

   Да, их поделка задела нежные чувства одного из величайших фанатов серии Might & Magic, Disciples, Kings Bounty и именно поэтому вы и читаете этот разбор.

Сюжетные ошибки

   Для любого фаната, прекрасно знающего лор игры, подобное высказывание - это как применение "Бешенства" на Горгону. Какие же в нем ошибки ?

   Действия HoMM 1 разворачиваются между Might &Magic V:Dark Side of Xeen и Might & Magic VI:Mandate of Heaven. Действия в последней игре происходят после завершения Героев 2:Цена Верности и рассказывают нам то, что осталось за кадром. Итак, если действия игры разворачиваются до действия Героев 1, то это означает, что действия должны происходить в Эпоху Чудес, т.е. время, когда технологии ВАРН широко применялись в мире Энрот.

 Но авторы говорят, что действия будут происходить на Джадаме "который упоминался в лоре, но не был показан" - после этого заявления дружно икнули как бывшие работники New World Computing

Карта Джадама в игре Меч и Магия 8 Эпоха Разрушителя

разработавшие и выпустившие Меч и Магия 8: Эпоха Разрушителя(2000), так и разработчики мода HotA / Рог Бездны(2012), в котором мы путешествуем по Архипелагу Регна, острову Эвенморн и Джадаму (в кампании Рожденные в Огне).

Если вы читали Николая Носова и играли в Меч и Магия 8 - то у вас наверное уже лыба от уха до уха во все 128 жубов.

 Во время игры Меч и Магия 8 в деревне Капля Крови на островах Кинжальной Раны мы встречаем клирика - Фредерика Талимера, исследующего Заброшенный Храм неизвестной цивилизации(предположительно - Змеелюдей)

Заброшенный Храм в Меч и Магия 8 выглядит так же, как и Гробница VARN, что наводит на мысли о постройке в примерно одну и ту же эпоху.

 поклонявшихся Пернатому Змею. Действия в Герои1-Герои3 происходят в промежутке 300-1200гг Эры после Забвения, а до нее была Эпоха Чудес и война, которую потом назвали Эпохой Забвения - ибо в это время были утеряны многие технологии ВАРН.

Карта мира Энрот

  Но раз действия происходят за 1000-2000лет до Героев1(скорее всего это Эпоха Чудес), то архипелаг Джадам будет у нас малозаселенным. А во время Эпохи Чудес еще не было ни Лесного Союза, ни Темных Эльфов - были лишь Эльфы Вори(над этой фракцией сейчас работает команда ХотА). Храм Солнца и Драконоборцы - это переселенцы из Эрафии (с главой Драконоборцев - Чарльзом(Карлом) Кихотом мы встречаемся в Стэдвике во время игры в Меч и Магия7:Сила и Честь). Храмы Солнца и Луны находятся на острове Эвенморн.

Карта Антагарича

Карта Джадама

  И Темные Эльфы Джадама - это наземная фракция(наемники, караванщики, торговцы, мореходы), которые являются отщепенцами от "Высших Эльфов"(или Лесных Эльфов), все их отличие - в использовании Магии.

Тёмные Эльфы мастерски владеют Магией Тьмы и Стихийной Магией. Но и Высшие Эльфы далеко не самостоятельная фракция - это эльфы, в свое время отколовшиеся от Эльфов Вори( произошло это во время катаклизма, возникшего после создания Ледяного Клинка, который погрузил весь остров Вори в вечную зиму) - о чем рассказывается в Хрониках Героев: Ледяной клинок. Эльфы Вори, к слову, мастерски владеют Магией Воды и Морозной Магией, чего нет у младших фракций. Эльфы Вори имеют белоснежно белую кожу и огненно рыжие волосы.

Джелу, как вы возможно помните - наполовину Эльф Вори.

  Из старых "рас" Джадама останутся лишь Ящеролюди(Змеелюди), Тролли, Василиски, Единороги, Минотавры, Огры, Виверны, Драконы, Крысолаки и Элементали.

То есть фракции:

 Цитадель(Варвары)

  Крепость(Болото)

   Сопряжение

Даже Некроманты(Храм Луны, он же Храм Баа)

появились на Джадаме лишь в Эпоху после Забвения, но до действий Героев 1.

Ошибки в построении фракций

Некрополь

Обратите внимание на дизайн - явно сказывается влияние Героев 5-7.

  Вампир стоит выше Лича и Рыцаря Смерти ? 0_о !? А Зомби(Гробокопатель) сильнее Призрака ? Под какими веществами они делали эту фракцию ? Верно лишь одно - Костяные Драконы/Драконы-Зомби/Драконы-Призраки отсутствуют, т.к. появились лишь во времена Дыхания Смерти (об этом рассказывается в Меч и Магии 8 - в локации Пик Теней, о том, как безумный некромант Зантора создавала абсолютный ужас - Дракона-скелета).

Храм Света

    Обратите внимание какая разительная разница по архитектуре - Храм Света Джадама больше напоминает Замок из мира Асхан(Герои 5-7), даже строения из того мира присутствуют - Гильдия Шести Ветров. Кроме того эта фракция не может существовать по той простой причине, что "задолго до действий Героев 1"... ее просто не было на карте мира Энрот. О появлении государств людей(Эрафия и Энрот) рассказывается в Хрониках Героев - Повелители Степей и Преисподняя. То есть действия происходят незадолго до Героев 1 - примерно за 30-50 лет. Есть и еще одно "но" - до последней войны с Храмом Луны, Храм Света располагался на острове Эвенморн, т.е. неподалеку от Эрафии. В Шепчущий лес Храм Света переехал совсем недавно - 30-50 лет назад(относительно действий Меч и Магия 8/Герои 3). И поэтому его ну никак не может быть в Джадаме на период, задекларированный "разработчиками".

   Мечник(Тир-3/Тир-4) вдруг становится тир-1. Тир-3 - Грифон - просто не может быть во фракции, т.к. на тот момент Грифоны были дикими, неприрученными животными и + ко всему - их просто нет в Джадаме - они обитают в Эрафии и Пустыне Бракада. Жрец Солнца - это высший чин в Храме Света(Храм Солнца) и почему во фракции сразу два священника - Жрица Солнца и Инквизитор ? Где Монахи/Фанатики?

скрин из ролика к кампании "Хвала Отцу!" в Героях 3 - это процессия Фанатиков в Храме Солнца

Остальную наркоманию - кавалерия слабее священника и Ангел - стрелок (да, вы не ослышались) я расписывать не буду.

Ангел в Героях 3Рой(Глисты)

  Дизайн фракции "Глисты" больше похож на Легионы Проклятых, нежели на Инферно. Как вам должно быть известно, вторжение Кригана в Энрот началось во времена Героев 2. А следовательно никакой внутренней, демонической фракции на Джадаме быть не может.

  Обратите внимание на тир-3 - Шершень. Один в один Стрекоза из фракции Крепость(Таталия/Болото). Как решили разработчики - раз в эту эпоху не было демонов(Криган), то мы создадим своих! Вот только проблема в том, что Демоны - это всегда внешнее вторжение.

Темные Эльфы (Подземелье)

  И опять мы отмечаем влияние Героев 5-7(мир Асхан) на дизайн города и формирование фракции в Энроте/Джадам.

   Несмотря на то, что медузы - это разновидность Змеелюдей, как Наги и Ящеролюди, в Джадаме они не обитают, в отличии от двух последних видов. Также в Джадаме нет Троглодитов. Лазутчиков, Танцовщиц и Гидр. А вот Минотавры(Пещеры Бальтазара в Диком Пастбище) и Драконы(Ущелье Удавки, Пик Теней, деревня Троллей - Ржавь, Регна) - присутствуют на Джадаме как коренное население.

  Также этой фракции быть не может просто потому, что на тот момент еще не произошел раскол на острове Вори и Высшие Эльфы(Лесные Эльфы) все еще являются частью Эльфов Вори.

Ктулху Фхтагн!(Раскол)

  Ктулху Фхтагн! За Ледяной Трон!!!  Наркота становится все крепче и крепче... В дизайне города явно сказывается влияние Легионов Проклятых(Disciples ll), World of Warcraft : Wrath of the Lich King. Особенно примечательно, что на Джадаме всегда тепло - это тропический регион. Откуда там взялась вечная мерзлота? Вопрос вопросов.

   По легенде разработчиков: Раскол - это фракция Альварцев-отступников, открывших портал в глубины Измерения Воды... Начнем с того, что в Эпоху Чудес Альвара - города темных эльфов, в Джадаме, еще не было. Это была малозаселенная область. И население Измерения Воды : Драконовые черепахи, Элементали Воды/Элементали Льда, акулы, мелкая рыбешка и Тритоны( а вот Империя Тритонов во времена Эпохи Чудес была).

  В дизайне Чаровницы прослеживается скрещивание Ведьмы(Герои 5(Асхан)/Подземелье, Тир-6)

и дочери Дагона (Г.Ф.Лавкрафт).

скриншот из к/ф "Дагон"(2001)

P.S. На мой взгляд куда разумнее было бы добавить фракцию VARN(ВАРН) - она показана в Меч и Магии 6(локация Гробница ВАРН)

 Меч и Магия 7 (корабль Линкольн) - различные охранные и боевые дроны и Меч и Магия 8(Кристалл Эскатона).

Опасные заимствования

Самое опасное - изменение системы Магии

  Да, теперь заклинания изучаются за ресурс - как в играх серии Disciples 1-3. Т.е. для изучения доступно лишь одно заклинание в день(если у вас хватит Кристаллов/Ртути/Камней).

   И прокачиваются, как в Kings Bounty - потому что в новой системе магии нет степеней мастерства - Базовый/Продвинутый/ Эксперт, который автоматически развивал вашу магию. Теперь вы будете улучшать ее за ресурсы. А главный ресурс для улучшений - это Алхимическая пыль.

Также разработчики добавили заклинания т.н. "Походной Магии", которые применяются к вашему герою на глобальной карте - кто играл в Disciples ll за Империю/Горные Кланы или в Kings Bounty: Принцесса в доспехах GOTY - те уже поняли, о чем идет речь. Ну а для тех, кто не в теме - в игре появились заклинания, раз вдень восстанавливающие вам 40 очков движения(у вас их примерно 210-300). В тех же Disciples подобная магия восстанавливает 50%/100% очков движения - это вам не жалкие 15%.

  Заклинание "Портал в Город/Городские врата" - отныне можно либо найти на карте(свитком или в святилище) или приобрести с навыком Логистика 3 ур, выбрав соответствующий навык. В Гильдии Магов его больше нет.

  Это так они продвигают свое творение. Но на самом деле дисбаланс уже есть в игре. У каждой фракции в Героях 1-3 свои особенности в Магии:

- Варвары обладают Сопротивлением к Магии и больше полагаются на боевые навыки

- Лесные Эльфы неспособны использовать Магию Огня и Магию Тьмы - к которым у них повышенная чувствительность

- Некроманты не могут использовать Магию Света, к которой обладают высокой чувствительностью, а также Магию Тела, Магию Духа. Частично могут использовать Магию Разума. Также чувствительны к Магии Воды.

- Таталианцы (фракция Болото) - панически боится Магии Огня и никогда ей не пользуется.

Если раньше в мире Энрота были :

- Стихийная Магия (Огонь/Воздух/Земля/Вода)

- Духовная Магия (Тело/Дух/Разум)

- Зеркальная Магия (Свет и Тьма)

То в новом проекте будут : Арканная Магия, Первородная Магия, Магия Дня и Магия Ночи, то есть систему магии позаимствовали из Героев 6-7.

Попробуйте поиграть в Герои 3 с системой магии из Героев 6-7/Disciples/Kings Bounty - и вы сразу поймете, какую дичь сотворили деятели из Unfrozen.

Армагеддон

  Теперь это заклинание 5-го лвл(в Героях 3 и Героях 4 - 4-го лвл) и абсолютно бесполезное - его урон раза в 4 меньше, чем в Героях 3! при максимальной раскачке.

Юниты

  Заимствовать юнитов из других игр/вселенных - не самая лучшая идея, особенно когда заявляете про "духовного наследника". 

  Живой доспех - это лишь один из примеров, также в игре есть юниты из Героев-4, Kings Bounty и еще нескольких игр.

Геймплей и интерфейс

  Интерфейс сюда перекочевал из Героев 6-7. Максимально неудобный.

   Фракционные законы - без них вы будете сосать в игре, а с ними - имбовать. Считайте это внутриигровыми легальными чит-кодами. Приведу несколько примеров:

-Храм Света - применение фракционных законов позволяет вам строить дважды за ход(такое есть в Disciples 1-3, если играете за Главу Гильдии) + усиление героев на +5 по каждому из 4-х параметров(не считая +6 к каждому параметру за Гильдию 6 ветров). +100% к добыче ресурсов на карте.

-Подземелье - бесплатная Алхимическая пыль (250ед за 3 закона) + уменьшение расхода руды на 60%(что позволяет отстроить мощных юнитов с минимальными затратами) + 15% к очкам передвижения + 40% к силе Дипломатии.

-Рой - позволяет нанимать улучшенных юнитов во внешних жилищах, а также увеличение прироста юнитов на 100%.

-Некрополь - снижение стоимости найма юнитов на 30% + 15% к силе Некромантии (за 4 закона), что в сумме позволяет увеличить силу Некромантии до +35%.

-Раскол - увеличение Силы Магии на +6, а также +20% к получаемому опыту + Родная земля везде, где идут юниты Раскола.

  Герои, находящиеся в замке отображаются на игровом поле, а также учитываются при завершении хода! Отличное нововведение - 13 тентаклей из 10-ти! При этом в игре нет фишки, позволяющей видеть, какие города отстроены на 100%, а какие еще отстраивать. Максимальный лвл Героя - 31-й. А дальше чо? А ничо. Но к слову кампанию в Героях 3 я заканчивал с 48-56лвл у своих 4-х Героев.

  Рюкзак и панель героя - максимально убоги и неудобны, прямое наследие из Героев 6-7.

   Путь Крови или Слёз - еще одно наследие из Героев 6-7, которое просто ломает игровой баланс. Помимо этого отсутствуют кнопки "Продолжить движение", "Смена героя".

   Скорость анимации теперь в отдельном подменю и его настройки сбиваются при начале новой игры. Сделать это частью настроек "Геймплей" было конечно же невозможно.

Особые строения

Сакрариум Редити - позволяет один раз переродить вашего героя. Чем выше статы - тем больше бонусы при перерождении. Т.е. можно получить лютую имбу, шатающую всех и вся(при игре на очень большой карте).Гильдия Шести Ветров - за 12 дней позволит сделать +6 к каждому стату. Каждый герой может пройти тренировку только 1 раз.

  Еще у "Храма Света" есть такое строение, как Летающий дирижабль(он между панелью Гильдии 6 ветров и Главной Башней)...Да, вы правильно поняли - разработчики решили переделать строение Грааля Башни и дали его эрафийцам - он выполняет функции "Сторожевой башни" Бракады - увеличивает обзор вокруг захваченных вами строений на +2.

  Эти строения серьезно меняют баланс в игре.

 Грааль

В Героях 2-7 чтобы получить Грааль нужно открыть секретную карту, посетив несколько обелисков и оптом откопав сундук в указанном на карте месте.

В "Старопердунской Эре" - вам нужно победить ваше зеркальное отражение в особом бою на карте, при этом ваше отражение будет иметь статы в 2.5-3 раза выше, чем у вас и армию в 2-3 раза большую. Даже заклинания "Берсерк" и "Гипноз" не помогут в такой ситуации.

 Кто хочет сразится за Грааль ?

Артефакты

Вот над чем разработчики поиздевались вволю. 

"Альянс Ангелов" - порезали в статах все 6 артефактов. Если раньше этот набор давал +21-23 к каждому стату, то теперь - только +12.

  "Доспех Проклятого" получил название "Дыхание Смерти" (Секира Тьмы, Ребра, Костяные сапоги и еще какой-то артефакт). В сборе дает +8 к каждому стату и +25% после.

Также появился набор-копипаста "Честь Рыцаря" (Копье, Мизерикордия, Армлет, доспех, барабан) - подобный набор есть в Kings Bouty:Легенда о рыцаре / Принцесса в доспехах/Воин Севера/ Тёмная сторона.

"Эликсир Жизни" теперь называется "Анестезия"

"Мощь Отца Драконов" - теперь Наследие Короля Драконов(его очень сложно собрать).

 В плэйтесте артефакты из набора "Железный кулак огра" можно было прокачивать до бесконечности - легко можно было получить +20-50 к стату (если алхимической пыли хватит). Сейчас артефакты из этого набора дают +8-12 к стату(каждый), а в оригинале было +5(оружие/щит) и +4(корона и нагрудник).

Также появились наборы из Героев 5-7 (ага, в Героях - 3)...Наверное телепортом по паутине Древних забросило.

На текущий момент артефакты в комплект не собираются(или это у меня такой глюк)

Итог

   Жутко наркоманская сборка, игнорирующая лор и механики серии. Попытка создать Франкенштейна из абсолютно разных игр и вселенных и выдать ЭТО за приквел к легендарной(во всех смыслах) игре. По -хорошему требует полной переработки и доводки еще минимум года 3.

Вердикт

Ну, вы поняли

   Если вы не согласны с мнением автора - обязательно напишите об этом в комментариях. Но делайте это со стилем!

