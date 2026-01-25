Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Казахстане десантно-штурмовые войска наладили собственное производство FPV-дронов
Одно из специализированных подразделений производит более 100 БПЛА в месяц

Десантно-штурмовые войска Казахстана наладили собственное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на базе одного из специализированных подразделений, которое было создано ещё несколько лет назад. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны страны. 

Может быть интересно

После создания подразделения оно полностью освоило практическое применение FPV-дронов и даже наладило собственное производство – от сборки и настройки до испытаний, передачи в войска и ремонта. Мастерская по изготовлению и ремонту БПЛА начала работу в декабре 2025 года, выйдя на производственные объёмы более 100 дронов в месяц.

В пресс-релизе казахстанского оборонного ведомства, отмечается, что производством FPV-дронов занимаются контрактные военнослужащие, прошедшие специальную подготовку. Перед тем, как передать дрон в войска, он проходит контрольные испытания. Сама идея формирования подразделений беспилотных авиационных систем и развития собственного производства БПЛА обусловлена современными тенденциями боевых действий, где дроны используют для разведки, корректировки огня и управления на поле боя.

Десантно-штурмовые войска Казахстана в этом году запустят обучение операторов FPV-дронов на базе существующего учебного центра. В настоящее время на вооружении рода войска находятся различные БПЛА отечественного и зарубежного производства.

#бпла #казахстан
Источник: gov.kz
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

После отмены заказов на комплекты DDR5 по выгодной цене Corsair принесла извинения своим клиентам
2
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
2
Military Watch Magazine: Российские Ту-22М3 и Су-35 патрулируют границы в акватории Балтийского моря
+
Энтузиаст показал возможности ПК на Ryzen 7 3700X с RX 590 и 32 ГБ DDR4 в современных играх
+
Китайская компания испытала робота-собаку LYNX M20 в снегу глубиной до четырех метров при минус 30°C
+
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
6
Китайские мастера модифицировали iPhone Air для работы с физическими SIM-картами
+
Информатор подтвердил наличие у Honor Magic V6 самой ёмкой среди складных смартфонов батареи
+
Треть школьников в Британии в возрасте 4–5 лет не умеют читать книги и пытаются «свайпать» страницы
1
RandomGaminginHD протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 980 в современных играх
4
В России запущен первый отечественный станок для шиповки шин
+
На Камчатке впервые за более чем 50 лет наблюдается аномально мощный снегопад
1
Процесс распаковки защищённых планшетов Ulefone серии RugKing Pad Pro показали на видео
+
Первые обладатели AMD Ryzen 7 9850X3D поделились результатами тестов процессора
+
Процессоры Core Ultra 400 выйдут в конце 2026 года
+
Директор YouTube Нил Мохан: Видеоплатформа будет бороться с низкокачественным ИИ-контентом
+
Авиадвигатель ПД-8 прошёл испытания на попадание стаи птиц
5
Первый российский станок по ошиповке шин начал производиться на бывшем заводе Michelin
+
der8auer: Геймерам можно забыть о видеокартах с рекомендованной розничной ценой
2
Древние кенгуру весом до 250 кг были анатомически приспособлены к прыжкам
+

Популярные статьи

О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
20
Без лутбоксов, донатов и конвейера — почему нам нужны игры от Тима Шейфера
2
Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
+

Сейчас обсуждают

Chihonya
10:57
Его там давно нет, а второе, кто им даст его вывезти))))
The Guardian: Немецкие экономисты призывают Германию вывозить золотовалютные резервы из США
~Valera~
10:55
Еще бы не отменили ))) олени из зотак продавали 5080 за 999....
Покупатели RTX 5090 и RTX 5080 на сайте ZOTAC жалуются на отмену заказов и последующее повышение цен
~Valera~
10:41
Смекалистый парень! И камни нашел и полотенце не пожалел ))))
Пользователь заказал на Amazon MSI Suprim RTX 5090, но получил груду камней, завёрнутых в полотенце
Сергей Анатолич
10:21
Я вот всё понять не могу. Эти идиоты правда думают, что мы на них пехотными полками и танковыми клиньями пойдём? Придурки. Вам же было сказано, что разговор с вами будет короткий, ракетно-бомбовый и в...
НАТО создадут на границе с Россией и Белоруссией оборонительную зону с беспилотными технологиями
~Valera~
10:13
500$ не цента больше. Как и другие низкобюджетные китайцы!
Из-за отсутствия спроса китайские ритейлеры начали распродавать iPhone Air со скидками в районе 25%
Dimon1996
10:11
Да дебил он, о чем говорить-то. Сейчас это модный тренд у наших думцев.
Комсомольская правда: Депутат Боярский про использование VPN и МАХ, работу WhatsApp* и Telegram в РФ
Алисия Степс
10:05
" Чиновник поясняет: «из вредности» " - из разряда, - а я НАЗЛО МАМКЕ УШИ ОТМОРОЖУ. Не даром депутатов запретили фоткать, отупели в край что бздец. И о каких таких мошенниках иностранных говорит эта г...
Комсомольская правда: Депутат Боярский про использование VPN и МАХ, работу WhatsApp* и Telegram в РФ
~Valera~
10:04
Главное чтобы светофоры работали! Всё будет хорошо.
Оверклокер собрал карту TITAN RTX на плате RTX 2080 Ti HOF
corsi
08:57
Эта срань и со скидкой сильно переоценена.
Из-за отсутствия спроса китайские ритейлеры начали распродавать iPhone Air со скидками в районе 25%
Николай Тищенко
07:42
А тем временем цены даже на китайский хлам продолжают расти. И не видно этому конца.
GN: Китайские производители памяти могут стать «спасательным кругом» в условиях текущего кризиса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter