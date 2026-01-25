Одно из специализированных подразделений производит более 100 БПЛА в месяц

Десантно-штурмовые войска Казахстана наладили собственное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на базе одного из специализированных подразделений, которое было создано ещё несколько лет назад. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны страны.

После создания подразделения оно полностью освоило практическое применение FPV-дронов и даже наладило собственное производство – от сборки и настройки до испытаний, передачи в войска и ремонта. Мастерская по изготовлению и ремонту БПЛА начала работу в декабре 2025 года, выйдя на производственные объёмы более 100 дронов в месяц.

В пресс-релизе казахстанского оборонного ведомства, отмечается, что производством FPV-дронов занимаются контрактные военнослужащие, прошедшие специальную подготовку. Перед тем, как передать дрон в войска, он проходит контрольные испытания. Сама идея формирования подразделений беспилотных авиационных систем и развития собственного производства БПЛА обусловлена современными тенденциями боевых действий, где дроны используют для разведки, корректировки огня и управления на поле боя.

Десантно-штурмовые войска Казахстана в этом году запустят обучение операторов FPV-дронов на базе существующего учебного центра. В настоящее время на вооружении рода войска находятся различные БПЛА отечественного и зарубежного производства.