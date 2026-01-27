Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Начало тестовой эксплуатации поезда на водородных топливных элементах в РФ запланировано на этот год
Такие поезда могут использовать в удалённых уголках страны, где электрификация железной дороги лишена смысла.

При всей эффективности и экологичности электрических локомотивов, их применение целесообразно далеко не на всех участках российских железных дорог. Во многих местах движение поездов столь редкое, что никакая электрификация в принципе не «отобьётся» даже в теории. По таким участкам ж/д вагоны тянут старые добрые тепловозы, но в перспективе может произойти их замена на локомотивы на водородных топливных элементах или даже с миниатюрными ядерными силовыми установками.

Из этих двух технологий ближе к реализации подобралась именно технология водородных топливных элементов, поэтому использование таких поездов начнётся не в пример раньше «ядерных». Так, сегодня генеральный директор компании «Трансмашхолдинг» (ТМХ) Кирилл Липа заявил, что тестовая эксплуатация первого поезда на водородных топливных элементах в России запланирована уже на этот год.

По словам руководителя ТМХ, о массовом производстве таких поездов речи не идёт — в этом с высоким уровнем электрификации российских железных дорог пока просто нет смысла — но сам факт владения такими технологиями уже важен и полезен.

Согласно плану, «водородные» поезда будут ездить по Сахалину. По крайней мере, на первых порах.

#россия #технологии #техника #экономика #промышленность #наука #транспорт #поезда
