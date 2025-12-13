Сайт Конференция
Что известно о глубокой модернизации российского истребителя пятого поколения Су-57М1

На смену базовой версии российского истребителя пятого поколения Су-57 приходит его существенно доработанный вариант — Су-57М1. Эта машина, которую часто относят к поколению «5++», готовится поступить в Воздушно-космические силы России ориентировочно до конца 2026 года.
В мае 2025 года на презентации в Москве лётчик-испытатель Сергей Богдан подробно рассказал об обновлённом истребителе Су-57М1. Этот самолёт, эволюция базового Су-57, готовится к запуску в серию. Изменения затронули силовую установку, вооружение и системы управления. По данным из открытых источников, серийное производство Су-57М1 начнётся в первом квартале 2026 года, а ближе к концу года запланированы первые поставки в войска.

Сердце самолета: новый двигатель АЛ-51Ф-1

Главным техническим новшеством Су-57М1 считается двигатель. На смену АЛ-41Ф1 (Изделие 117), которые устанавливаются на серийные Су-57 и Су-35С, придут новые АЛ-51Ф-1, также известные как «Изделие 30».

По разным оценкам, сухая тяга нового двигателя достигает 11 тонн, а на форсаже — около 17 тонн. Но особенность их не только в увеличенной мощности. Важнее общий прирост характеристик: улучшенная топливная эффективность (примерно на 15%), повышенная надёжность и, как следствие, снижение эксплуатационных расходов. Новая силовая установка должна обеспечить самолёту возможность длительного сверхзвукового полёта без использования форсажа — режима, известного как «сверхзвуковой крейсерский полет». Для пилота это означает возможность быстро прибыть в зону боевых действий или выйти из неё.Су-57М1 с двигателями АЛ-51Ф-1 (прототип)

Особое внимание привлекла новая конструкция сопла. В конце 2024 года в документальном фильме «Властелины неба», посвящённом 85-летию ОКБ Сухого и ОКБ «МиГ», был показан прототип с плоским, или несимметричным, соплом. Такая форма преследует две цели. Во-первых, она уменьшает радиолокационную и, что критично, инфракрасную заметность самолёта, сужая и охлаждая струю выхлопных газов. Это осложняет задачу для ракет с тепловыми головками самонаведения. Во-вторых, вопреки распространённому мнению, это плоское сопло сохраняет функцию управления вектором тяги во всех трёх плоскостях. Для сравнения, американский F-22 Raptor имеет плоское сопло, отклоняющееся только в вертикальной плоскости, что ограничивает его манёвренные возможности.

Планер, электроника и интеллект

Изменения не ограничились двигательным отсеком. Сообщается, что планер самолёта был переработан: фюзеляж стал шире, что улучшило аэродинамическую подъемную силу и устойчивость на сверхзвуковых скоростях. Внешние обводы и внутренние отсеки сделали более «плоскими», что, в теории, должно положительно сказаться на малозаметности.

Центральным элементом бортового радиоэлектронного оборудования остаётся радиолокационный комплекс. Хотя детали скрыты, известно, что Су-57М1 получит более совершенную РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), чем у базовой модели Н063 «Белка».РЛС Н063 «Белка»

Носовая антенна дополняется двумя боковыми радиолокационными станциями, что в сумме даёт лётчику обзор на 360 градусов. Сообщается, что система способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 400 км (а по некоторым данным даже до 520 км).

Комплекс радиолокационных станций Су-57

Заявлена интеграция элементов искусственного интеллекта (ИИ). Как отметил лётчик-испытатель Сергей Богдан, системы самолёта теперь могут инициализироваться «нажатием одной кнопки», сокращая время предполётной проверки с минут до секунд. ИИ помогает пилоту в навигации, анализе целей и диагностике систем, беря на себя рутинные операции и позволяя сосредоточиться на тактическом командовании.

Ещё одним важным нововведением, представленным в конце 2024 года, стала нашлемная система целеуказания. Она проецирует ключевую информацию — данные о полёте, целях и угрозах — прямо на забрало шлема пилота.

Нашлемная система целеуказания

Подобные системы давно используются на американском F-35 и китайском J-20. Их появление на Су-57М1 устраняет один из ранее отмечавшихся пробелов в эргономике рабочего места лётчика. Однако, система распределённой апертуры (DAS), которая позволяет пилоту «видеть сквозь» корпус самолёта, скорее всего не будет реализована.

Вооружение

Как и любой истребитель пятого поколения, Су-57 в целях снижения радиолокационной заметности несёт основное вооружение внутри фюзеляжа. Недавно опубликованные кадры с открытыми внутренними отсеками продемонстрировали ключевую особенность самолёта: его отсеки глубже, чем у F-22, что позволяет нести более крупногабаритное вооружение, в частности, различные крылатые ракеты.Открытые внутренние отсеки Су-57

Основную ударную мощь в воздушном бою составят ракеты класса «воздух-воздух». В боекомплект входят усовершенствованные ракеты средней дальности Р-77М, которые могут размещаться по четыре штуки в двух основных отсеках.Ракета класса «воздух-воздух» Р-77

Но главный интерес представляет новая сверхдальняя ракета «Изделие 810», разрабатываемая специально для Су-57. Сообщается, что это более компактный вариант тяжёлой ракеты Р-37М, которой вооружаются перехватчики МиГ-31БМ. Р-37М отличается огромной дальностью (до 400 км) и скоростью (до М=6), но из-за своих размеров не умещается во внутренние отсеки Су-57, что демаскировало самолёт. Сообщается, что «Изделие 810», созданная для внутренней подвески, сохранит многие преимущества предшественницы, позволив Су-57М1 атаковать ключевые воздушные цели — самолёты ДРЛО, топливозаправщики, стратегические бомбардировщики — на дистанциях, недоступных для большинства истребителей.

Ракета Р-37М. Автор фото: Карпенко А.В.

Для поражения наземных и надводных целей самолёт может нести высокоточные бомбы (типа КАБ-500) и ракеты (Х-38). В открытых источниках также появлялась информация об интеграции на Су-57 гиперзвуковой авиационной ракеты «Кинжал», хотя детали такого применения остаются неясными. Отдельно отмечается роль истребителя как подавителя системы ПВО: во внутренних отсеках он может нести специализированные противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ.

Поставки Су-57 в Индию

Разработка Су-57М1 происходит на фоне наращивания общих темпов производства авиатехники в Комсомольске-на-Амуре. В августе 2024 года там были открыты новые производственные мощности. Это позволяет одновременно выполнять госзаказ для ВКС России и готовиться к потенциальным экспортным поставкам.

Экспортный фактор здесь крайне важен. Российские официальные лица заявляли, что первые поставки Су-57 на экспорт могут начаться уже в 2025 году. Однако, до конца года осталось всего 2 недели, а информации в открытых источниках так и не появилось. Тем не менее, наиболее вероятным и стратегически важным первым покупателем считается Индия — давний партнёр России в военно-технической сфере. В индийских СМИ появлялась информация о планах закупки 40 готовых самолётов. Помимо этого, дополнительные 100 экземпляров планируется произвести совместно с РФ. 

Для Индии Су-57 может стать единственным доступным истребителем пятого поколения в обозримой перспективе, учитывая сложности с американскими F-35 и фокус на собственном проекте AMCA. Успешный экспортный контракт не только должен принести финансовые средства, но и, по традиции, укажет на то, что для российских войск готовится или уже поступает более совершенная версия техники — в данном случае, Су-57М1.Проект индийского самолёта пятого поколения AMCA (модель)

Заключение

Если отбросить все технические подробности и цифры, что в сухом остатке? Су-57М1 — это не просто плановая модернизация. Это скорее большой качественный скачок, который выводит самолёт на тот уровень, который, вероятно, и задумывался изначально.

Базовый Су-57 был готовой и работающей платформой, на которой обкатывали технологии пятого поколения. Су-57М1 — это та же платформа, но уже раскрывшая весь свой потенциал. Новые двигатели должны дать ему ту скорость и скрытность, ради которой и затевался «стелс». Передовые РЛС и «умная» авионика снимают с пилота часть рутинной работы и позволяют уделить больше времени на продумывание тактики. Использование гиперзвуковых ракет «воздух-воздух» во внутренних отсеках позволит не ввязываться в ближний бой, а решать вопросы задачи на безопасном удалении.

Конечно, «бумажные» характеристики — это одно, а реальная эксплуатация и тем более боевое применение — совсем другое. Но если заявленные возможности подтвердятся на практике, то Су-57М1 перестанет быть просто одним из истребителей пятого поколения. Осталось дождаться, когда эти машины встанут на крыло.

авиация вооружение су-57 истребители рф су-57м1
