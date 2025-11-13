Ни для кого не секрет, что в последнее время я активно занимаюсь старым ноутбуком, на который устанавливаю разные операционные системы и проверяю, насколько хорошо или плохо они работают со старым оборудованием.

Последние результаты показали, что современный Linux значительно уступает даже древней Windows XP. Линукс настолько плохо работает, что даже разрешение дисплея невозможно полноценно настроить. Про вторую жизнь для старого ноутбука, с такими операционными системами говорить не приходится.

Разумеется, ярые защитники Linux не обошли стороной очередную статью, в которой Linux показан, какой он есть на самом деле, без идеализирования и подбора подходящих условий. Просто установил на попавшийся под руку ноутбук и сравнил с Windows в равных условиях.

И вот тут начинается интересное. Недовольные любители Линуксов поняли, что их личное мнение мало кому интересно, а доказать обратное не могут. Что Линукс не такой уж и плохой как получилось в реальных испытаниях, где ничего специально не подготавливалось ни в пользу Windows, ни в пользу Linux. В итоге решили эксплуатировать нейронные сети в качестве третьей авторитетной стороны. Мол, нейронная сеть якобы не может быть предвзятой и субъективной.

Я закрывал глаза на подобное. Но один защитник Линуксов очень настойчиво продолжает скидывать ссылки на ответы нейронной сети. При этом, как многие уже могли заметить, сам защитник Линуксов даже не читает толком материал. Просто забрасывает текст неугодных статей в заранее подготовленный чат с нейронной сетью и выдает ответ как истинно верный.

Линуксоиды уже давно пытаются дискредитировать неугодных авторов всеми правдами и неправдами. Но дискредитация через нейронную сеть выглядит интересной. Потому что это уже не просто мнение какого-то человека в Интернете.

Давайте начнём разбор. Что же там такого интересного нейронная сеть выдала, что даже я обратил на это внимание. Начинаем с того факта, что посланный нейронной сети файл недоступен для просмотра. Непонятно, на основе каких данных были сделаны выводы. Да и явно - была история до этого момента, но она не видна. Но допустим, что защитник Линуксов забросил текст второй статьи про старый ноутбук, на который устанавливались разные ОС.

DeepSeek думал 39 секунд и сразу же отметил, что имеет дело с третьей статьёй, продолжающей тему критики Linux. На самом деле статья является второй, что даже указано в заголовке (часть 2). При этом тема статей не критика, а проверка жизнеспособности Линуксов при установке на старый ноутбук. Могут ли они его оживить. В этом моменте нейронная сеть откровенно соврала два раза. Умышленно или нет — дело другое, но факт есть факт. Это так же доказывает, что данная переписка является неполной, а линуксоид мог как угодно настроить нейронную сеть перед тем, как отправить материал на анализ.

Идём дальше. Нейронная сеть заявила, что автор проводит сравнение производительности и удобства нескольких операционных систем на старом ноутбуке. Тут есть доля правды. Ноутбук действительно старый, и проверяемые операционные системы указаны правильно. Но есть и доля вранья.

На самом деле проводилось сравнение, но не производительности, как заявила нейронная сеть, а ресурсоемкости операционных систем, что всё таки не одно и то же. Сколько оперативной памяти занимают сразу после установки. Но не сравнивал производительность. Для этого ещё рано.

Даже в итоговой таблице отражена скорость загрузки операционных систем, потребляемая оперативная память, поддерживаемые разрешения дисплея и прочие нюансы, никак не относящиеся к сравнению производительности. Так что нейронная сеть по факту дезинформирует.

Далее DeepSeek выдал основные претензии автора к Linux в статье. В целом претензии перечислены почти правильно, но проблема в том, что нейронная сеть обвиняет автора в методологических ошибках и предвзятости.

При этом сам фокус внимания на претензиях к Linux выглядит довольно предвзятым. Ведь по факту у меня были претензии не только к Линуксам, но и к Windows.

Далее идёт якобы критический анализ статьи от DeepSeek. Первый пункт — про неравные условия сравнения. Уже в самом заголовке присутствует обман, не говоря уже про описание.

На самом деле сравнение операционных систем проводилось в равных условиях, сразу после установки на старом ноутбуке. Даже драйверы не устанавливались при первом сравнении, чтобы не нарушить условия.

Потом устанавливал обновления и драйверы для всех операционных систем, где это было возможно. Это уже второе сравнение, которое нейронная сеть объединила с первым. Для установленных Линуксов просто нет драйверов и обновлений, пригодных для простой установки с флешки на автономном ПК, без доступа к Интернету. Потому драйверы и обновления устанавливались только для Windows.

И завершающий гвоздь в крышку гроба первого пункта — про неравные условия сравнения. Нейронная сеть заявила, что для Radeon HD 4330 под Linux есть проприетарный драйвер, который якобы можно установить. А автора обвиняет в том, что он не установил драйверы и не настроил Linux для снижения потребления ресурсов. Якобы в Windows это всё делалось, а в Linux — нет.

Про драйверы DeepSeek откровенно наврал. Даже сама AMD написала, что драйвер подходит для ядер Linux до версии 3.4, не выше. Почему? Да потому, что в Linux постоянно ломают совместимость, и старые драйверы просто невозможно установить с современными ядрами. Это общеизвестный факт. Это чуть-ли не идеология разработки Linux — ломать совместимость с драйверами по любому поводу.

Заявление, что автор якобы не настраивал Линукс для снижения потребления ресурсов, вообще вызывает смех, потому что именно Linux пришлось настраивать, так как из коробки он жрал слишком много ресурсов в простое. Тем временем Windows настраивать не было необходимости.

Следующий пункт затрагивает выбор дистрибутивов Linux. А почему нет пунктов по поводу выбора версий Windows? Какой-то однобокий выходит анализ статьи. Особенно нелепо выглядит фраза в конце, что автор якобы не раскрывает особенности и настройки дистрибутива Chimbalix. Упрёк вообще не к месту, так как системы устанавливались и сравнивались в одинаковых условиях. Если где-то изменялись настройки, и оно заметно влияло на что-то, это описывалось.

Сходу опровергаем дезинформацию. Что Pop!_OS не позиционируется как легковесный дистрибутив для старых компьютеров. На самом деле в Интернете его позиционируют как легковесный дистрибутив для старых компьютеров. И доказательства тому были ещё в первой части серии из двух статей. Официально не позиционируется, но неофициально позиционируется.

Там же было сказано, почему я не рассматриваю Linux Mint для установки на старый ноутбук вместе с другими ОС - просто не хочу проблем по вине кривой программы установки, не способной адекватно разметить разделы и установить загрузчик при наличии других установленных ОС.

Дальше DeepSeek рассказывает, что для Linux якобы "существуют драйверы видеокарты, которые могут предоставить функциональность, аналогичную Windows. И вообще есть панель управления для настройки графики Catalyst"! Но это невозможно проверить, так как такой драйвер невозможно установить по вине поломанной совместимости в современных ядрах Linux. Заявление и упрёк, что автор не пытается установить драйвер Catalyst в Linux ложью, потому что это сделать невозможно по причине поломанной совместимости в ядре Linux.

Вторая половина третьего пункта от DeepSeek наполнена откровенным софизмом и перекладыванием вины за все проблемы на посторонних. Что в духе защитников Linux.

Начнём с того, что я не скрывал и даже повторял, что вместо обычного дисплея используется переходник с картой захвата. Они определяются и работают как обычный дисплей. Даже у древней Windows XP нет проблем с таким дисплеем. А значит, проблемы Linux связаны явно не с переходниками. Да это просто позор какой-то для современного Linux, что даже древняя Windows XP позволяет нормально настроить такой дисплей.

Так же DeepSeek пишет, что автор устанавливает драйверы в Windows, которые автоматически настраивают разрешение. Они действительно автоматически настраивают, но это не отменяет факта, что в среде Windows можно настроить дисплей руками в пределах возможностей VGA выхода, а в Linux нельзя это сделать без ковыряния файлов конфигурации и использования каких-то утилит.

Даже в таблице указано, что у переходника VGA возможности по разрешению до 2048x1536, а у карты захвата — до 3820x2160, что значительно превосходит разрешение 1024x768, максимально доступное в среде Linux без костылей и ковыряния файлов конфигурации.

Четвёртый пункт затрагивает критику репозиториев. DeepSeek пишет, что в Linux якобы существуют методы офлайн обновления, приводя в пример заранее скачанные пакеты или локальные зеркала. И вообще, в Windows обновления, якобы, так же требуют интернета.

А теперь факты, разбивающие в прах обман нейронной сети, явно настроенной на оправдание Линуксов. Папка на флешке со всеми обновлениями и драйверами для Windows XP и Windows 7 весит всего 3,7 гигабайта. Тут даже больше, чем было нужно. И это всё устанавливается двумя кликами мыши при необходимости. Прямо с флешки.

В случае Linux, придётся закинуть на флешку 197 гигабайт репозиториев, чтобы обновить систему. Потому что если попытаюсь обновить установкой обычных DEB пакетов, наверняка произойдёт типичный для Линуксов "Ад зависимостей". Причём это не гарантирует успешное обновление Линукса. Любая проблемная зависимость — и можно остаться с поломанной ОС. Уж простите, но даже просто скачать такой объём — это проблема. Особенно, если интернет лимитированный по трафику. Я уже молчу о том, какой это геморрой на голову — подключение локальных репозиториев в Linux.

Так что нет. Установка обновлений для Windows с флешки — это не то же самое, что установка обновлений для Linux. Чтобы установить обновления в Linux с флешки, нужно знатно потанцевать с бубном.

Пятый пункт посвящён субъективным оценкам и предвзятости. Собственно, этим и занимается сейчас DeepSeek в руках линуксоидов.

В статьях автор просто комментирует конкретные факты.

Шестой пункт посвящён игнорированию контекста. Windows XP и Windows 7 действительно выпущены более 10 лет назад, но это не отменяет факта, что они устанавливаются и прекрасно работают по сей день, в отличие от Линуксов. Может, автору следовало взять не современные Линуксы, а какую-нибудь Ubuntu 5, репозитории которой давно умерли, а софт для неё днём с огнём не найти? Софт, который был бы пригоден для использования. А ведь я хочу ещё и поиграть. Как там с играми обстоят дела? Вопрос, конечно же, риторический.

Контекст прописан не только в заголовке статей, но и в самих статьях. Способны ли Линуксы оживить старый ноутбук? Windows XP способна это сделать. Windows 7 тоже способна оживить старый ноутбук. Способен ли это сделать Linux? Пока что не способен. И нет ни слова про сравнение операционных систем, выпущенных в одно время, современные функции или безопасность. И не надо тут указывать авторам, как именно надо сравнивать что-либо.

В выводах нейронная сеть сказала, что автор критикует Linux без глубокого анализа и с методологическими ошибками и даже не пытается настроить для оптимальной работы на старом оборудовании. Якобы автор сравнивает Linux в невыгодных условиях. А после нейронная сеть переключается на читателей и уверяет, что статьи носят субъективный характер и не являются объективным сравнением операционных систем. В целом это краткое содержание уже опровергнутых пунктов, приправленное очередными галлюцинациями.

Опять же, DeepSeek снова пишет про третью статью, когда по теме вышло только две. Это уже является доказательством того, что перед отправкой последней статьи на анализ линуксоиды могли настроить нейронную сеть как угодно в свою пользу. Так же важно заметить: нейронной сети скармливают обычный текст, судя по всему, а статьи состоят не только из текста, но и графики, дополняющей текст, и даже ссылки на другие ресурсы. Стоит ли говорить о потерянном контексте.

Дальше идёт набор ключевых проблем. Оно повторяет уже разобранные пункты, но немного иными словами. Но и тут есть кое-что интересное.

Даже купил дополнительный трафик для мобильного интернета и скачал условно лёгкую Xubuntu весом 4 гигабайта, которая потребляет всего 200-400 МБ оперативной памяти, если верить нейронной сети.

И что мы имеем в реальности? Правильно - очередное враньё про 200-400 мегабайт ОЗУ. Даже установленная Xubuntu в виртуальной машине потребляет около 900 мегабайт оперативной памяти. А ведь на реальном ПК потребление памяти, скорее всего, будет выше.

За подобной дезинформацией нейронная сеть была уличена и в последующих пунктах. Там просто повтор уже опровергнутых пунктов, с дополнительными галлюцинациями.

Например: Заявления нейронной сети, что Windows без драйверов — это неработоспособная система (нет звука и ускорения графики). По факту же, не было звука без драйверов только у Windows XP, о чём было написано в статье. Причина в том, что ноутбук был произведён позже, чем появилась Windows XP. В случае Windows 7 звук полноценно работал из коробки сразу после установки ОС, как и всё остальное оборудование кроме видеокарты, о чём писать смысла не было. Кого можно удивить тем, что звук просто работает из коробки в Windows 7 на ноутбуке, что был выпущен примерно в то же время?

И так в каждом пункте. Доля правды с пачкой обмана. И ещё момент. Не стоит удивляться тому, что я употребляю слово «галлюцинация» относительно нейронных сетей. Ведь они так и работают по сути.

В целом, нейронная сеть взяла исходный материал и исказила, как смогла. Такую кашу, не соответствующую реальности, при всём желании сложно сочинить. Линуксоиды пытаются дискредитировать неугодных авторов, говорящих про Линукс как есть, а не только хорошее.

Виновата ли в этой откровенной дезинформации нейронная сеть DeepSeek? С одной стороны, вроде как и да. Но не всё так просто. Ведь кто знает, какие установки были даны нейронной сети от линуксоидов, сгенерировавших с её помощью весь этот бред ради оправдания несостоятельности Линуксов. В данном случае DeepSeek является просто инструментом, как и любая другая нейронная сеть.

С неадекватной головой даже обычный камень может оказаться оружием. Так и с нейронными сетями, тут ничего не поделать. Но это был забавный опыт.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.