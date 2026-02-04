Параллельно в компании заявили, что ведут работу над специальной системой для будущей консоли Xbox.

Гендиректор AMD Лиза Су, комментируя финансовые результаты компании, пролила свет и на сроки выхода Steam Machine от Valve. Во время телеконференции 3 февраля она заявила, что Valve планирует начать поставки устройства на базе AMD «в начале этого года». Это первое публичное подтверждение сроков от ключевого партнёра проекта.

Источник изображения: Valve

Steam Machine позиционируется как стационарный ПК для гостиной, наследник успеха портативной Steam Deck. Согласно представленным Valve спецификациям, система будет оснащена полукастомным шестиядерным процессором AMD Zen 4 и графикой RDNA 3 с 8 ГБ памяти. Разработчики обещают комфортный гейминг в 4K при 60 кадрах в секунду с использованием фирменного масштабирования FSR.

Инсайдерская информация указывала на выпуск в первом квартале 2026 года. Комментарий Лизы Су подтверждает эти предположения, указывая на то, что график производства сохраняется.

Параллельно глава AMD упомянула о работе над совершенно новой полузаказной системой для следующего поколения Xbox, выход которого ожидается в 2027 году. Обе разработки призваны компенсировать ожидаемое снижение доходов от чипов для текущего, уже седьмого по счёту, поколения консолей.

Несмотря на ясность в сроках, вопрос цены остаётся открытым. Глобальный дефицит чипов памяти (NAND) осложняет калькуляцию себестоимости. Неподтверждённые данные о розничных поставках указывают на диапазон от 950 до 1070 долларов за разные версии устройства. Valve традиционно хранит молчание, предпочитая официальный анонс незадолго до старта продаж.