Гендиректор AMD Лиза Су, комментируя финансовые результаты компании, пролила свет и на сроки выхода Steam Machine от Valve. Во время телеконференции 3 февраля она заявила, что Valve планирует начать поставки устройства на базе AMD «в начале этого года». Это первое публичное подтверждение сроков от ключевого партнёра проекта.
Steam Machine позиционируется как стационарный ПК для гостиной, наследник успеха портативной Steam Deck. Согласно представленным Valve спецификациям, система будет оснащена полукастомным шестиядерным процессором AMD Zen 4 и графикой RDNA 3 с 8 ГБ памяти. Разработчики обещают комфортный гейминг в 4K при 60 кадрах в секунду с использованием фирменного масштабирования FSR.
Инсайдерская информация указывала на выпуск в первом квартале 2026 года. Комментарий Лизы Су подтверждает эти предположения, указывая на то, что график производства сохраняется.
Параллельно глава AMD упомянула о работе над совершенно новой полузаказной системой для следующего поколения Xbox, выход которого ожидается в 2027 году. Обе разработки призваны компенсировать ожидаемое снижение доходов от чипов для текущего, уже седьмого по счёту, поколения консолей.
Несмотря на ясность в сроках, вопрос цены остаётся открытым. Глобальный дефицит чипов памяти (NAND) осложняет калькуляцию себестоимости. Неподтверждённые данные о розничных поставках указывают на диапазон от 950 до 1070 долларов за разные версии устройства. Valve традиционно хранит молчание, предпочитая официальный анонс незадолго до старта продаж.