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Кто придумал Worms - история создания и развития знаменитой игры

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Серия Worms неразрывно связана с компанией Team 17, которая усердно развивает ее с 1995 года. С тех пор тираж франшизы достиг 70 миллионов копий, а студия превратилась в одного из ведущих независимых разработчиков. Однако придумали оригинальную игру вовсе не в Team 17. 

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Настоящий автор Worms — Энди Дэвидсон. Базовую версию игры он разработал в начале девяностых на основе известного хита Lemmings. Дэвидсон обожал аркаду DMA Design, и после нескольких прохождений принялся извлекать из нее модели, графику и элементы интерфейса. Вскоре у него появилась идея собственной игры в жанре «артиллерия», который был популярен в восьмидесятых. Как правило, в подобных проектах перестреливались на различной технике, но Дэвидсон, вдохновляясь Lemmings, хотел сделать более непосредственную и забавную игру. Поэтому героями его разработки стали черви.

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«Я хотел придумать что-то более необычное, чем танки или солдаты, к тому же черви были нужного небольшого размера и на карте без проблем размещалось шестнадцать бойцов», — объяснял впоследствии Дэвидсон. 

Первыми игру опробовали друзья Энди по колледжу. К тому моменту она называлась Total Wormage. Проект стал настолько популярен в университете, что некоторые преподаватели даже запретили его, чтобы студенты не отвлекались от учебы. Дэвидсону было все равно — он понял, что его творение может заинтересовать игровых издателей. 

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Воодушевленный Энди Дэвидсон отправляет свой проект на конкурс игрового дизайна в журнал Amiga Format, но не получает никакого отклика. Издатели также, к большому сожалению Дэвидсона, не проявили интерес к Total Wormage. На Европейскую компьютерную выставку в 1994 году Энди Дэвидсон ехал практически отчаявшись, но именно там определилась судьба его проекта. Total Wormage понравилась компании Team 17, известной по таким хитам, как Body Blows, Superfrog и Alien Breed.

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«В визуальном и техническом плане Total Wormage была довольно примитивна, и все же она очень быстро расположила к себе. Мне понравился ее стиль, но, конечно, я и подумать не мог, что однажды эта игра станет международным хитом», — вспоминает бывший директор компании Мартин Браун. 

Энди Дэвидсон присоединился к Team 17 и вместе с командой закончил проект. За год разработки они дорисовали и подтянули графику, переработали аудиоряд, сбалансировали мультиплеер, а также придумали более изящное и простое название — Worms. Остальное уже история: игра завоевала невероятную популярность и принесла Team 17 десятки миллионов долларов. 

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Энди Дэвидсон проработал в компании несколько лет, пока не решил покинуть ее в конце девяностых. В двухтысячных он не отметился ничем примечательным, но наверняка не бедствовал — в его договоре с Team 17 был прописан пункт о роялти за каждую новую часть Worms. В 2012-ом Энди Дэвидсон объявил, что «творческий зуд» не дает ему покоя и он возвращается в Team 17, чтобы продолжить работу над Worms. 

«Даже сегодня я потрясен мыслью, во что превратилась за эти годы крошечная, веселая игра, в которую я играл еще со своими приятелями. Удивительно, как много людей в нее сыграло! Многие подходили ко мне и говорили: «Я провалил школу из-за Worms» или «Из-за нее я пропустил год в колледже». Но даже в этом контексте игра всем нравилась», — радуется Дэвидсон. 

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team 17 worms armageddon worms world party игры 90-х
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