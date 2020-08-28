Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Серия Worms неразрывно связана с компанией Team 17, которая усердно развивает ее с 1995 года. С тех пор тираж франшизы достиг 70 миллионов копий, а студия превратилась в одного из ведущих независимых разработчиков. Однако придумали оригинальную игру вовсе не в Team 17.

реклама

Настоящий автор Worms — Энди Дэвидсон. Базовую версию игры он разработал в начале девяностых на основе известного хита Lemmings. Дэвидсон обожал аркаду DMA Design, и после нескольких прохождений принялся извлекать из нее модели, графику и элементы интерфейса. Вскоре у него появилась идея собственной игры в жанре «артиллерия», который был популярен в восьмидесятых. Как правило, в подобных проектах перестреливались на различной технике, но Дэвидсон, вдохновляясь Lemmings, хотел сделать более непосредственную и забавную игру. Поэтому героями его разработки стали черви.

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!! «Я хотел придумать что-то более необычное, чем танки или солдаты, к тому же черви были нужного небольшого размера и на карте без проблем размещалось шестнадцать бойцов», — объяснял впоследствии Дэвидсон.

Первыми игру опробовали друзья Энди по колледжу. К тому моменту она называлась Total Wormage. Проект стал настолько популярен в университете, что некоторые преподаватели даже запретили его, чтобы студенты не отвлекались от учебы. Дэвидсону было все равно — он понял, что его творение может заинтересовать игровых издателей.

реклама

Воодушевленный Энди Дэвидсон отправляет свой проект на конкурс игрового дизайна в журнал Amiga Format, но не получает никакого отклика. Издатели также, к большому сожалению Дэвидсона, не проявили интерес к Total Wormage. На Европейскую компьютерную выставку в 1994 году Энди Дэвидсон ехал практически отчаявшись, но именно там определилась судьба его проекта. Total Wormage понравилась компании Team 17, известной по таким хитам, как Body Blows, Superfrog и Alien Breed.

реклама «В визуальном и техническом плане Total Wormage была довольно примитивна, и все же она очень быстро расположила к себе. Мне понравился ее стиль, но, конечно, я и подумать не мог, что однажды эта игра станет международным хитом», — вспоминает бывший директор компании Мартин Браун.

Энди Дэвидсон присоединился к Team 17 и вместе с командой закончил проект. За год разработки они дорисовали и подтянули графику, переработали аудиоряд, сбалансировали мультиплеер, а также придумали более изящное и простое название — Worms. Остальное уже история: игра завоевала невероятную популярность и принесла Team 17 десятки миллионов долларов.

реклама

Энди Дэвидсон проработал в компании несколько лет, пока не решил покинуть ее в конце девяностых. В двухтысячных он не отметился ничем примечательным, но наверняка не бедствовал — в его договоре с Team 17 был прописан пункт о роялти за каждую новую часть Worms. В 2012-ом Энди Дэвидсон объявил, что «творческий зуд» не дает ему покоя и он возвращается в Team 17, чтобы продолжить работу над Worms.