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Здравствуйте дорогие читатели моего блога. С вами снова Евгений и сегодня речь пойдет о наболевшем — об искусственном интеллекте, который обещают добавить в игры дабы разнообразить игровой опыт. Как обычно говорят у медали две стороны, но что если сторон больше чем две? Мы же не роботы и вполне способны понять, что помимо идейного противодействия за кадром остается мнение наблюдателя, то есть самого игрока, который казалось бы играя в игру вынужден двигаться по заранее заготовленным рельсам с определенным сюжетом и даже игры с открытым миром не предлагают отклонений в данной парадигме. Нас ведут за руку и говорят что делать как будто нам всем по 5 годиков и нам нужны наставления. Это помимо того, что у нас может быть свой опыт и стиль в играх. В итоге одиночные игры превращаются в лучшем случае в соревнование кто сумел стать самым изворотливым. Примерно то же происходит и в онлайн играх. Чтобы игрок не мог влиять на игровой процесс у него отнимают всякие умения, которые повышают к примеру урон в процентах, дополнительно могут ограничить количество целей чтобы поражающие способности не наносили урон по площади, а лишь могли наносить урон нескольким случайным целям. Да, вот упал метеорит и задел шесть целей из тридцати. Там где этого ограничения не вводили это называется например героический класс. Хотя что в нем героического неизвестно — это может быть попытка отмыть черное и выставить как белое как в случае с Blizzard и игрой World of Warcraft с классом рыцаря смерти. Уже по названию понятно, что это никакой не доброжелательный монах с мировоззрением хиппи.

В однопользовательских играх свободы у разработчиков несколько больше, но и там наблюдается какая-то катастрофа идей с упрощенным прохождением. Ну что это за игра с парой десятков боссов размером с гиганта за пачку денег? А ведь люди выложив деньги пытаются проходить это снова и снова, хотя содержания там не больше чем в третьей Готике, которую можно пройти за пару вечеров, если вы понимаете, что вас вряд ли высадили в непосредственной близости от конечной цели игры. В итоге люди занимаются усложнением старых игр, которые поддаются модификациям, так как по форме ничего не меняется и можно даже перетащить все то же самое на новый движок игры. И вроде бы все верно, но деление на классы продолжается. В Скайриме это решили способом, который сбивает цель при использовании магии с двух рук. Полезно, но урон крайне мал сам по себе и вся эта история рушится собиранием предметов, которые отменяют стоимость по мане, превращая мага в дальнобойную гаубицу, которая магией долго, но сносит противника. Это полностью нарушает баланс, равно как и сочетание прокачки алхимией и кузнечным делом. То есть у человека остается тупиковый путь ущербного мага, мощного стрелка по цели или бездумного воина, который всех порвет за секунды. И вот это вот игра, которую любят потому что там не все зажато в тиски.

Если брать ботов в стрелялках, то получится что и стрелять они могли уже давно с максимальной точностью, сканируя все перед собой и удерживая прицел на цели, на чем основаны читы в этом жанре игр. Если предлагается ИИ с такими возможностями, то какой смысл соревноваться с ним что называется честно? В итоге все противостояние выльется в то как нанести урон из-за угла, как это происходит в дуэлях в серии Quake с ракетами в район цели. Добавим сюда излюбленные приемчики вроде выпуливающегося куда хочется умения, которое подтягивает в нужное место и вот мы уже в трехмерном противостоянии, где вертикальная мобильность выходит на первый план, так как важно кто займет место повыше. И не стоит забывать, что в динамичных шутерах одна секунда это может быть то время сколько проживет персонаж. Что можно такому противопоставить? ИИ будет уничтожать игрока пока тот пытается занять позицию сверху или пребывать в воздухе, обстреливая цель? Самое дикое, что ИИ будет изучать привычки пользователей. А что если человек не раб своих привычек, а просто понимает что нужно делать чтобы быть эффективнее? В итоге это все выглядит как провальный способ хоть как-то заинтересовать людей возможностями ИИ. На деле можно было бы это использовать для более сложной генерации уровней как это делается в серии Diablo. Но кому понравится больший вызов без увеличения наград за преодоление этих трудностей? Создавать себе проблемы чтобы потом героически их решать это то что продвигалось во времена СССР, а мы знаем чем он закончил, так как мотивация тут будет страдать примерно как в случае с субботниками, когда всех выгоняли улицы чистить. Естественно власть имущие этим не занимались. Так что покупая к примеру процессоры с отдельным блоком ИИ люди фактически не получают себе ничего нового, но при этом создают возможность сделать это обязательным в играх. Разработчикам ничего не стоит заявить, что вот для этой новой стратегии нужно обрабатывать двести тысяч параметров на лету и вот без ускорения ИИ это вообще не игра будет. Получится не то что «за что боролись, на то и напоролись», а еще хуже с откатом назад, так как перестанут действовать даже те кривые тактики, которые работают в откровенно криво созданном лабиринте иллюзий.

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То есть людям придется пользоваться читами и любыми способами сломать эту клетку чтобы играть, а не мучиться. Ситуация будет ухудшено до уровня донатных игр, где надо платить чтобы выигрывать, либо если будет сносно организуют казино скинов под благовидным предлогом как это сделать в Counter Strike. Так что ничего не остается кроме как искусственно преодолевать искусственно созданные препятствия, то есть использовать читы и хаки. Под что будет подстраиваться ИИ, если его крайне жестко давят? Очевидно что там нет места и свободы действий. А значит игроков будут намеренно ослаблять и зажимать в рамки классов. Типовое поведение оно проще для многих, но не для достаточно умных людей. И без того людей загоняют в групповые мочильни, чтобы не было индивидуально сильных игроков, а скатится игровая индустрия с эпохи гопничества в эпоху полной разрухи с игрой без правил. Это вполне вписывается в американский стиль когда главный герой боевика плевал на все законы, мораль и идет убивает всех подряд. Он же не может себе позволить позвать кого-то на помощь, чтобы хотя бы решить вопрос с теми, кто решил сдаться. То есть это продвижение чисто американского подхода к выращиванию оголтелых психопатов, которые потом будут кидаться на всех, кто против намеренно сумасшедшего ИИ в играх. То есть сознательное выращивание закрытых в себе психопатов, которые могут взаимодействовать только с такими же как они слабаками и оттого игрогопниками. На мой взгляд это не развитие, а как раз деградация игровой индустрии, которая скатывается к низменному поведению «пойди, убей». В самый раз для социальных каннибалов, которые готовы других сожрать имея подобные манеры как норму вв своем поведении, которое формирует их личность, а история происходящего будет лишь ширмой, которая ничего не меняет и служит лишь для того чтобы заявить, что это не старая, а очень даже новая игра и получится как в Идиократии, что каждый ИИ фанат будет рассказывать про электролиты, которые так прямо нужны, не понимая что это соли. И вот на таких обманутых будут делать деньги корпорации. Они то не будут в это играть. Их интересуют только деньги.

Для тех, кто все еще не понял. Представьте себе бой с боссом, который никогда не может поскользнуться потому что сознательно нет такой физики в играх, хотя нам втирают про ее наличие. Вот так просто нельзя налить масло на пол и легко сбить с ног противника в металлических доспехах. А для крупной добычи можно использовать гарпун. Никакой дракон не выстоит против гарпуна с цепью и якорем/свинцовой гирей. Все же древние люди с копьями охотились на крупную добычу и весьма успешно. Достаточно применения огромного копья против любой твари чтобы показать кто тут супер хищник и находится выше в пищевой цепи. Это все выдумки, что выстрел из арбалета неспособен пробить шкуру на близкой дистанции и даже тупой поймет, что шея весьма уязвимое место и вполне возможно перебить артерию, чтобы дракон пал от одного болта. Это не упоминая возможность зацепить или порвать крылья и ударить разогнавшись на лошади копьем. Как будто драконы все такие непробиваемые. Эта дикая чушь, что надо нанести много ударов по боссу настолько укоренилась, что все забыли, что можно завалить крупную добычу с одного, в крайнем случае с нескольких ударов. Все эти дурные боссы с абсурдным количеством здоровья лишь показывают, что из человека пытаются сделать муравья, который сам ничего не может и является лишь винтиком в колонии. И вишенка на торте обычно какой-то жалкий шанс падения особенной вещи как в онлайн играх или Diablo. Платить деньги за такое измывательство над собственной психикой чистейший абсурд. Почему завалив босса с десятью миллионами жизней танк не получает весь тот набор, который дают все эти десять миллионов жизни превосходства? А проходные монстры в рейдах, которые круче боссов скидывают лишь мусор. Это как играть в покер с шулерами. Вас обманут с шансом в 100%. В онлайн играх люди вписываются в противостояние борьбы голыми руками с медведем. Они могут войти в гильдию, только потом даже если это была их удача при выпадении предмета они его не получат и им укажут на рейтинг ДКП, который нужно накопить. То есть воры удачи, которые создали гильдию будучи посредственностями будут пользоваться чужой удачей потому что никто не даст даже кинуть кости, хотя это к факту выпадения предмета не относится напрямую. Это как сравнивать интеллект человека и обезьяны. Допустим крупная горилла может поднять ящик бананов весом 200 килограмм. То же самое может сделать человек с доской, которую он использует как рычаг. Вот именно этого самого отсутствия использования мозга и добиваются создатели ИИ, переводя все в противостояние рефлексов, когда именно игрок подстраивается под ситуацию, а не меняет ее своими действиями. А самое дикое во всем этом то, что Nvidia открыто заявляет, что цены на видеокарты они повысили потому что запихнули в них то, что люди не просили. Ускорители ИИ существуют отдельно, например Intel Neural Compute Stick в исполнении USB, которую можно отдельно воткнуть и не одну, но здравомыслящие люди на это не пойдут, если им это ненужно.