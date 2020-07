Эта консоль была у многих потому что была доступной, она не сбавляла обороты продаж и продавалась десятками миллионов копий, и многие помнят пику как одно из лучших впечатлений детства. Сама же пика в России стоила меньше десяти тысяч рублей, что делало ее доступной почти для всех хоть немного обеспеченных людей. На тот момент PSP у меня не было, но был Playstation 2, на котором я большее время играл в GTA SA, с чит кодами напечатанных на A4 листке.😎 Medal of Honor, need for speed и во многие другие игры.

реклама

Вернёмся к пике, она была в нашем классе только у одного человека, это было в 4-5 классе, и только тогда я впервые увидел пику, так как в моём регионе она редко продавалась, да и мало кто слышал о ней. В один момент одноклассник решил продать пику за 2к, и я думал: вот теперь точно куплю пику и буду играть в GTA, а на следующий день пику уже купили - вот облом.🤦‍♂️



На PSP можно было поиграть в десятки крутых игр, конечно главной и популярной игрой была GTA, выходила она в трех частях, но настоящими хитами стали liberty city и vay city stories - полноценный gta 3 vay city, но с другим сюжетом, сама liberty city продалась тиражом 7 миллионов копий и стала игрой номер один на PSP,но не стоит думать, что список достойных игр закончен как минимум шедевральный, god of war и gran turismo фай тинги типа, tekken и mortal kombat, гонки вроде need for speed, каждый находил для себя крутую игру.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Сами игры продавались на специально разработанном носителе UMD дисках, чтобы диски не царапались, их поместили в специальные пластиковые боксы с небольшим вырезом для считывания,

но дисками было не обойтись, ещё нужна была карта памяти для сохранений, и вот тут SONY решили создать свою карту памяти с другим форматом memory stick, чтобы зарабатывать больше денег, сначала они были маленького объёма по 32-128мб, потом начали делать карты на 2-8-16гб, и стало возможным не покупать игры на дисках, а скачивать их прямо на карту из магазина playstation network,

в один момент пику взломали, и можно было бесплатно скачивать их на компе. А теперь поговорим о главном минусе PSP - это то, что SONY сделали лишь один стик, из-за этого в шутеры на psp играть было неудобно, и целиться нужно было кнопками. SONY помимо игр ещё и продавала фильмы на дисках. Да, на пике можно было смотреть фильмы. Самая крутая фишка в psp - это встроенный вай-фай, по нему можно было играть в игры с друзьями по локальной сети.

реклама

А теперь поговорим о главном конкуренте psp. Если в России psp был популярным, то в других странах выбирали nintendo ds, у неё в арсенале было два экрана, один из которых был сенсорный, DS при выходе имела всю библиотеку игр от гейма боя, а это было серьёзное преимущество,

но всё же psp была круче, ведь там можно было поиграть в GTA, и куча крутых игр да и графика была лучше. А на DS игры были слишком нереалистичными, но в азиатских странах людям нравились такие игры.

Как по мне, если SONY сделали бы два стика и поддержку любых карт памяти, то было бы куда больше продаж, но несмотря на минусы PSP был лучшим. Спасибо, кто дочитал, а у вас была PSP, и в какие игры вы играли? Пишите в комментариях.