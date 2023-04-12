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Зарабатываем в Steam: фарм кейсов в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

Дядюшка Гейб строил свою игровую империю годами. Он знает абсолютно все про слабости геймеров и отлично ими манипулирует. К таким манипуляциям может присоединиться любой желающий и заработать немного вкусняшек
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Много-много лет назад, когда автор был молодым, стройным и красивым, идеи заработка в интернете витали везде и всюду. Каждый искал халявы и любой способ поправить свое материальное положение. Через пару лет начали появляться, сайты посвящённые тематикам заработка. Банальные "Прочти письмо" и "Кликеры" заполонили интернет. Установи расширение для браузера и за просмотр баннеров ты получишь много копеечек. Вариантов множество. Но они делились на две большие категории. Паблик и приват. Первые эксплуатировали жадность неграмотной прослойки населения, вторые стоили денег. Именно в это время появляются механизмы и расчеты по заработку в Steam.

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Небольшая предыстория

Шел 2012 год. Российский интернет заполонили сайты-посредники, продающие игровые предметы для ММО игр. Их число не поддавалось счету. Многие работали пару месяцев и исчезали, другие предоставляют услуги по сей день. Купи-продай не вставая с дивана… В это время появляется торговая площадка Steam. Прямой конкурент многим посредникам. Рынок игровых вещей начал меняться.

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Шел 2015 год. О заработках на торговой площадке Steam слагают легенды. Всего за 3 года вокруг нее вырос огромный рынок. Любой маломальский геймер мечтал о Керамбите за 800$...  Но с удовольствием покупал простенький ствол за 10$. Казино с открытием ящиков набирало обороты. Процесс получения кейсов встал на поток. 

Шел 2016 год. Идет резкое падение стоимости кейсов. При цене в 3 цента, окупаемость вложенных средств доходила до 6 месяцев.

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Шел 2017 год. Заработок на аккаунтах Steam переходит в новую плоскость. Получают распространение Steam-фермы карточек. Люди покупают сотни тысяч ключей и активируют через ботов. Фарм в игре Counter-Strike: Global Offensive уходит на третий план. Все знают как. Все знают где. Но ни у кого нет никакого желания.

Шел 2018 год. Онлайн в игре потихоньку умирает. Активность игроков падает вдвое. Спрос на игровые вещи, а с ними и ценник, летит в тартарары. Информации и шумихи вокруг заработка в игре становится минимум. Многие и не догадываются, как сильно изменился этот вопрос в последнее время

Сентябрь 2018 года. После двухлетнего падения онлайна, проект переходит на Free-to-play модель распространения. Барьер в виде 15$ за аккаунт уходит в небытие. Вложенные силы и средства начинают приносить доход с первого дня.

Февраль 2022 года. Появился слух о переводе игры на новый движок.... И тут все только началось. Ценник на игровые вещи вырос одномоментно в 2-3 раза. Заработок на аккаунтах CS:GO обрел новое дыхание

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Заработок на кейсах имел свой расцвет в 2016 году. О нем знал каждый. Им пользовались все кому не лень. Но наступили трудные времена. О простом способе начали забывать. Пришли новые игроки и многие не догадываются о такой возможности.

Valve

Ловкость рук и ничего более. Дядюшка Гейб любит манипулировать и зарабатывать на игроках. Весь механизм с кейсами состоит из двух компонентов. Ящик и ключи к ним. Оба компонента имеют ограничения в хождении по рукам. Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно собрать головоломку воедино. Первый компонент можно раздобыть игровым способом или купить на торговой площадке. Второй продает монополист - это сам Гейб Ньюэлл. Чем больше коробок выпадет в игре, тем больше ключей понадобится для открытия. Первые можно разбрасывать сотнями миллионов. Вторые продавать за скромный прайс. Это самый большой развод на деньги в игровой индустрии. 

Получение вещей

Получение бесплатных вещей в игре Counter-Strike: Global Offensive происходит 2 способами:

1. Играя  на официальных серверах вы получаете опыт и ранги. Вместе с повышением уровня вы гарантированно получаете разные игровые плюшки.

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2. Просто играя в игру, вам рандомно выпадают вещи.

В обоих случаях все вещи имеют самое худшее качество и минимальную ценность. Дорогие и эксклюзивные можно получить только, если вы откроете ящики платным ключом. 

Для фарма вещей используется второй вариант с нахождением онлайн в игре.

Idle сервера

У игры CS:GO есть некоторые особенности. Если вы зайдете в обычную игру и будете просто стоять AFK, то сопартийцы выкинут из матча и ничего не получится. Для обхода ограничения существуют частные сервера со своими правилами. Обязательным атрибутом таких серверов является античит система VAC. Вы заходите в игру и просто стоите... Среди десятка таких же ботов.

Оптимизация Idle серверов

Для увеличения эффективности добычи ящиков владельцы IDLE серверов провели множество оптимизаций: 

  1. Уменьшили размер карты. Меньше скушанной оперативной памяти - больше одновременно запущенных клиентов на одной системе.
  2.  Уменьшили время раунда. Чем больше раундов за единицу времени вы сможете посетить, тем выше шанс получить приз.
  3.  Время респауна - уменьшено максимально... лишний атрибут.

Мелкие правки в рамках официальных серверов.

Дроп

Самая важная информация. Никто не знает, как распределяется и с какой периодичностью выпадает лут. Есть только общие наблюдения про некоторые закономерности:

  1. Дроп система обновляется раз в неделю по четвергам.
  2. За неделю можно получить от 1 до 2 итемов
  3. После выпадение итема, время на выпадение следующего увеличивается
  4. В четверг и пятницу выпадают более дорогие итемы, чем в другие дни недели

Опять-таки - это все не подтвержденная информация. Гарантированно можно получить только 1 ящик за 5 часов онлайн на 1 аккаунт раз в неделю

Мне прилетел ящик через час после запуска игры, пока собирал информацию из разных источников для написания

Цена вопроса

Выпал ящик "Гремучий кейс" примерной стоимостью 110 рублей. В 2015 году средний прайс на ящики составлял 6 рублей. Много это или мало? Риторический вопрос.

Буквально за пару часов его забрали

Где взять волшебные IDLE сервера

Заходите в раздел "Список серверов сообщества" в поисковую строку вбиваете "idle"

В полученном списке выбираете любой со словом drop


Рентабельность и заморочки

Если вы играете в CS:GO - у вас и так падают все необходимые плюшки. С другой стороны - много людей, которые смотрят на игру свысока. И они сильно ошибаются.

У игр Valve и ее коллекционных предметов есть одна особенность. Они дорожают со временем

Кейс операции «Гидра» 8 лет назад стоил 8 рублей и валялся под ногами как мусор. Сегодня его ПОКУПАЮТ за 1720 рублей. Рост в цене в 215 раз. Многие, кто играл в студенческие годы и забросил игру, сегодня сходят с ума от таких находок. Вам ничего не мешает получить 20-30 ящиков и забыть об их существовании на десяток лет. После анонса выхода игры на новом движке у меня нет ни капли сомнения, что игра проживет еще много-много-много лет.

Кстати, сегодня вспомнил, что зарегистрировал себе биткоин кошелек 8 лет назад и не поверил, что у монетки есть будущее. Предлагали заплатить 8 биткоинов за работу.... А теперь кусаю локти, что когда-то не согласился...

Пробуйте, экспериментируйте, развивайтесь

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