GizmoChina сообщает о появлении в открытых источниках предполагаемых цен на флагманские смартфоны Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra для индийского рынка

До официальной презентации флагманской линейки Xiaomi 17 остается, по слухам, на которые ссылается GizmoChina, около месяца. Инсайдер Абхишек Ядава (Abhishek Yadav) опубликовал предполагаемые ценники: 80 000 рупий за стандартную модель и 125 000 рупий за Ultra. Xiaomi эти цифры не подтверждает, но сам факт утечки, подкрепленный появлением устройств в базе индийского сертификатора BIS, указывает на близкий анонс.

Если верить опубликованным данным, стоимость базовой версии Xiaomi 17 вырастет на 23% по сравнению с Xiaomi 15, который стартовал с отметки 64 999 рупий. Xiaomi 17 Ultra прибавит 14% — предшественник оценивался в 109 999 рупий за единственную конфигурацию с 16/512 ГБ памяти.

Рост цен объясняют несколькими причинами. Первая — стратегическая: Xiaomi последовательно смещает фокус на ультра-премиум-сегмент, где ей предстоит конкурировать с Samsung и Apple не столько характеристиками, сколько репутацией, сроками обновлений и ценностью экосистемы. Вторая — рыночная: дефицит компонентов памяти продолжает давить на себестоимость устройств.

Сроки запуска, по предварительной информации, повторят график прошлогодней серии Xiaomi 15. Презентацию ожидают в марте нынешнего года. Подтверждением служит недавнее появление новинок в базе Бюро индийских стандартов (BIS) — обязательный этап сертификации перед началом продаж. Официальных комментариев от Xiaomi пока не поступало. К любым утечкам, напоминают авторы публикации из GizmoChina, следует относиться с осторожностью.

* все фото издания GizmoChina