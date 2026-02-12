В Chrome Canary появилась выключенная по умолчанию настройка автозапуска браузера на переднем плане сразу после включения компьютера

Для подавляющего большинства пользователей персональных компьютеров браузеры являются той категорией приложений, в которых они проводят больше всего времени. Зная это, Google приносит в самый популярный в мире браузер Chrome настройку, которая разрешит автозагрузку этого приложения в системах Windows.

В настоящее время, если Chrome находится в автозагрузке, он активируется в фоновом режиме, и новое окно браузера не появляется. Чтобы исправить это, можно задействовать командную строку и ввести туда несколько команд, но большинство пользователей ПК заниматься этим не станут.

Изображение: Google

О том, что скоро эта ситуация изменится, говорит последняя сборка браузера Chrome Canary. Там появился новый флаг, который запускает Chrome автоматически и позволяет сразу начать просматривать веб-страницы. По умолчанию этот флаг выключен, а при включении появляется запрос на разрешение. Эта опция означает, что браузер будет запущен и отображаться на переднем плане, поверх всех других приложений.

Если в процессе тестирования не возникнет непредвиденных проблем, данная функциональность может появиться в финальной версии браузера в ближайшие недели.