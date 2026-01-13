Сайт Конференция
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия

Платишь за новые фичи, а картинка почти та же. Все эти DLSS и RT — больше для рекламы, чем для глаз геймера
4
4

Долгие годы нам обещали революцию в графике и прорывные улучшения частоты кадров, но на деле покупатели платили за узкоспециализированные функции с сомнительной выгодой. С одной стороны, новые технологии действительно приносят некоторые визуальные улучшения и небольшой бонус в частоте кадров, с другой — стоимость неадекватна. Многие улучшения заметны только под микроскопом, а их использование требует огромных финансовых вливаний при обновлении железа. Создается ощущение, что мы платим не за прогресс, а за маркетинг и мифы.

Дисклеймер

Всё ниже сказанное — это мнение потребителя, а не технического специалиста. Автор знает и понимает многие тонкости технологий, но речь ведётся со стороны плательщика за оказанный товар, а не человека, с микроскопом рассматривающего пиксели. Он регулярно консультируется с людьми, находящимися в «теме», и понимает разницу между технологиями будущего и маркетинговым «булшитом».

Настройки в компьютерных играх и обычный геймер

Мало кто из современных специалистов сможет уверенно ответить, чем отличается DLSS 2.5 от FSR 3.1 и какой из вариантов лучше применять в той или иной ситуации. За последние семь лет два чипмейкера наплодили столько разных вариаций своих технологий, что без пол-литра не разобраться. Но магия на этом не заканчивается. Не все современные видеокарты поддерживают все актуальные технологии, а про прямую поддержку в играх и различные сочетания речи вообще не идёт.

В подобной ситуации подавляющее число геймеров включает графический «пресет» и не углубляется в тонкости настройки игры. Бывают более тяжёлые случаи, и граждане вовсе игнорируют пункт «настройки» в играх, переходя сразу к процессу.

Магия взаимоотношений обычного потребителя и современных технологий не заканчивается на оптимизации параметров в играх. Есть ещё обновление драйверов, утилиты по настройке фирменных функций, дополнительные улучшения и ограничения. Список достаточно широкий, но мало кто им занимается.

Как пример — ниже бенчмарк Total War: WARHAMMER III с максимальными и минимальными настройками в разрешении 1080p. 

С базовых 55 FPS можно подпрыгнуть до умопомрачительных 192 FPS. 

И это без общих оптимизаций системы. Практически четырёхкратный прирост. Простой пример гибкости настроек в современных играх, где без генерации кадров, ИИ-инструментов и тензорных ядер можно подстроить игру под свои хотелки и немного больше. Двигаешь ползунки и получаешь результат.

Horizon Zero Dawn и шахматный рендеринг на PS4 Pro

В феврале 2017 года, для поддержки релиза консоли Sony PlayStation 4 Pro, японская корпорация выпускает лучший эксклюзив восьмого поколения. Игра не просто вызывала вау-эффект, она удивляла графикой и новым видом масштабирования изображения. Если обратиться к техническим обзорам того периода, можно заметить, как новые приёмы обработки графики расширяли границы восприятия.

Маломощная PS4 Pro тянула игры в 4K практически с идеальной картинкой. Если пальцем не ткнуть, куда нужно смотреть, подавляющее большинство геймеров не поймёт, где искать изъяны в изображении.

Но магия с картинкой на этом не заканчивается. В 2024 году выходит ремастер Horizon Zero Dawn с баснословным числом изменений графики. 

Игра перешла в нативное 4K, получила обновление освещения, новые текстуры и безумное количество мелких правок. Если рассматривать под микроскопом — это две принципиально разные игры. И что мы увидели и услышали от общественности? Минимальные изменения, игра и так была отличной, и ей не нужно обновление графики. Подавляющее число говорящих голов не видело даже глобальных изменений, не то что изъянов в изображении.

Апскейл картинки при помощи DLSS

Данный пункт стоит начать с базового вопроса: «Зачем масштабировать картинку из низкого разрешения в более высокое»? Мне, как потребителю, совершенно непонятно данное действие. В чём суть и какая конечная цель? 

По общепринятому поверью, создание картинки в низком разрешении даёт меньшую нагрузку на видеокарту и позволяет увеличить частоту кадров. В этом есть доля правды. Меньшее разрешение действительно снижает нагрузку и даёт выигрыш в частоте кадров. Вот только пару абзацев выше я наглядно продемонстрировал, что банальным передёргиванием настроек можно добиться того же эффекта. То есть механизм улучшения изображения с повышением разрешения — это костыль для узкого спектра задач, который обязаны предусмотреть создатели игры и изначально встроить в свою игру.

Трассировка пути в современных играх

Это единственная современная технология, способная превратить в тыкву любую текущую и будущую видеокарту. Страшная вещь в умелых руках. Квинтэссенция амбиций Nvidia и двигатель её прогресса. Но есть нюанс. На сегодняшний день она реализована в полной мере только в одной-единственной игре. Самая передовая и продвинутая фича современных видеокарт внедрена в пятилетний Cyberpunk 2077, выходивший ещё на прошлом поколении консолей. Есть упоминания Black Myth: Wukong и Alan Wake 2, но там подобное даже с лупой не разглядеть. 

То есть зелёные продвигают вещи, что обычные игровые студии не хотят использовать из-за их прожорливости и невостребованности на рынке, и рекламируют данную функцию как главный драйвер роста.

Картинка восстановленная, идентичная натуральной

У детища Nvidia есть магическое свойство — она улучшает картинку и делает её более привлекательной, чем оригинальная. Красивая маркетинговая сказка для людей, далёких от индустрии. Теоретически, в некоторых сценариях это правда. Но стоит сделать уточнение. Многие игры изначально создавались под определённые параметры, и если их нарушать, то появляются «дефекты» изображения. Например, если в игре текстуры в 1080p, а запуск происходит в 2160p, то встроенный апскейл работает хуже DLSS. Но если исходный материал и конечная картинка совпадают, то технология Nvidia отстаёт по всем фронтам. 

И тут речь заходит про разрешение изображения и качество картинки — а каким оно должно быть? Чётким и контрастным или мягким и слегка мыльным? Вот вы смотрите на лес вдали: художник нарисовал 10 веточек у дерева, и с «резким и контрастным» оно выглядит «голым», но с «мыльцом» превращается в плотный объект. Тут уже чистая вкусовщина — какое изображение будет лучше. Качественные характеристики исключительно субъективный момент.

Максимальные настройки графики с высокой частотой кадров

Провёл несколько диалогов с почитателями топовых решений Nvidia с интересной особенностью. Пользователи видят «мерцания и лесенки» в играх с максимальными настройками графики в разрешении 4K. У меня монитор 27 дюймов и 1080p, размер «пикселей» многократно выше, чем на топовых игровых мониторах, но я уже 10 лет не видел подобных вещей. На консолях — да, они встречаются, но на ПК, на максимальных настройках графики, сто лет не встречал игры с подобными проблемами. Но интересно не это. У DLSS и аналогичных технологий есть проблема с ghosting, и я её моментально вижу. 

На релизе ремастера Days Gone даже материал опубликовал по этому поводу, так как нюанс сразу бросился в глаза. Это не пара мерцающих пикселей, а глобальная проблема со смазыванием изображения. И подобное продвинутые граждане в упор не видят. 

Проблема настолько масштабная, что в последней презентации Nvidia отдельно посвятила ей целый раздел и акцентировала свой прогресс именно на этом вопросе. Но сделали они это с особым цинизмом. На сером фоне показали серый меч, без контраста для наглядности. 

Данный абзац упоминается в разрезе «вижу только то, что хочу увидеть», но если речь идёт о самом лучшем визуальном экспириенсе, то возникает вопрос: почему снизить настройки графики на одну ступеньку — корона упадёт, а мириться с явными артефактами, видимыми без лупы, они готовы?

Маркетинг, просто маркетинг и ничего личного

На момент выхода новых видеокарт серии RTX я хлопал в ладоши и радовался новым технологиям, но чем дальше развивалась история, тем сомнительнее выглядел результат. 

  • Технология DLSS жизненно необходима в бюджетном сегменте, где каждый кадр на счету и снижать настройки уже некуда, но адекватно работает только на дорогих видеокартах.
  • Апскейл картинки для разрешения 2160p априори стал обязательным: либо через внешние инструменты, либо получаешь мыло без альтернатив. Во многих играх исчезли традиционные виды сглаживания — MSAA, FXAA и SMAA.
  • Восемь лет рассказывали о важности освещения в играх, но подавляющее число разработчиков игнорирует эту функцию, так как целится на массовый рынок, а не на отдельных мажоров.
  • Тензорные и RT-ядра — интересные решения, но используются они в двух с половиной играх, а транзисторный бюджет при этом оплачивается в тройном размере.
  • Все основные фишки видеокарт уже пять лет демонстрируются на одной-единственной игре. Номинально прогресс есть, но только в бенчмарке.
nvidia васютин dlss трассировка лучей графика в играх частота кадров апскейл
wwwolfspb
18:43
разочарование у тебя в голове
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Oxygen89
18:35
поезд в пусан,еще корабль в пусан есть. Париж город зомби тоже не плохой,но там без экшена..
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
Chihonya
18:25
2014-й назад вернулся со свежим чипсетом?)))
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
Potato
17:59
Самый сок в том, что хваленый DLSS нигде нормально не работает дольше часа, у меня на 4080 с ним во всех играх что я играю какие-то проблемы, то артефакты, то игра вылетает рандомно, то игру вообще на...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Arhon
17:58
Но свои 3 копейки за публикацию имеет :)
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Vasya Zelepopov
17:56
мозайка ...
В турецком Измире обнаружена древняя мозайка с символом Соломона возрастом около 1600 лет
Алексей Стаховский
17:56
У меня тоже ощущения как у автора. Когда в мае 25 года покупал ddr5 пять думал как же она дешево стоит по сравнению с память ddr3 в период ее актуальности.
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Александръ
17:51
Если у вас нет детей, то это имеет огромные последствия на вашу жизненную стратегию и в целом на восприятие жизни. В прошлом я уже не раз пытался донести в чём конкретно это заключается, но оппоненты ...
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
boo4a
17:40
Он реально такой тупой?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
DIP32
17:20
А что им напрягаться. Со времен майнинга привыкли стричь лохов по всему миру по тройной цене.
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
