Global_Chronicles
Капитализация IT-гигантов рухнула на $1 трлн на фоне опасений инвесторов по поводу расходов на ИИ
Tom's Hardware сообщает о падении рынка акций крупных IT-компаний. Их совокупная стоимость снизилась примерно на $1 трлн после заявления Amazon о росте инвестиций в ИИ до $200 млрд.

Согласно статье Tom's Hardware, фондовый рынок устроил технологическим гигантам жесткую проверку на прочность. Причиной стала не просто очередная новость о вложениях в ИИ, а конкретная цифра от Amazon, которая заставила инвесторов массово избавляться от акций.

 

Фото - Reuters

Все началось с заявления Amazon. Компания сообщила, что в 2026 году планирует потратить на развитие искусственного интеллекта 200 миллиардов долларов. Это на 50 миллиардов больше предыдущих прогнозов. Реакция последовала мгновенно: акции ритейлера рухнули на 9%, потянув за собой весь сектор.

Инвесторы явно нервничают. Ранее они с энтузиазмом воспринимали масштабные вложения в ИИ, но теперь начинают сомневаться. Их главный вопрос: когда же эти колоссальные вложения, которые, по данным Financial Times, в сумме приближаются к 660 миллиардам долларов, начнут приносить реальную прибыль? Пока что доходы от ИИ для многих компаний выглядят скорее миражом.

«Это неприятная новость для инвесторов, которые зациклены на том, когда появятся деньги от ИИ», — прокомментировал ситуацию аналитик Дек Мулларки.

Основной удар, помимо Amazon, пришелся на ее конкурентов. Акции Meta* и Alphabet (материнской компании Google) упали на 2% и 3% соответственно. Даже рекордная квартальная прибыль Google и ее контракт с Apple на ИИ-услуги не спасли котировки. Аналитики отмечают, что рынка не устраивает отсутствие у компаний четкого плана монетизации этих гигантских затрат. В результате за неделю Microsoft потеряла в стоимости 7,7%, Oracle — 9,2%.

При этом иронично выглядит ситуация с Apple. Ее ранее критиковали за осторожность и даже отставание в гонке ИИ. Компания в итоне даже привлекла для помощи Google с её Gemini. Но так как Apple не объявляла о собственных многомиллиардных расходах на инфраструктуру, ее акции, наоборот, выросли на 7,5% за ту же неделю. На этом фоне распродажа акций Amazon и других гигантов, вкладывающих огромные средства в «железо» для ИИ, выглядит особенно показательно.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России

#microsoft #искусственный интеллект #ии #инвестиции #акции #amazon #meta #капитализация #alphabet #tom&#x27;s hardware
Источник: tomshardware.com
