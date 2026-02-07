Как передает Rg.ru, в Германии завершилась история одного из самых необычных инженерных сооружений. В Бранденбурге взорвали гигантский транспортер-мост, который местные жители прозвали «лежачей Эйфелевой башней» за его характерный силуэт.
Этот механизм длиной более 500 метров соединял берега канала. Он функционировал как гигантский конвейер для земли. За 45 лет работы конструкция переместила колоссальные 3,5 миллиарда кубометров грунта. По сути, это был ключевой инструмент для масштабных земляных работ.
Однако в итоге его эксплуатация перестала окупаться. Власти приняли решение о демонтаже. Для этого потребовалось 66 килограммов взрывчатки. На опубликованном видео видно, как махина после серии точных подрывов аккуратно складывается на землю. Теперь от «лежачей Эйфелевой башни» остались только воспоминания и видео, на котором запечатлен момент взрыва (можно посмотреть здесь).