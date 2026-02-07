«Российская газета» сообщает о ликвидации уникального инженерного сооружения в Германии — так называемого лежачего моста.

Как передает Rg.ru, в Германии завершилась история одного из самых необычных инженерных сооружений. В Бранденбурге взорвали гигантский транспортер-мост, который местные жители прозвали «лежачей Эйфелевой башней» за его характерный силуэт.

Этот механизм длиной более 500 метров соединял берега канала. Он функционировал как гигантский конвейер для земли. За 45 лет работы конструкция переместила колоссальные 3,5 миллиарда кубометров грунта. По сути, это был ключевой инструмент для масштабных земляных работ.

