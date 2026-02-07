В графстве Эссекс обнаружена серебряная печать, с резной вставкой из карнелиана. Надпись на оправе указывает на владельца по имени Ричард

Недавно стало известно, что в 2024 году в графстве Эссекс, на востоке Англии, был обнаружен интересный артефакт. При помощи металлоискателя был найден небольшой металлический предмет, который после очистки оказался средневековой печатью. Она состоит из серебряной оправы и вправленной в неё резной красной геммы. Согласно британскому законодательству о кладах, находка была передана властям для оценки. Эксперты предполагают, что создание самой печати скорее всего датировано периодом между 1200 и 1400 годами нашей эры.

Наиболее примечательной деталью является центральный элемент — вставка из полудрагоценного камня карнелиана (карнеола). Его изготовление отнесено к эпохе Римской империи. Вероятная дата изготовления колеблется от I века до нашей эры до I века нашей эры. На камне выгравировано изображение извозчика, управляющего упряжкой из двух лошадей и находящегося на колеснице, характерной для цирковых состязаний тех времён. Серебряная оправа украшена латинской надписью «SECRETVMRICARDI», что, вероятно, переводится как «Тайна Ричарда» и указывает на бывшего владельца данного изделия.

Артефакт имеет размеры около 2,5 см в длину, немного меньше в ширину и весит примерно 6,5 граммов. На одном конце присутствует петля, указывающая, скорее всего на то, что печать носили на шее в качестве подвески. Совсем недавно суд официально признал находку кладом, что предоставляет местному музею Брейнтри право приоритетного выкупа для пополнения своей коллекции.

Особый интерес для специалистов представляет собой сочетание в одном предмете элементов двух исторических эпох. Печать - это продукт средневекового ремесла, а вставка была создана на много столетий раньше, еще в античное время. Как отмечают эксперты, подобная "комбинация" не была частым явлением. Владелец по имени Ричард, судя по качеству изделия, обладал высоким социальным статусом. Использование древнеримского стиля подчёркивало его богатство, образованность и некоторые "претензии" на значимое положение в обществе.

Происхождение вставки остаётся до конца неясным. Согласно данным британской базы Portable Antiquities Scheme, резные камни для печатей знать иногда импортировала из Италии. Материал и классический сюжет изображения сами по себе несли символический смысл, ассоциируясь с авторитетом и добродетелью. Очевидно, что печать служила не только для скрепления документов, но и важным "маркером", демонстрирующим связь её владельца с наследием древнего Рима.