Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Иркутской области начинают строительство первой в регионе за 50 лет новой крупной электростанции
Электростанция будет тепловой, а её мощность составит 690 МВт.

Компания «Эн+», через свою дочернюю компанию «Эн+ Генерация» отвечающая за значительную долю производства электроэнергии в Сибири, приступает к строительству в Иркутской области новой тепловой электростанции мощностью 690 МВт. Об этом сообщило издание «Интерфакс» со ссылкой на комментарий компании средствам массовой информации.

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

Как уточняется, инвестиции в данный проект составят 250 миллиардов рублей, а энергоблоки станции будут вводиться постепенно с 2028 по 2029 год. Всего станция будет состоять из трёх энергоблоков, и территориально она расположится рядом с действующей ТЭЦ-11 в городе Усолье-Сибирское.

Согласно комментарию «Эн+», новая тепловая электростанция станет первым за последние 50 лет новым крупным электрогенерирующим объектом в регионе. Введение его в эксплуатацию позволит скомпенсировать дефицит мощности, создать новые рабочие места и быть готовыми к дальнейшему экономическому развитию региона.

Отметим, что сейчас в России объём генерации электроэнергии увеличивается как экстенсивным, так и интенсивным способами: за счёт строительства новых и модернизации старых электростанций соответственно. В частности, благодаря повышению КПД агрегатов мощность имеющихся станций удаётся увеличить в среднем на 10%.

#россия #экономика #промышленность #энергетика
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему игровой движок Godot пригоден для разработки перспективных проектов — в чём не прав Chimbal
4
Очень краткий обзор второго сезона сериала «Fallout»
3
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 2
8
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
16
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
20
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
6

Сейчас обсуждают

Iphonovec
18:34
"геймеров никакой «Кармагеддон» даром не нужен, ведь существует приличное количество игр в таком же жанре." Это интересно какие??
Carmageddon Rogue Shift получила «смешанные» оценки от игроков
test1
18:34
"В игровом тесте 3D-графики внезапно Windows 11 вырывается вперед на 1,5% и в этом заслуга не более агрессивного плана энергосбережения, а более быстрая работа драйвера установленного в Windows 11." ч...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
test1
18:28
'В тесте двухмерных преобразований уже Windows 7 быстрее Windows 11 на 10%. В работе Windows 11 на этом комплекте наблюдается нестабильность, даже при использовании более агрессивного плана энергосбер...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
3vova1vova2
18:26
обмотай себя проводами и вешайся за крюк для люстры 😂
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 2
test1
18:25
"В этом замере мы видим, что Windows 11 оказалась на ~ 3% быстрее Windows 7. И с одной стороны это повод для радости. Но эта разница достигается более агрессивными настройками плана энергосбережения н...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
3vova1vova2
18:25
лопнет эта шняга уже скорее уже к концу этого года, а нивидиа падет под натиском Китая
Капитализация IT-гигантов рухнула на $1 трлн на фоне опасений инвесторов по поводу расходов на ИИ
test1
18:24
хм кнопки отправить сообщение тут нету почему-то значит буду через ответ писать
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
test1
18:21
до вин7 он был еще более менее вменяемый
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Malfoi
18:15
в РФ только з/п не растёт, остальное всё растёт. Вы видели цены на огурцы? В пятёрочке 260р за 300гр.
Iz.ru: В 2026 году россияне сталкиваются с очередным ростом стоимости ремонта квартир
IRanPast
17:35
На винде худший планировщик из всех ОС которые я пробовал, при этом за эту ОС хотят денег.
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter