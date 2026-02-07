Электростанция будет тепловой, а её мощность составит 690 МВт.

Компания «Эн+», через свою дочернюю компанию «Эн+ Генерация» отвечающая за значительную долю производства электроэнергии в Сибири, приступает к строительству в Иркутской области новой тепловой электростанции мощностью 690 МВт. Об этом сообщило издание «Интерфакс» со ссылкой на комментарий компании средствам массовой информации.

Источник изображения: ChatGPT.

Как уточняется, инвестиции в данный проект составят 250 миллиардов рублей, а энергоблоки станции будут вводиться постепенно с 2028 по 2029 год. Всего станция будет состоять из трёх энергоблоков, и территориально она расположится рядом с действующей ТЭЦ-11 в городе Усолье-Сибирское.

Согласно комментарию «Эн+», новая тепловая электростанция станет первым за последние 50 лет новым крупным электрогенерирующим объектом в регионе. Введение его в эксплуатацию позволит скомпенсировать дефицит мощности, создать новые рабочие места и быть готовыми к дальнейшему экономическому развитию региона.

Отметим, что сейчас в России объём генерации электроэнергии увеличивается как экстенсивным, так и интенсивным способами: за счёт строительства новых и модернизации старых электростанций соответственно. В частности, благодаря повышению КПД агрегатов мощность имеющихся станций удаётся увеличить в среднем на 10%.