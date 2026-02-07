Портал SciTechDaily сообщает о крупнейшем в истории исследовании роста тираннозавра рекса. Ученые пришли к выводу, что этот динозавр рос медленнее и достигал зрелости примерно к 40 годам, а не к 25, как считалось раньше.

Согласно статье на SciTechDaily, палеонтологи радикально пересмотрели представления о взрослении самого известного хищника в истории. Масштабный анализ окаменелостей показал, что путь тираннозавра от детеныша до восьмитонного гиганта занимал почти вдвое больше времени.

Раньше ученые, изучая срезы костей, как годичные кольца деревьев, определяли, что T. rex переставал расти примерно в 25 лет. Новое исследование, опубликованное в журнале PeerJ, опровергает эту цифру. Команда под руководством профессора Холли Вудворд изучила 17 образцов — от молодых особей до взрослых.

Ключевым стал новый метод. Ученые применили микроскопический анализ с особым освещением, которое выявило ранее незаметные линии роста. Эти данные они обработали с помощью сложной статистической модели, созданной математиком Натаном Мирволдом. В итоге получилась детальная кривая роста.

Результат: тираннозавру требовалось около 40 лет, чтобы набрать свою полную массу. Такой длительный период, по словам соавтора Джека Хорнера, мог давать молодым, еще не гигантским особям свою экологическую нишу. Иначе говоря, они не сразу становились вершиной пищевой цепи, а постепенно, что, возможно, и помогало виду доминировать.

Это открытие подлило масла в давний спор о классификации. Некоторые палеонтологи считают, что более мелкие экземпляры вроде известных «Джейн» и «Пити» — это не молодые T. rex, а отдельный вид, нанотираннус. Новый анализ показал, что кривые роста этих двух особей статистически не совпадают с остальными. Прямым доказательством другого вида это не является, но делает гипотезу более вероятной.