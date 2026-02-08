Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Россия показала в Саудовской Аравии макет отечественного высокоскоростного поезда
Именно такие поезда будут курсировать по ВСМ «Москва — Санкт-Петербург».

Сейчас Россия активно входит в элитный клуб государств, обладающих технологиями строительства подлинно высокоскоростных поездов. Первая в стране поистине скоростная железная дорога свяжет Москву и Санкт-Петербург, по плану, весной 2028 года, и за реализацией данного проекта следят не только внутри России, но и за её пределами. Так, сегодня на проходящей в Эр-Рияде выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» был представлен макет российского высокоскоростного поезда.

Источник изображения: ТАСС.

За производство составов отвечает предприятие «Уральские локомотивы». Поезд состоит из восьми вагонов, а в движение их будут приводить шестнадцать двигателей ТАД-650 мощностью 650 кВт каждый. Эти двигатели, серийное производство которых должно стартовать уже в этом месяце, будут разгонять поезд до скоростей, близких к 400 км/ч, тем самым позволяя проехать расстояние между двумя крупнейшими городами России за 2 часа 15 минут.

Интерес к такому транспорту на Ближнем Востоке вполне логичен: государства в данном регионе по большей части крупные по территории, и города в них в условиях современной не предполагающей длительных поездок экономики необходимо связывать крайне быстрым и при этом доступным для широких слоёв населения транспортом. Железнодорожный транспорт сюда подходит как нельзя лучше.

Испытания поездов на уже готовой к тому моменту высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург» планируют начать осенью 2027 года.

#россия #экономика #транспорт #железные дороги
