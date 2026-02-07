Новая производственная площадка площадью 20 тысяч квадратных метров готова к эксплуатации

Объединение военно-промышленного комплекса Польши Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) объявила о расширении ремонтного завода для танков M1 Abrams, открыв новую производственную площадку общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Производственная площадка полностью готова к выполнению работ, связанных с техническим обслуживанием танков американского производства. Источник изображения: PGZ (Tomasz Borsuk)Модернизация предприятия, занимающегося техническим обслуживанием танков M1 Abrams, сопровождалась ремонтом отдельных секций и комплексной заменой инженерных систем.

Расположенный в Польше региональный центр Abrams предназначен для поддержания потенциала в области технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта, а также будущих модификаций и модернизаций танков данного типа, которые используются польскими вооружёнными силами. Источник изображения: PGZ (Tomasz Borsuk)В настоящее время на вооружении Польши находится более 150 танков M1 Abrams. Хотя американский танк уже давно не является основным в польской армии, он всё же составляет важную её часть. При этом в 2025 году была информация о проблемах в Европе с обслуживанием и ремонтом газотурбинных двигателей, используемых Abrams.