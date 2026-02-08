Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
РИА Новости сообщает о новой схеме телефонного мошенничества
Злоумышленники представляются курьерами, которые везут подарок, и под этим предлогом выманивают у жертвы одноразовые коды из СМС

По информации РИА Новости, телефонные мошенники обновили свою старую схему. Теперь они звонят под предлогом доставки подарка на день рождения от таинственного дарителя. В ходе звонка злоумышленник не раскрывает, кто именно отправил посылку. Он лишь сообщает, что у него есть для вас сюрприз. Далее следует главная уловка: мошенник просит назвать код из пришедшего СМС, якобы для сверки данных перед доставкой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

На самом деле этот код — одноразовый пароль для доступа к банковскому приложению или личному кабинету. Получив его, преступники получают контроль над счетом или персональной информацией. Как пояснили эксперты компании Angara Security, эта схема — эволюция старых сценариев с фейковой доставкой. Новый прием усиливает «социальную привязку», играя на чувствах — подарок от родственника вызывает больше доверия.

Специалисты напоминают жесткое правило: настоящие сотрудники служб доставки никогда не запрашивают коды из СМС по телефону. При малейшем подозрении нужно прервать разговор и самому перезвонить в компанию по официальному номеру.

#мошенники #риа новости #телефонное мошенничество #новая схема #доставка подарка
Источник: ria.ru
+
Написать комментарий (0)
Популярные новости

Гонка на выживание Carmageddon Rogue Shift добралась до релиза
+
Эксперт показал степень выгорания OLED-панели после двух лет использования
1
Удачливый покупатель приобрёл на распродаже несколько SSD в разы дешевле их текущей цены
2
В сети зафиксирован один из самых серьёзных прогаров среди видеокарт Nvidia GeForce RTX 40
2
В Индии наладят производство вертолётов разработки Leonardo
+
В Великобритании опровергли способность США отключать продаваемые истребители F-35
3
Инсайдеры перечислили основные обновления смартфонов линейки Galaxy S26
2
SpeedMe.ru: КАМАЗ запатентовал новый интерьер грузовика
6
Энтузиаст активировал XeSS 3 на Arc A380 с помощью DLL и увеличил производительность в 2,5 раза
+
Core i9-14900K стал лидером по числу возвратов по гарантии в Mindfactory за последнее время
63
Илон Маск: Энергетические ограничения Земли препятствуют развитию ИИ
5
Poco опубликовала дизайн и цены смартфонов Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max
+
ASRock заявила о принятии дополнительных мер в связи с сообщениями о проблемах с Ryzen 9000
75
Fractal Design представила корпуса North и North XL серии Momentum Edition в полностью черном цвете
+
Полёт свиньи на дроне оставил без электричества деревню в Китае
1
Энтузиаст протестировал ПК на Ryzen 5 3600 с Radeon RX 6650 XT в популярных играх
+
Новое картографирование местности выявило на севере Австралии обширную магнитную аномалию
+
Nvidia рекомендует удалить январское обновление Windows 11 KB5074109 владельцам видеокарт GeForce
+
Ученые называют срок в 5,5 дней от сильной солнечной бури до массового схода спутников с орбиты
+
Casio выпустила в США лимитированные часы G-Shock в стиле оригами с корпусом из биопластика
+

Популярные статьи

Почему игровой движок Godot пригоден для разработки перспективных проектов — в чём не прав Chimbal
4
Очень краткий обзор второго сезона сериала «Fallout»
3
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 2
9
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
17
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
+
Когда закончится пандемия ИИ — данные производителей памяти и планы ЦОД на 2026–2030 годы
21

Сейчас обсуждают

PavloAlex
01:46
Эксперимент ради эксперимента: когда коту делать нечего, то он… ну вы поняли)
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
32Влад32
01:12
Любую онлайн игру напрочь может испоганить плохой интернет и (или) читеры.
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
Ян Дворянкин
01:07
А нет не будет - консоль уже продана в количестве 17,34 мл консолей и это абсолютный рекорд. И никакого снижения продаж не было. Статья - липовое фуфло. Автор, давай харакири.
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Зю
00:56
В будущем все АЭС будут облеплены такими центрами
«Ведомости»: В Москве закончились свободные мощности для подключения новых дата-центров
lighteon
23:55
Тем не менее включение плана "Высокая производительность" приводит к небольшим просадкам производительности и в Windows 7. Прогнал стресс-тест в аиде - выше 55 градусов процессор не пытается прыгнуть,...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Никита Абсалямов
23:52
Ну поглядим чего там у Screamers получится, там куда более убедительная попытка оживить старый бренд, да и делают не непонятно кто набранные с улицы, а владельцы бренда - хотя сомневаюсь, что спустя 3...
Carmageddon Rogue Shift получила «смешанные» оценки от игроков
wooopggabg
23:24
Энергетическая сверхдержава, говорите
«Ведомости»: В Москве закончились свободные мощности для подключения новых дата-центров
E. S.
23:21
Аккумулятор нерабочего/сломанного кольца samsung, валявшегося на помойке, разбух за несколько месяцев.. Это стало известно бомжу Коле, который примерял это кольцо, роясь на помойке пару месяцев назад...
WCCFTech: Аккумулятор нерабочего кольца Samsung Galaxy Ring разбух спустя месяцы
IRanPast
23:08
Мне нравиться, что можно хоть с телефона хоть из браузера всё контролировать. Хоть на Винду, хоть на линь. Линь с графикой и без графики.
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Сергей С
23:02
Столько костылей в одном посте, ещё не видел.. .
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 2
