Злоумышленники представляются курьерами, которые везут подарок, и под этим предлогом выманивают у жертвы одноразовые коды из СМС

По информации РИА Новости, телефонные мошенники обновили свою старую схему. Теперь они звонят под предлогом доставки подарка на день рождения от таинственного дарителя. В ходе звонка злоумышленник не раскрывает, кто именно отправил посылку. Он лишь сообщает, что у него есть для вас сюрприз. Далее следует главная уловка: мошенник просит назвать код из пришедшего СМС, якобы для сверки данных перед доставкой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

На самом деле этот код — одноразовый пароль для доступа к банковскому приложению или личному кабинету. Получив его, преступники получают контроль над счетом или персональной информацией. Как пояснили эксперты компании Angara Security, эта схема — эволюция старых сценариев с фейковой доставкой. Новый прием усиливает «социальную привязку», играя на чувствах — подарок от родственника вызывает больше доверия.

Специалисты напоминают жесткое правило: настоящие сотрудники служб доставки никогда не запрашивают коды из СМС по телефону. При малейшем подозрении нужно прервать разговор и самому перезвонить в компанию по официальному номеру.