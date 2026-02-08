Но есть вариант и попроще, с Ryzen AI 9 HX 370 и 16 Гбайт оперативной памяти

Ayaneo официально представила Konkr Fit — портативную игровую консоль под новым суббрендом компании. До официального релиза должно пройти ещё несколько месяцев, поскольку в настоящий момент производитель принимает только предварительные заказы, обещая начать поставки в апреле.

Может быть интересно

Konkr Fit оснащена 7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920x1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR и сразу четырьмя режимами частоты обновления на выбор. Максимальная яркость экрана — 800 нит. Новинка может оснащаться двумя процессорами от AMD — Ryzen AI 9 HX 370 или HX 470.

В плане памяти, никаких излишеств не наблюдается, по объективным причинам общего дефицита соответствующих модулей на рынке. Более дешёвая модель получила 16 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5x и SSD на 512 Гбайт. Дорогую версию с HX 470 снабдят 32 Гбайт «оперативки» всё того же LPDDR5x и основным накопителем на 1 Тбайт.

Если пользователю заявленных объёмов памяти накопителя будет мало для его игр, то он всегда сможет докупить карту памяти. В таком случае пригодится встроенный картридер для чтения карточек microSD UHS-II. Производитель также снабдил своё устройство одним портом USB-C на 40 Гбит/с, одним портом UBS-C со скоростью передачи данных 10 Гбит/с, а также 3,5-дюймовым аудиоразъёмом и встроенным в кнопку питания сканером отпечатков.

Для управления в играх пригодится геймпад с TMR-стиками, две дополнительные кнопки с обратной стороны устройства и, конечно же, стандартный набор кнопок с раскладкой Xbox.

Полные технические характеристик Konk Fit выглядят следующим образом:

7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1920x1080 пикселей, частотой обновления до 144 Гц, поддержкой HDR и максимальной общей яркостью 800 нит;

процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 или Ryzen AI 9 HX 470 — в зависимости от конфигурации;

16 или 32 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5x — в зависимости от конфигурации;

SSD-накопитель M.2 2230 SSD на 512 Гбайт или 1 Тбайт — в зависимости от конфигурации;

картридер для карточек microSD UHS-II;

аккумулятор ёмкостью 80,85 Вт·ч с поддержкой технологии быстрой зарядки;

модуль Wi-Fi (нет информации о версии), Bluetooth 5.4;

порты USB-C 40 Гбит/с, USB-C 10 Гбит/с, 3,5-мм аудиоразъём, встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев;

охлаждение: медная пластина, теплоотвод, высокоплотные рёбра, один кулер;

размеры и вес: 270,8 x 100,4 x 25,1 мм, вес примерно 738 г.

Цены варьируются в зависимости от комплектации: базовая версия Ayaneo с чипом HX 370 и обойдётся в 999 долларов, а более продвинутая версия с 32 Гбайт оперативной памяти, 1 Тбайт памяти и топовым HX 470 будет стоить 1299 долларов.