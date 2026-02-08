Сайт Конференция
apprenticebase
Ayaneo анонсировала Konkr Fit — портативную консоль с чипом Ryzen AI 9 HX 470 и 32 Гбайт ОЗУ
Но есть вариант и попроще, с Ryzen AI 9 HX 370 и 16 Гбайт оперативной памяти

Ayaneo официально представила Konkr Fit — портативную игровую консоль под новым суббрендом компании. До официального релиза должно пройти ещё несколько месяцев, поскольку в настоящий момент производитель принимает только предварительные заказы, обещая начать поставки в апреле. 

Konkr Fit оснащена 7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920x1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR и сразу четырьмя режимами частоты обновления на выбор. Максимальная яркость экрана — 800 нит. Новинка может оснащаться двумя процессорами от AMD — Ryzen AI 9 HX 370 или HX 470.

В плане памяти, никаких излишеств не наблюдается, по объективным причинам общего дефицита соответствующих модулей на рынке. Более дешёвая модель получила 16 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5x и SSD на 512 Гбайт. Дорогую версию с HX 470 снабдят 32 Гбайт «оперативки» всё того же LPDDR5x и основным накопителем на 1 Тбайт.

Если пользователю заявленных объёмов памяти накопителя будет мало для его игр, то он всегда сможет докупить карту памяти. В таком случае пригодится встроенный картридер для чтения карточек microSD UHS-II. Производитель также снабдил своё устройство одним портом USB-C на 40 Гбит/с, одним портом UBS-C со скоростью передачи данных 10 Гбит/с, а также 3,5-дюймовым аудиоразъёмом и встроенным в кнопку питания сканером отпечатков. 

Для управления в играх пригодится геймпад с TMR-стиками, две дополнительные кнопки с обратной стороны устройства и, конечно же, стандартный набор кнопок с раскладкой Xbox.

Полные технические характеристик Konk Fit выглядят следующим образом:

  • 7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1920x1080 пикселей, частотой обновления до 144 Гц, поддержкой HDR и максимальной общей яркостью 800 нит;
  • процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 или Ryzen AI 9 HX 470 — в зависимости от конфигурации;
  • 16 или 32 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5x — в зависимости от конфигурации;
  • SSD-накопитель M.2 2230 SSD на 512 Гбайт или 1 Тбайт — в зависимости от конфигурации;
  • картридер для карточек microSD UHS-II;
  • аккумулятор ёмкостью 80,85 Вт·ч с поддержкой технологии быстрой зарядки;
  • модуль Wi-Fi (нет информации о версии), Bluetooth 5.4;
  • порты USB-C 40 Гбит/с, USB-C 10 Гбит/с, 3,5-мм аудиоразъём, встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев;
  • охлаждение: медная пластина, теплоотвод, высокоплотные рёбра, один кулер;
  • размеры и вес: 270,8 x 100,4 x 25,1 мм, вес примерно 738 г.

Цены варьируются в зависимости от комплектации: базовая версия Ayaneo с чипом HX 370 и обойдётся в 999 долларов, а более продвинутая версия с 32 Гбайт оперативной памяти, 1 Тбайт памяти и топовым HX 470 будет стоить 1299 долларов. 

#amd #консоли #ayaneo #ayaneo konkr fit
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Денис Захаров
03:52
Хз, я бы даж чумбу и коментировать не стал, все же он как ты и в начале написал, чел намеренно байтит на просмотры, как правило ничего общего с реальностью его статьи не имеют)
Почему игровой движок Godot пригоден для разработки перспективных проектов — в чём не прав Chimbal
PavloAlex
01:46
Эксперимент ради эксперимента: когда коту делать нечего, то он… ну вы поняли)
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
32Влад32
01:12
Любую онлайн игру напрочь может испоганить плохой интернет и (или) читеры.
От одиночества к сообществу — почему я никогда не откажусь от онлайн-игр в пользу одиночных
Ян Дворянкин
01:07
А нет не будет - консоль уже продана в количестве 17,34 мл консолей и это абсолютный рекорд. И никакого снижения продаж не было. Статья - липовое фуфло. Автор, давай харакири.
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Зю
00:56
В будущем все АЭС будут облеплены такими центрами
«Ведомости»: В Москве закончились свободные мощности для подключения новых дата-центров
lighteon
23:55
Тем не менее включение плана "Высокая производительность" приводит к небольшим просадкам производительности и в Windows 7. Прогнал стресс-тест в аиде - выше 55 градусов процессор не пытается прыгнуть,...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Никита Абсалямов
23:52
Ну поглядим чего там у Screamers получится, там куда более убедительная попытка оживить старый бренд, да и делают не непонятно кто набранные с улицы, а владельцы бренда - хотя сомневаюсь, что спустя 3...
Carmageddon Rogue Shift получила «смешанные» оценки от игроков
wooopggabg
23:24
Энергетическая сверхдержава, говорите
«Ведомости»: В Москве закончились свободные мощности для подключения новых дата-центров
E. S.
23:21
Аккумулятор нерабочего/сломанного кольца samsung, валявшегося на помойке, разбух за несколько месяцев.. Это стало известно бомжу Коле, который примерял это кольцо, роясь на помойке пару месяцев назад...
WCCFTech: Аккумулятор нерабочего кольца Samsung Galaxy Ring разбух спустя месяцы
IRanPast
23:08
Мне нравиться, что можно хоть с телефона хоть из браузера всё контролировать. Хоть на Винду, хоть на линь. Линь с графикой и без графики.
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
