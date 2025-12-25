Сайт Конференция
Фильм «Мушкетёры» Пола Андерсона — громкий 3D-эксперимент, прошедший мимо зрителя

Когда кино не боится выглядеть странным, оно внезапно становится настоящим — с эмоциями, ошибками и искренним желанием удивлять.
Пол Уильям Скотт Андерсон — интересный режиссёр с необычным взглядом на окружающий мир. Многим он запомнился легендарными экранизациями игр Mortal Kombat и Resident Evil, но в его портфолио — широчайший список работ разной направленности. Тут и фантастические боевики («Сквозь горизонт», «Солдат»), исторические эпики («Помпеи»), постапокалипсис («Пандорум», Death Race) и куча экранизаций различных видеоигр (DAO, MK, RE, Monster Hunter). Недорогие проекты с особым видением автора. Звёзд с неба не хватают, но всегда находят своего зрителя.

Предисловие

Люблю необычные фильмы с нестандартным подходом и визуальным оформлением. Если посмотреть на мировую библиотеку, то подобных проектов не так много. А теперь добавьте дорогие натуральные съёмки, исторический фон, стилистику стимпанка и шикарнейший актёрский состав с любимыми актёрами. На ум приходят только Van Helsing (2004), «Лига выдающихся джентльменов» (2003) и «Охотники на ведьм» (2013) — редкий жанр и сочетание идей.


Эпоха после выхода «Аватара» в 3D

Многие уже забыли, но в 2009 году Джеймс Кэмерон совершил настоящую революцию в кинематографе — популяризировал настоящее 3D-изображение в массы. Фильм «Аватар» не только самый дорогой и самый кассовый проект своего времени, но и самый передовой в визуальном плане. Оглядываясь назад, не так много фильмов смогли повторить вау-эффект новых технологий — большинство проектов добавляло 3D для галочки. Маркетинговая фишка для обывателя.

3D-аттракцион для развлечений

Пол Андерсон — один из немногих режиссёров, который изначально создавал свои фильмы для просмотра на большом экране в полноценном 3D, а не прикручивал новшество во время постпродакшена. Большинство сцен, визуальных ракурсов и эффектов создавались сразу из расчёта, что фильм будут смотреть в новом формате. При пересмотре картины на обычном мониторе прямо видно, как многие вещи не работают в привычном 2D.

Это второй главный минус исторического проекта. Обычные фильмы хорошо добирают на носителях или в стриминге, но здесь дополнительный заработок на домашнем просмотре не спас положение. Спорное решение, где новая технология на 117 % отрабатывает в родном формате, но мешает восприятию в стандартном ракурсе.

Финансовый провал фильма «Мушкетёры»

Сегодня в игровом мире регулярно можно слышать «хотелки» и «претензии» к сиквелам, приквелам, ремастерам и подобным «ненастоящим» проектам. Большие игровые студии не хотят удивлять геймеров новыми уникальными шедеврами с новыми механиками, мирами и свежим взглядом на происходящее. The Three Musketeers — это тот самый фильм, который решил сделать пару шагов в сторону и подать известную историю в новом ракурсе. Случилось непредвиденное: поклонники хотели увидеть историческую драму, а получили нечто иное. Разочарованные зрители понесли «благую» весть в массы, и фильм сильно не добрал по кассе.

Мисскаст Логана Лермана на роль Д’Артаньяна

Чуть выше упоминалось, что поклонники Александра Дюма разнесли фильм в щепки, и главной претензией стал главный герой. Рецензенты и неравнодушные зрители ругали «ребёнка» на позиции брутального и жёсткого протагониста. Однако есть небольшой нюанс: Логан Лерман — лучшее киновоплощение книжного канона. Будущий маршал в первой книге приезжает в Париж в 18-летнем возрасте и является ещё мальчишкой, вспыльчивым и наивным.

Но у большинства поклонников создался образ на базе других адаптаций, где самым молодым в экранизациях был Михаил Боярский в возрасте 28 лет. В зарубежных вариантах роль доставалась актёрам в 33–35 лет, что разительно отличались от оригинала.

Между тем в фильме большое число трюковых сцен, поединков и акробатики, и Логан всё выполняет самостоятельно. Фехтование, хоть и далёкое от реальности, также требует определённой сноровки и навыков — актёр великолепно справился с поставленными задачами. У меня ноль претензий к данному киновоплощению.

Орландо Блум в роли герцога Бэкингема

Наверное, лучшая роль актёра. Орландо вышел из привычного образа романтичного героя и сыграл откровенный стёб в рамках приличия. Он явно наслаждался своей ролью антагониста и добавил ярких красок в повествование. Лучший Бэкингем из всех существующих.

Орландо подчеркивает всю абсурдность происходящего и напоминает, что это развлекательное произведение, а не историческая экранизация.

Милла Йовович и злодейский образ Миледи де Винтер

Ещё одна жемчужина картины. Полностью переработанный и переосмысленный образ. Из роковой женщины и мастера политических интриг получилась интриганка, воровка, наёмница и авантюристка. Из скучного образа сделали конфетку в юбке. Смотришь и глаз радуется.

Мадс Миккельсен и чистейшее зло в образе Рошфора

На момент выхода картины актёр ещё не был известен широкой публике, и единственным связанным с ним образом оставался Ле Шиффр из бондианы. Злодей во всех смыслах — с щепоткой таинственности и власти. Современным зрителям он знаком куда больше, но тот самый образ уже чётко прослеживается в картине. Идеальное попадание.

Кристоф Вальц в роли Ришельё

Немец досконально повторил образ Ганса Ланды из фильма «Бесславные ублюдки». Умный, расчётливый, обладающий огромной властью и чётким пониманием ситуации. Хоть он и недалеко ушёл от оригинального канона, актёр внёс личные нотки «дьявольского зла» в церковной рясе.

Развлекательный фильм и сочетание двух ипостасей в тонкой манере игры.  

Атос, Портос и Арамис повторили свои роли из других фильмов

  • Рэй Стивенсон в роли Портоса — чистейший образ Тита Пуллона из сериала «Рим». Такой же большой, сильный добряк.
  • Люк Эванс в роли Арамиса — чистейший образ Дракулы из одноимённого фильма.
  • Мэттью Макфэдьен в роли Атоса переносит образ Приора Филиппа из исторического сериала «Столпы Земли», хотя большинству он знаком по комичной роли Парадокса из «Дэдпул и Росомаха».

Актёры не вживались в роли, а были самими собой, чем и подчёркивали экранные образы.

Пол Андерсон смог подобрать идеальный каст под все роли. Скрестил известную историческую драму и развлекательный аттракцион, пересмотрел давно устоявшиеся образы в новом формате. Сделать "как все", но по своему.

Послесловие

Оглядываясь назад, хочется сказать: «А можно вот как тогда и ещё два сверху?» Фильм далёк от идеала, но живой и настоящий. Такой, чтобы развлекал и дарил море эмоций, чтобы глаз радовался и захватывало дух от уместных глупостей. Сейчас многие дорогие проекты выходят стерильными и сотканными по шаблонам — без индивидуальности и узнаваемого лица. На этом фоне «Мушкетёры» Андерсона выглядят пусть неровным, но честным и настоящим кино, что не стесняется быть странным, шумным и родным.

Теги

васютин стимпанк исторический экшен кристоф вальц мадс миккельсен милла йовович мушкетёры 2011 орландо блум пол андерсон приключенческий фильм
