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Топ-5 игр для Sony PlayStation 5, которые стоит приобрести новичку в первую очередь

Консольный гейминг — это не просто игры, а целая культура потребления контента. Войти в неё легко, если не тащить за собой старые привычки.
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Покупка нового игрового устройства — это всегда грандиозное событие, и к нему необходимо подходить с особой ответственностью. Не стоит тратить деньги на непонятно что и хватать всё, что плохо лежит. Правильно подобранные игры — залог хорошего и долгого времяпровождения без лишних трат. Постараюсь на пальцах рассказать, с чего стоит начать свое путешествие в мир консольных игр.

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Предисловие

У каждого геймера своё представление о видеоиграх. Кто-то любит ураганный экшен, другие — побегать в хорошей компании, третьи — покопаться в сотнях менюшек. А ещё у разных людей разные финансовые возможности. Одни готовы покупать по 2–3 игры в месяц по полной стоимости, другие экономят на всём, на чём только можно. Угодить всем и каждому невозможно. Ниже я подобрал 5 наиболее интересных вариантов для начинающего консольного геймера. Постарался объяснить, почему эти игры будут оптимальны для широкой аудитории.

Отдельно отмечу одну особенность: «Одни и те же игры на ПК и на консолях воспринимаются и ощущаются по-разному». Бегая с клавиатурой и мышкой, вы легко могли взять снайперскую винтовку и делать «хэдшоты» через всю карту. На геймпаде вы полюбите дробовики, стрейфы и вертикальный геймплей. Если вы прошли какую-то игру ранее — не стесняйтесь перепройти её на большом экране, сидя на диване.

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Игровая подписка PS Plus Extra

Негативно отношусь к подпискам. Аренда подойдёт людям, что проходят 3–5 игр за месяц и нужен постоянный поток свежих релизов. Для новичка, что ещё не знает, что с чем надо употреблять и какие проекты запускать, аренда станет интересным решением. Попробовать 30–40 игр за короткий период и понять, какие жанры будут удобнее лично для него и во что стоит углубиться. В остальных случаях — выброшенные деньги. Постоянное чувство «играй, а то скоро закончится подписка». Консоль — это не работа. От игр нужно получать удовольствие, а не устраивать спринт на прохождение.

Diablo IV

Самая первая игра, что должна появиться у любого начинающего геймера, — это дьяблоид. Любой. Можете зайти на скидки и взять самый дешёвый из известных. Diablo IV — как самый последний и актуальный. Игра активно развивается и наполняется контентом. Можете взять третью часть или ремастер второй. Но советую остановиться на последней.

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Многие начинающие геймеры не умеют пользоваться геймпадами. Переучиваться на новое устройство для некоторых станет настоящей пыткой. Дьяблоиды — отличные варианты для привыкания к новым обстоятельствам. Здесь нет необходимости в быстрой реакции, не нужно точное позиционирование, нет прыжков, парирований и прочего. Вы берёте геймпад в руки и привыкаете пользоваться устройством.

Assassin’s Creed Valhalla

Вторая игра — это песочница на сотни часов. Мне нравятся приключения викингов. Вы можете взять себе любую игру с глубоким погружением на много часов. Можете открыть любой каталог и отсортировать проекты по времени прохождения: The Witcher 3, Grand Theft Auto V, The Elder Scrolls V: Skyrim, No Man’s Sky и любую другую. Valhalla — самая красивая из известных мне в этой нише. Последняя часть будет лучше, но она сырая и актуальной станет только через 2–3 года.

Песочница нужна для экономии денег. Когда не знаешь, во что поиграть, запускаешь игру с огромным миром и «тусишь» там несколько месяцев без перерыва. На аккаунте обязательно должны быть пара подобных проектов.


Astro Bot

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Игры для гостей и всей семьи. Чаще всего консоль стоит в зале, возле самого большого телевизора, и регулярно попадает на глаза гостям или домочадцам. На аккаунте должны быть игры для всех и каждого, чтобы никто не подумал, что вы хикикомори и вырваны из социума. В данной нише сегодня выходит мало игр, и особого выбора нет. На ум приходят только Stray, Sackboy, серия LEGO.


Generation Zero

Боль и страдания. Любой консольный геймер должен разбить свой геймпад о стену, и нет ничего лучше, чем охотник на роботов. Технически тут должны быть проекты в жанре Soulslike, но мне они не нравятся. Стал слишком старым, и реакция на происходящее слишком заторможенная. А вот в охотнике нужно немножко думать и планировать. Можно бегать с пушкой наперевес, но долго так не протянешь.

Generation Zero вышла 6 лет назад, и на агрегаторах у неё низкие оценки, но не всё так плохо, как может показаться. Её активно допиливали и наполняли контентом. Игра сегодня и на старте — это две совершенно разные игры. Это уникальный проект с отличной атмосферой.



The Last of Us Part II

Эксклюзив Sony PlayStation 5. Может показаться, что на игровой станции много высокобюджетных эксклюзивов «на 11 из 10», на кончиках пальцев, но это не совсем так. Вокруг игрового устройства больше шума, чем по-настоящему чего-то годного с вау-эффектом. Можно посмотреть в сторону ремастера Horizon Zero Dawn или Days Gone, но рекомендую остановиться именно на The Last of Us Part II. Лучшее исполнение и лучшая визуальная составляющая из возможного. Подойдёт и как тест визуальной составляющей для вау-эффекта, и просто как игра с лучшим геймплеем из возможного.

Послесловие

Игровые консоли — это не персональные компьютеры. От правильного подбора контента и условий использования напрямую зависит, сколько удовольствия и эмоций ты получишь от процесса. Жанровые предпочтения, привычки и вкусы, сформированные за годы игры на ПК, требуют переосмысления при переходе в консольный гейминг. Не нужно бросаться сломя голову в новую ипостась, а постепенно расширять кругозор, пробуя разные форматы и подходы. Подобный подход поможет избежать разочарования от несбывшихся ожиданий — эффекта «не как мама готовит», — и не забросить консоль через пару недель после покупки.

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