ComputerBase протестировали Resident Evil Requiem в разрешениях WQHD, UWQHD и Ultra HD

Специалисты портала ComputerBase протестировали свежий хоррор Resident Evil Requiem на 19 современных видеокартах различных производителей — NVIDIA, AMD и Intel. Все устройства были протестированы совместно с мощным процессором Ryzen 9800X3D, оснащенным 48 ГБ высокоскоростной оперативной памяти формата DDR5-6000 CL30 и материнской платой MSI MPG X870E Carbon WIFI.

В ходе тестирования для современных моделей видеокарт семейств GeForce RTX и Radeon RX 9000 использовались технологии масштабирования DLSS 4 Balanced и FSR 4 Balanced, остальные же обходились FSR 3.1 Balanced.

Без использования технологии Ray Tracing игру можно вполне комфортно запустить на средних настройках графики практически на любом современном устройстве. Например, достичь стабильных 60 FPS в разрешении 1440p возможно даже на относительно бюджетных видеокартах уровня Radeon RX 7600 или GeForce RTX 3060 Ti и Intel Arc B580.

Однако для полноценного погружения в мир Resident Evil Requiem рекомендуется выбирать видеокарту как минимум класса Radeon RX 6700 XT, чтобы обеспечить комфортную игру в формате UWQHD.

Для достижения максимальной детализации при высоком разрешения понадобится карта уровня GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти или Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ. Данные карты обеспечат комфортный игровой процесс в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Следует отметить, что для обеспечения плавного игрового процесса с максимальным качеством текстур необходимо иметь как минимум 12 Гб видеопамяти.

Графические карты с 8 Гб памяти все еще способны справиться с низким разрешением, однако при переходе к разрешениям UWQHD и Ultra HD они уже не могут обеспечить комфортный игровой процесс.

При активации технологии трассировки лучей нагрузка возрастает многократно. Так, получить стабильно комфортные 60 FPS в 1440p возможно лишь на картах вроде Radeon RX 7800 XT или RTX 5060 Ti 16 ГБ.

Чтобы стабильно получать свыше 60 FPS в UWQHD, понадобятся ещё более мощные решения — такие как RTX 5070, RX 9070 и старше.

Что касается режима 4K, здесь конкуренцию выдержат исключительно мощные модели вроде GeForce RTX 4080 Super и GeForce RTX 5070 Ti.

Отдельно было проведено исследование производительности видеокарт в условиях повышенной нагрузки благодаря технологии Path-tracing вкупе с режимом DLSS 4 Performance. В таком режиме топовая карта NVIDIA GeForce RTX 5090 уверенно выдает свыше 80 FPS в 4K. Если же активировать технологию Frame Generation x2, средняя частота достигает 150 FPS.

Также отмечается хорошая работа других моделей линейки RTX 50-й серии: RTX 5080 обеспечивает около 51 FPS в 4K и 94 FPS в 1440p, а менее мощный вариант — RTX 5070 Ti — способен показать 82 FPS в Quad HD, 66 FPS в UWQHD и 43 FPS в Ultra HD.

