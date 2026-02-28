Сайт Конференция
goldas
Первому графическому процессору GeForce 3 исполнилось 25 лет
Данная видеокарта стала серьезным шагом вперед в области графики на ПК, впервые получив поддержку программируемых шейдеров

Компания NVIDIA отмечает 25-летие видеокарты GeForce3, дебютировавшей 27 февраля 2001 года. GeForce3 была выпущена в феврале 2001 года, и эта карта широко известна в качестве первого графического процессора GeForce от NVIDIA, предоставившего потребителям поддержку программируемых шейдеров.

Источник: Videocardz

В коротком сообщении, опубликованном в социальных сетях, NVIDIA также упомянула эпоху компьютерных игр, совпавшую с запуском GeForce3. В сообщении упоминаются такие популярные игры начала 2000-х, как Max Payne и Warcraft III, две игры, которые помогли определить переход к продвинутым 3D-движкам и эффектам на ПК под управлением ОС Windows.

По сегодняшним меркам, GeForce3 представляла собой небольшое семейство и включало три основных розничных варианта GeForce3 (розничные модели):

• GeForce3;

• GeForce3 Ti 200;

• GeForce3 Ti 500.

Источник: Videocardz

Стоит отметить, что GeForce3 была частью более широкой стратегии NVIDIA в начале 2001 года. Работа над GeForce3 и оригинальным графическим процессором для Xbox велась параллельно, что подчеркивает, насколько тесно были связаны усилия компании в области графики для ПК и консолей в этот период.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #графические процессоры #графические процессоры nvidia #geforce 3 #видеокарты: nvidia #geforce3 #geforce3 ti 500
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
