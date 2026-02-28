Компания NVIDIA отмечает 25-летие видеокарты GeForce3, дебютировавшей 27 февраля 2001 года. GeForce3 была выпущена в феврале 2001 года, и эта карта широко известна в качестве первого графического процессора GeForce от NVIDIA, предоставившего потребителям поддержку программируемых шейдеров.
Источник: Videocardz
В коротком сообщении, опубликованном в социальных сетях, NVIDIA также упомянула эпоху компьютерных игр, совпавшую с запуском GeForce3. В сообщении упоминаются такие популярные игры начала 2000-х, как Max Payne и Warcraft III, две игры, которые помогли определить переход к продвинутым 3D-движкам и эффектам на ПК под управлением ОС Windows.
По сегодняшним меркам, GeForce3 представляла собой небольшое семейство и включало три основных розничных варианта GeForce3 (розничные модели):
• GeForce3;
• GeForce3 Ti 200;
• GeForce3 Ti 500.
Источник: Videocardz
Стоит отметить, что GeForce3 была частью более широкой стратегии NVIDIA в начале 2001 года. Работа над GeForce3 и оригинальным графическим процессором для Xbox велась параллельно, что подчеркивает, насколько тесно были связаны усилия компании в области графики для ПК и консолей в этот период.