Ранее некоторые пользователи пожаловались на неправильную работу BitLocker.

Компания Asus выпустила новую версию BIOS для устранения проблем с неправильной работой BitLocker, которые доставляли определённые неудобства пользователям, пишет издание Wccftech. Сообщается, что некоторое время назад целый ряд обладателей системных плат Asus, относящихся к платформе AM5, стали жаловаться на проблемы с технологией BitLocker, что было выражено в запросе ключа при каждой перезагрузке системы.

Источник фото: Wccftech

Данная ошибка, судя по всему, была вызвана бета-версией прошивки 2101 и не решалась стандартными методами — не помогал ни откат к предыдущей версии BIOS, ни полная очистка CMOS и TPM, что указывает на повреждение журналов Secure Boot. В связи с этим пострадавшим пользователям необходимо было каждый раз вводить ключ восстановления BitLocker.

Свежая бета-версия BIOS 2102 с AGESA 1.3.0.0a для материнских плат Asus на базе чипсетов AMD серий 600 и 800 устраняет проблемы с неправильной работой BitLocker, поэтому пользователям, которые пострадали от данной ошибки, рекомендуется немедленно обновиться.