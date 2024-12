Нет ничего лучше, чем сесть под ёлочку с ноутбуком и окунуться в детство. Старые фильмы, качественные игры, хорошее вино и детские визги рядом. Оглядываясь на уходящий год, решил вспомнить свою игровую историю и те моменты, которые радовали мою душу в последнее время.

Предисловие

2024 год стал знаковым для меня — именно в этом году перестал обращать внимание на новинки и переключился на старую классику. Отказался от графонистых проектов с лучами и предался ностальгии. Море удовольствия и куча положительных эмоций. Примерно с конца августа с головой ушёл в древние игры, что купил на распродажах, но руки так и не доходили. С большинством проектов знаком по эпохе торрентов, и скупая слеза регулярно катится по щекам при их упоминании.

Total War: Warhammer III

Во все три части наиграл около 3000 часов, но хочется упомянуть другую игру, о которой многие даже не слышали. Проект, что заставил полюбить жанр стратегии с управлением целыми отрядами, а не кучкой отдельных юнитов. Warhammer: Dark Omen — забытая легенда, которая вышла через месяц после StarCraft и была растоптана гигантом. Маленькая нелинейная история о фэнтезийном мире, борьбе с нечистью, без строительства, но с прокачкой отрядов, которые переходят от миссии к миссии. Это была первая известная мне игра, где существовал Friendly Fire.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Сам удивился, что игра попала в этот список. С одной стороны, в ней нет ничего выдающегося — простенькая история, заезженные тематики, да и озвучки героев нет, всё общение через переписку. Но атмосфера сказочности и рисовка вновь и вновь заставляют возвращаться к проекту. Пока одни наяривают комплименты в сторону The Witcher 3, Mass Effect 2 и Elden Ring, существует игра, в которой умещаются все три смежных жанра в одном и ещё чуть-чуть. По сути, это три различных жанра, равномерно встроенные в одну игру. Необычный подход и уникальная атмосфера.

Серия SpellForce

И снова уникальная игра, где сочетаются стратегия в реальном времени и RPG. Третья часть вышла пару лет назад, но устал от нее. Несколько раз начинал с начала и душнила в последней трети нудными миссиями. Терпения не хватает пройти до финальных титров. А вот первая часть... Именно с SpellForce: Platinum Edition начался мой парад "ностальгического путешествия в этом году". Игра получила патч 1.61 спустя 15 лет после релиза. В Steam версию добавили официальную русскую локализацию. Исправили много старых косяков и добавили несколько новых. Пропатченная игра не совместима с модами на улучшение графики.

Для тех, кто решит приобщиться к прекрасному, стоит узнать небольшой финт ушами в Steam, который позволяет переключаться между различными версиями игр. Это особенно актуально для старых проектов с большим мод-сообществом. В настройках можно откатывать версию игры на более старые билды и подключать графические паки для улучшения картинки.

Забавно, но игра не была сверхпопулярна на релизе и для многих прошла мимо. Однако, в сравнении с сегодняшними поделиями, это настоящий шедевр на 11 из 10. Одна только система квестов растягивается на 5-7 миссий с перелётами между несколькими локациями без подсказок и стрелочек. Современному геймеру это будет слишком сложно.

Серия King Arthur

NeocoreGames — небольшая венгерская студия, чьи игры я всегда беру на предзаказе. За 20 лет на рынке они заработали отличную репутацию, вызывая доверие и понимание. У них небольшие бюджеты, но проекты всегда хорошо проработаны.

Зная стиль студии и её возможности, не ждёшь шедевров или эффекта WoW. Это крепкие середнячки с великолепной атмосферой. Они не могут позволить себе крупные проработанные проекты, но компенсируют это теплотой и домашним уютом. Приятная картинка в готическом стиле и продуманные диалоги со сквозной историей стали их фирменным почерком.

В 2008 году вышла первая игра Crusaders: Thy Kingdom Come — попытка скопировать серию Total War. Скромно и без изюминки.

В 2009 году разработчики представили King Arthur: The Role-Playing Wargame. Всё то же самое, но со сквозным сюжетом, прокачкой и добавлением новых механик.

В 2010 году выходит Lionheart: Kings’ Crusade — та же игра, только без магии, но с новой сквозной историей. В те времена об этой серии писали:

Далее настала очередь King Arthur II: The Role-Playing Wargame. И снова без революций и новых веяний в жанре — стабильный результат. Получаешь ровно то, чего ожидаешь, без завышенных ожиданий.

В 2024 году выходит King Arthur: Legion IX — продолжение тактической игры 2022 года. Опять ничего выдающегося: крепкий сюжет, отличная рисовка, уютная атмосфера и вполне прогнозируемый итог.

Релиз последнего проекта был в мае, но играть начал в сентябре, потом прошелся по предыдущим играм серии. Сотни часов удовольствия.

BATTLETECH

Небольшая игра от маленькой студии, деньги на которую собирали всем миром. Во главе Harebrained Schemes стоят создатели других игр этой вселенной. Смесь тактики и повествовательного сюжета. Полюбил больших роботов ещё со времён MechWarrior 3.

Права на игровую франшизу имеют сложное лицензирование. Основные принадлежат жадной Microsoft и Филу Спенсеру. Лор, вселенная и настольные игры находятся в собственности The Topps Company. А создатели игр и фанаты вселенной вынуждены наблюдать за всем с обочины истории.

От фанатов для фанатов в самом лучшем исполнении. У игры есть большой плюс - можно играть небольшими сессиями по 20-30 минут. Актуальный вопрос для человека с сединой и кучей суеты вокруг.

Deus Ex: Game of the Year Edition

Первая часть серии. Не знаю почему, но остальные меня не цепляют — прохожу пару миссий и забрасываю. А вот первую часть запускаю раз в пару лет, чтобы тряхнуть стариной и окунуться в детские впечатления. Последние 8 лет сообщество развивает глобальный мод или ремастер под названием Deus Ex: Revision. Благодаря ему графика стала менее вырвиглазной, и можно полностью насладиться историей.

Пару лет назад задумался, почему первая часть нравится мне больше всего, хотя она уступает в проработке более новым Deus Ex: Human Revolution и Deus Ex: Mankind Divided. Пришел к выводу, что дело в её простоте. В ней нет лишних механик и ненужных телодвижений. Она идеально балансирует игровой процесс, повествование и "вникание" в происходящее. Просто садишься и играешь.

В конце 2023 года вышла финальная версия Deus Ex: Revision. Решил опробовать её в этом году, снова погрузившись в игру на десятки часов.

Tom Clancy’s The Division 2

Только при написании этих строк узнал, что игре исполнилось 5 лет. Но тут интересная ситуация: многие игры у меня существуют в 2-3 экземплярах на разных платформах. А вот вторая дивизия есть только на Xbox. Покупал её для Xbox One X, но версия для Xbox Series S — это боль и страдания. Поскольку Xbox Series X у меня бывает "периодически", то и играю в неё "периодически", но заплывами на долгие часы. Это похоже на строгую диету: когда доступ к игре есть постоянно, она не особо манит, но после "голодовки" поглощаешь её целиком и без остатка.

Аналогичная ситуация и с Assassin’s Creed Valhalla: между версиями для младшей и старшей консолей — настоящая "графическая" пропасть. Юбики смогли запустить огромный проект на младшей платформе, но вопрос лишь в том, "какой ценой".

Послесловие

Этот год стал переломным. Я ознакомился с множеством проектов, но по-настоящему увлекли только старые игры с давней историей. Из новинок интересна только Baldur's Gate 3, но у меня нет столько свободного времени, чтобы сесть и пройти её от начала до конца, вникая во все тонкости процесса. Видимо, старость уже близко, и скоро перейду на формат "три в ряд" и подобное.