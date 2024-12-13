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Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии

Даже в условиях критики остаётся место для удивительных проектов, которые вдохновляют и заставляют верить в потенциал игровой индустрии.
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Это не обзор игры Indiana Jones and the Great Circle. Это тенденции в игровой индустрии, что обнажила новая игра от Xbox Game Studio. На пальцах и живом примере показываю упадок и деградацию связанную с играми в последнее время. 

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Дисклеймер

Я не играл в Indiana Jones and the Great Circle. Моё отношение к проекту и описание проблемы — две разные плоскости одной вселенной. Показываю проблему, которая появилась в последнее время, и она намного хуже "донатных помоек", "чемоданов", "повестки" и прочих неприятностей. Xbox Game Studio и рекламные бюджеты — образчик всего порочного, что происходит сегодня в мире развлечений.

Консольные эксклюзивы

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Платформодержатели создают продукты для привлечения новых адептов и вкладывают в это действие много денег. С японской корпорацией всё просто и понятно: большие, качественные игры, у которых нет конкурентов. Американская платформа: надо больше пиара, иначе "пацаны не заценят". Но это полбеды. Далее в интригу вступает медиапространство, которое борется за всё хорошее против всего плохого. Их борьба переходит все рамки допустимого. Долго не искал, но видно, как человек плюсует продукты одной платформы и минусует проекты у другой платформы. Более того, он осознанно не ставит ноль (0), так как такая оценка будет удалена.


Вслед за "борцунами" выступают мелкие издания, которые потакают своим читателям. Я перечитал сотни обзоров, и в них больше не существует "отражения" действительности.

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Подавляющее число обзоров пишется подобным образом — без конкретики и реальности происходящего. Много слов, нужной атмосферы, но ничего связанного с реальностью. Сделал скриншот, чтобы не было плагиата.


В части этого обзора есть хоть одно слово неправды? Всё честно и по существу. Можно придать абсолютно любой оттенок и интонацию для любой игры. Хочешь наложить коричневую субстанцию? Легко и просто. Хочешь сделать шедевр на 11 из 10? Эпистолярный жанр творит чудеса.

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Тематика Hi-Fi Rush

Игра вышла давно, и многие смогли ознакомиться с "шедевром". Только хвалебные эпитеты и восторженные отзывы. И снова я не играл в этот проект. Но меня удивляет другое.

Обожаю игры серии Total War. Когда устаю от проектов Creative Assembly, то бегу искать аналоги. Ознакомился с Knights of Honor II, Battle for Middle-earth II, King Arthur: The Role-playing Wargame, Warhammer: Dark Omen, Hegemony Rome, Crusader Kings, Field of Glory: Empires, Takeda 3. Пропылесосил все игры в данном жанре. С уверенностью могу утверждать, что мне понравилась игра.

А что нам известно о Hi-Fi Rush и её поклонниках? Это не первый представитель ритм-игр и уж тем более не самый лучший.


И как так получается, что выходит шедевр на 11 из 10 на кончиках пальцев, но никто не упоминает лучших представителей жанра? Нет ни слова о таких проектах, как Crypt of the NecroDancer, No Straight Roads, Metal: Hellsinger, Sayonara Wild Hearts, которые на голову превосходят творение Tango Gameworks. Это какая-то особая любовь к конкретному продукту, а не к нишевому жанру. Прошло 2 года с релиза, но за "Вау" нет никаких упоминаний аналогов.

Обзоры Indiana Jones and the Great Circle

Уже прошло несколько дней с момента релиза, и в сети много "обзоров" на игру. И снова повторяющаяся картина: много воды, обтекаемых эпитетов, но никакой конкретики. Снова людям "нравится" игра, но нет ни единого сравнения с аналогами. Нет никакого упоминания, чем творение Xbox превосходит другие игры, в чем она лучше.

Представьте, что вы устраиваетесь на работу, и вам обещают платить 75 кубитов в неделю. Вы согласитесь работать? Без системы координат это цифра в вакууме и не имеет значения. А если я добавлю эпитеты из разряда "большая зарплата", "регулярные выплаты", "без СМС и регистрации", "лучшее предложение на рынке", — это изменит ваше представление? Ноль информации.

Редкий жанр, но близкими по духу можно назвать Dishonored, The Talos Principle, The Witness. И снова нет ни единого сравнения с похожими проектами. Нет точки отсчета.

Стоимость Indiana Jones and the Great Circle

Весь ноябрь обсуждалась PS5 Pro. Абсолютное большинство геймеров рассуждало не о самой консоли, а о её стоимости. Обсчитывали кучу прибамбасов, которые не нужны большинству геймеров. Рассказывали, какая жадная Sony и как она выдаивает геймеров досуха. Правда жизни состоит в том, что Sony PlayStation 5 Pro не имеет конкурентов, и это лучшее предложение на рынке.

Но забавный факт с игрой от Xbox: она оценена в $100 или $70. Она стоит на одной ступеньке с ААА-играми. По мнению профильных ресурсов, новая игра стоит на одной ступеньке с Hogwarts Legacy, Alan Wake 2, Dragon’s Dogma 2, Black Myth: Wukong, Final Fantasy VII Rebirth. Подобной наглости даже "Смута" себе не позволяла. Проект уровня "инди-сцены" выставляется по цене больших блокбастеров. Восьмичасовое приключение с корявым исполнением поднимается до уровня топовых проектов. И об этом нет ни одного слова.

Я понимаю, когда люди получили игру по подписке, но за полный ценник? И это считается нормальным?

Гениальные игры и их стоимость

Последние несколько дней играл в Secret Care Cafe. Таймкиллер с элементами 18+. Простенькая тыкалка на реакцию и кратковременную память. Божественный баланс. Одна из немногих игр, что делается одним человеком и готов поставить ей 11 из 10.

Маленькое кафе и три официантки. К каждому новому посетителю нужно успеть подсадить девушку и раздать заказы. Успеваешь всё делать вовремя — повышается репутация заведения и чаевые от клиентов. Всё просто и понятно. Разнообразие посетителей становится выше, обслуживаемых столиков — 4 штуки. Разные посетители сидят разное время и делают разные заказы. Студент сидит долго, делает дешёвые заказы и оставляет мало денег, бизнесвумен — наоборот. На втором этапе у вас появляются навыки (которые надо прокачивать, а потом покупать). У посетителей есть предпочтения в девушках: с одними они оставляют больше денег, а с другими убегают сломя голову. Всё ещё просто и легко. На следующем этапе у вас появляется четвёртая девушка, усталость, уборка помещения. На следующем этапе появляется синергия — девочки в определённых сочетаниях дают бонусы. На следующем этапе добавляются новые помещения, где можно прокачивать девушек, давать им отдохнуть, зарабатывать дополнительную репутацию (она открывает богатых клиентов). На следующем этапе добавляют стриптиз-бар и другие возможности. Постоянный рост сложности и скорость происходящего. Простая тыкалка с глубочайшей проработкой.

А теперь вопрос: вы готовы отдать за такую игру $100? На чаше весов гениальное творение и $100.   

Деградация игровой индустрии

Всё чаще обзоры игр не несут никакой смысловой нагрузки. Игры от платформодержателей превращаются в вечное противостояние фанатствующей паствы, а чемоданы завершают процесс. Просто для сравнения: любой обзор видеокарты или процессора сопровождается не только сравнительным анализом модельного ряда, но и показателями "производительность на потраченный рубль". Есть чемоданы, есть фанаты, есть презентации в вакууме, но конкретики достаточно, чтобы принять решение. Информация в сети на 90% соответствует реальности.

С играми — полный мрак. Фраза "Я художник, я так вижу" наилучшим образом отображает ситуацию. Правды не существует, пока не потратишь деньги и не узнаешь всё на личном опыте.

Послесловие

Почти все современные обзоры скрыты за покрывалом личной "выгоды". Сегодня осталось слишком мало "независимых" лидеров мнения, которые расскажут искренние ощущения от игры, а не поднимут нужную тему для получения лояльной аудитории и дополнительных просмотров. Издатели придерживаются той же практики. Красивая картинка, работа с профильными ресурсами и ноль информации для принятия решения.

Ну и ценник... Странно, что об этом почти никто не говорит. За $30 — можно поиграть, а за $70 — "мусор со дна Steam".

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