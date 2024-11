Битвой землян и инопланетных захватчиков никого не удивишь. Каждые пару лет выходит поделка, где бравые "Рэмбо" дают по щам иноземным захватчикам. Детские сказки и яркие образы глубоко проникают в подсознание. А вот чего-то серьёзного, с нотками философии и бытия, практически нет.

Редкие представители жанра не пользуются популярностью у молодёжи, а у старшего поколения времени на поиски практически нет. Space: Above and Beyond — это один из немногих сериалов 30-летней давности, который советую посмотреть даже в 2024 году.

Предисловие

Люблю фантастические фильмы о различных противостояниях в космосе. Новый подход к обычным вещам и особый взгляд на происходящее вокруг нас. Тематика мало распространена и не надоела своей клишированностью. Сегодня можно по пальцам одной руки перечислить заметные и качественные проекты. Но из всей когорты знаменитых франшиз особняком стоит "Космос: далекие уголки" (Space: Above and Beyond). Провалившийся сериал, о котором никто не слышал. Чтобы понимать масштаб трагедии, стоит упомянуть о количестве и качестве оценок на известных агрегаторах:

Очень популярный и многими любимый "Вавилон 5" (Babylon 5) в первом сезоне имел среднюю оценку на IMDB в 7,2 балла при 35 000 голосов. Начало у него было не таким ярким и запоминающимся, как многие помнят;

Детский "На краю вселенной" (Farscape) в первом сезоне имеет среднюю оценку на IMDB 7,7 баллов при 41 000 голосов;

Культовый Lexx с самым мощным первым сезоном имеет 7,3 балла при 8 000 голосов.

Шедеврами наши любимые сериалы никто не называл, но смотрели с большим удовольствием и просили добавки. А теперь обозреваемый сериал. На крупнейшем агрегаторе у него 7,8 баллов при 8000 голосов. Первый сезон у него имеет оценку выше, чем у большинства конкурентов того периода. Но если зайти на местный Кинопоиск и сравнить число проголосовавших, то становится еще грустнее.





Самый дорогой сериал для телевидения

Нет точных данных о стоимости сериала, мелькают лишь оценочные суждения экспертов. Специалисты сходятся во мнении, что декорации, спецэффекты, масштабность съемок и компьютерная графика стоили больше, чем в любом другом проекте до начала нулевых. Сериал минимально устарел за 30 лет с момента выхода. Натурные съемки великолепно смотрятся до сих пор. И все это — деньги-деньги-деньги, которые, скорее всего, и погубили проект. Слишком большие вложения и слишком маленькая отдача.

В сериале проработали абсолютно все: начиная от униформы и оружия, заканчивая макетами танков, истребителей и техники пришельцев. Многие модели имели полноразмерные макеты для удобства съемок.

Хоть компьютерная графика активно использовалась и была на высочайшем уровне, старое доброе "папье-маше" приносило больше визуальных дивидендов.

Создатели сериала Джеймс Вонг и Глен Морган

Сегодня эти имена мало кому знакомы, и нужно напоминать их работы на телевидении. Это сценаристы сериалов The X-Files, его ответвления Millennium, и перезапуска 2016 года. Создатели и сценаристы American Horror Story, Final Destination и нескольких менее известных проектов.

Большинство их работ ориентировано на возрастную группу 18+. Немного мистики, немного хоррора и приземленности. Космос: далекие уголки — это типичная работа данных авторов. Отсутствие детского юмора и радужных единорогов сильно расходилось с понятием «фантастика» в середине 90-х. Уникальный эксперимент, провалившийся по всем фронтам.

Сюжет "Космос: далекие уголки"

Военно-фантастический сериал, действия которого происходят в конце XXI века. Технологии землян не позволяют строить корабли, которые движутся быстрее света, но они нашли обходной вариант с использованием естественных червоточин. Колонизаторы в далёких уголках космоса встречаются с враждебной расой Чиги, которая технологически доминирует над непрошенными гостями. Сверхсветовые двигатели позволяют уничтожать флот конфедерации по частям или уходить от прямого столкновения. Сериал начинается с момента входа флота инопланетной расы в Солнечную систему, и на защиту Земли отправляются все имеющиеся резервы, включая новобранцев.

Незадолго до событий сериала шла война с искусственным интеллектом, отдельно называемым Селикаты. Из-за огромных потерь и необходимости восполнения армии были созданы искусственно выведенные люди ИнВитро — "неполноценные" и обученные только воевать. Авторы сериала ввели дополнительные переменные, чтобы «не всё так однозначно» имело несколько оттенков и взглядов.

Это один из первых сериалов, которые имеют сквозной сюжет через все серии и несколько параллельных историй с раскрытием персонажей и их мотивации:

ИнВитро, они же танки

Люди, выведенные из пробирки, с минимальной эмоциональной составляющей и максимально крепким здоровьем, часто использовались на самых опасных участках столкновений и несли максимальные потери в своих рядах. После окончания конфликта с Селикатами они испытывали большие сложности с интеграцией в обычную жизнь. Главный герой и рассказчик является одним из представителей этой расы и обучает кадетов. Тонкая линия расовой сегрегации из обычной жизни перенесена на экран.

Война с Чиги

Это фоновая история, что служит раскрытием персонажей, их мотивацией и взрослением. Достаточно проработанная и затрагивающая всех и каждого.

Война с Селикатами

Если глобальный конфликт идет по всему спектру эмоций всех персонажей, то события прошлого активно помогают в раскрытии индивидуальных особенностей каждого отдельного персонажа. "Детские травмы" и события прошлого сильно влияют на то, что происходит здесь и сейчас.

Мировой заговор

Теневое правительство, которое знало обо всём, но скрывало проблемы от общества в своих корыстных интересах. Это не закрытая арка. В сериале лишь косвенно касаются вопросов «предательства» и «интриг» на самом высшем уровне. Чиги отлично знают расстановку земных сил и умело обходят расставленные ловушки. Слишком мало людей знают о планах космического командования, и удача тут ни при чём. Сериал был рассчитан на 5 сезонов, и некоторые «удочки» так и остались не раскрыты.

Сериал гораздо сложнее по своему построению и наполнению, чем аналоги. В нём огромное число отсылок и монологов, которые раскрывают психологические темы участников военного конфликта.

Влияние на научную фантастику

Сериал является пионером в своем жанре. Сегодня может показаться, что в нем много клише и прочих фишек, но все "нюансы" появились позже. Недавно рассказывал про серию игр Wing Commander:

Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики

Наверное, это самый приближённый вариант к данному сериалу, но они существовали параллельно. А вот легендарную Battlestar Galactica стоит упомянуть в полной мере. Хотя сериал 2003 года создавался на базе истории из 1980-го, подача сюжета, атмосфера и «закос» под реализм были словно скопированы с малоизвестного продукта 1995 года.

Актеры в сериале

Они есть, но их имена вам ничего не скажут. Большинство задействованных лиц исчезли из кинематографа или снимаются в третьем ряду справа. В середине 90-х сериалы для телевидения воспринимались как третьесортное шоу, и в них редко появлялись знаменитости. Игра удобоваримая: ничего не отталкивает, и особых претензий к актёрскому составу нет. Кстати, в нём присутствует расовое и гендерное разнообразие, и в 1995 году этот факт никого не смущал.

Визуальный ряд

11 из 10 на кончиках пальцев — сильнейшая сторона данного сериала, благодаря чему он отлично смотрится даже сегодня. Конечно, 480p и аналоговая камера дают о себе знать, но к этому быстро привыкаешь. Пока искал футажи, наткнулся на ремастер-версию, пропущенную через искусственный интеллект. Теперь её можно смотреть на большом экране.









В сериале много натурных съёмок с использованием макетов, что сильно влияет на впечатление от картины. Конечно, сегодня одна серия блокбастера может стоить 50–70 млн, и с ней трудно соперничать, но в древние времена не все фильмы имели подобные ресурсы, не говоря уже о сериалах. Учитывая, что в данном жанре практически отсутствует разнообразие, лента смотрится отлично.

Послесловие

С сериалом познакомился по кабельному телевидению и до прихода широкополосного интернета не мог найти все серии, чтобы проникнуться сюжетом от начала и до конца. Был сильно удивлён, что проект провалился и был закрыт после первого сезона. Более того, сценаристы Джеймс Вонг и Глен Морган не выпустили книжную адаптацию, чтобы закрыть сюжет, что очень странно. Вокруг сериала был большой движ, и поклонники выпустили несколько адаптаций сюжета в виде комиксов и романов.

Но странности на этом не заканчиваются. Сериал официально нигде не показывали, кроме родного FOX, не продавали права и не лицензировали прокат. Из-за подобного отношения о маленьком шедевре быстро забыли.