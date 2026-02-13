«Газета.ru» сообщает, что российские компании пересматривают подход к вознаграждениям сотрудников. По словам HR-эксперта Ольги Федченко, под изменение условий попадают middle-менеджмент, бэк-офис и новые работники, тогда как ключевые специалисты и продажники пока в безопасности.

Ольга Федченко, руководитель HR-блока компании СК10, рассказала «Газете.ru» о том, как меняются подходы работодателей к выплатам. Индексацию зарплат замораживают или уже пересмотрели до 40% компаний, а премии достанутся далеко не всем. Эксперт объяснила, кого коснутся изменения и почему фиксированный оклад трогают реже всего.

Полного отказа от премий Федченко не ждет, но механизмы их начисления меняются. Компании либо снижают коэффициенты выплат, либо повышают требования к KPI, чтобы выполнить план стало сложнее. Иначе говоря, за те же результаты сотрудник может получить меньше или не получить ничего. Чаще всего такой подход применяют в строительстве, промышленности, IT и маркетинге. В продажах, где зарплата напрямую привязана к выручке, бонусы трогают реже. То же касается дефицитных инженеров, технических специалистов и топ-менеджмента.

Некоторые работодатели идут дальше и просто откладывают выплаты. Регулярные квартальные или годовые премии заменяют разовыми поощрениями. Оклады при этом стараются не резать: снижение фиксированной части подрывает доверие к компании, создает юридические риски и почти гарантированно провоцирует увольнения.

Под удар попадают в первую очередь представители middle-менеджмента. Федченко поясняет: эти сотрудники стоят дорого, но их прямой вклад в выручку компании не всегда очевиден. В той же категории — бэк-офис, поддерживающие функции и новые сотрудники, с которыми проще пересмотреть условия задним числом. В безопасности те, кто приносит деньги, запускает проекты или обладает редкими компетенциями.

Чтобы компенсировать сокращение доходов, работодатели предлагают гибкий график, удаленку, сохранение ДМС, обучение и карьерные треки. Но эксперт предупреждает: когда падает совокупный доход, дополнительные бонусы вроде корпоративных курсов работают слабо. Они помогают только при сохранении базового уровня зарплаты и доверия к компании.

В нынешнем году рынок, по словам Федченко, входит в режим экономии. Выиграют те работодатели, которые честно объясняют правила игры и не пытаются сэкономить на доверии.