Ремейки и ремастеры не нужны. Точка. И обсуждать подобный вопрос вам не стоит. Это общественное мнение, и все со мной согласны. Я забочусь о вашем кошельке, и мне лучше знать, что вам надо. Примерно так выглядит 90% сегодняшнего контента по консольной тематике.

Предисловие

В начале девяностых я был в сознательном возрасте и видел многое. Странные и непонятные вещи, которые объяснить невозможно по сей день. Вы помните, кто такие "новые русские" и почему они носили малиновые пиджаки? Банальный вопрос, который заводит современную молодёжь в тупик. Сегодня подобное кажется чем-то забавным, но тогда... люди хотели чего-то нового и статусного. И это был пример того самого... "Хочу то, незнамо чего, но чтобы не как у серой массы". За 30 лет ничего не изменилось. У людей всё ещё есть тяга к приобретению статусной вещи лучше, чем у "челяди".

Не берите BMW 7 Series, она слишком дорогая

Буквально пару дней назад миру представили Sony PlayStation 5 Pro. Забавно было смотреть аргументы и мнение некоторых блогеров по данному вопросу. Особенно в разрезе высокой стоимости и наличия дискового привода. Аргументы про жадность корпорации и прочий информационный мусор.

Пересмотрел по своей воле больше 50 роликов и знаете, чего не услышал ни разу? О демпинге цен на консоли. О том, что производители продают устройства с дисконтом в 100-200 долларов. Ни один об этом не упомянул... Что странно. Ведь все спикеры позиционируют себя специалистами в данном вопросе. Было бы интересно послушать "экспертное" мнение, почему японская корпорация должна дотировать премиальное устройство.

Не покупайте Porsche Cayenne

У Volkswagen Group широкий выбор моделей. Разные бренды на любой кошелёк. Интересно, если бы владелец Skoda Fabia сделал ролик про Porsche Cayenne Turbo GT, как бы общественность воспринимала подобное? Те же 4 колеса, руль, тормоза, год выпуска. Видимо, жадная Volkswagen совсем берега попутала и готовит автомобилистов к новой эре. Пора поднимать ценник. Логично?

"Ненужный" ремастер Horizon Zero Dawn

Шедевральная игра, с которой обязан ознакомиться каждый поклонник консолей Sony. Приключения Элой вышли в феврале 2017 года. Игра со старта получила статус "Enhanced By PlayStation 4 Pro". Это была самая красивая и оптимизированная игра для игровых устройств 8-го поколения. Голландцы вложили всю душу в свой проект и создали маленький шедевр. Если с сюжетом и геймплеем есть некоторые вопросы и много вкусовщины, то в визуальном и техническом плане оценка 11 баллов из 10 на кончиках пальцев. Прогресс в последние годы сильно замедлился. Разработка игр усложняется и дорожает. За 7 лет с релиза Horizon Zero Dawn вышло не так много игр, что переплюнули игру в визуальном плане.

В 2021 году для приключений Элой выпустили патч "PlayStation 5 Game Boost". Игра обрела некоторые оптимизации. Вместо режимов "Производительность" и "Графика" в 30 кадрах получилось "Графика в настоящих 4к" и 60 кадрах. Визуальная составляющая на 4к мониторах выглядит бесподобно.

Horizon Forbidden West

В 2022 году свет увидело продолжение игры. Движок оптимизировали под новые реалии. Добавили несколько новых фишек. Основным и заметным отличием можно назвать "разрешение" текстур и число полигонов на объекте. Guerrilla Games смогла впихнуть невпихуемое и сделать три билда игры: для древней PS4, обновлённой PS 4 Pro и PS5. В отличие от большинства создателей контента, они сделали три разные игры. Не просто "дальность прорисовки" и "дополнительные эффекты", а с дополнительными объектами, разрешением, полигонами.

Версия Элой в Horizon Zero Dawn состоит из 40 000 треугольников;

Версия Элой в Horizon Forbidden West для PS4/Pro состоит из 60 000 треугольников;

Версия Элой в Horizon Forbidden West для PS5 состоит из 100 000 треугольников.

Если производить сравнение на YouTube с телефона в 720p, то разницы нет от слова вообще. Но работа проделана грандиозная.

Если не видно разницы, то зачем платить больше

Ремастер игры предполагает, что с пользователя попросят отсыпать немножко шекелей. При принятии решения о выделении средств на очередную покупку люди задумываются о её целесообразности. Приводят аргументы "за" и "против".

Если вспомнить ситуацию с покупкой BMW 7 Series, то может сложиться уникальная ситуация. "Эксперты" единогласно скажут, что траты не имеют смысла, и жадная Sony снова попутала берега. Обычному пользователю нет нужды покупать игру во второй или третий раз. Изменения минимальны, а кошелёк не резиновый.

И это интересный аргумент. В ноябре 2024 года выходит PS5 Pro, которая никому не нужна. На платформу придут новые пользователи, которые никогда не играли на консолях. Перед ними встанет выбор:

Купить Horizon Zero Dawn из 2017 года для PS4 Pro с патчами;

Купить Horizon Zero Dawn из 2024 года, созданную и оптимизированную для PS5 Pro.

Что они выберут и какой вариант станет более интересным?

Многие "эксперты" на полном серьёзе думают, что все пользователи консолей PlayStation сидят на них 15 лет. Библиотека игр заполнена до краёв, и самураи хотят стрясти денежку за то, что у них уже имеется. Подобная глупость сквозит из всех щелей с регулярной периодичностью. Говорящим головам, идентифицирующим себя как "блогеры", в голову не может прийти, что PS5 или PS5 Pro для некоторых — это первая игровая консоль в жизни.

Апгрейд за 10 баксов

На момент написания данного материала в общем доступе нет информации о релизе Horizon Zero Dawn, его стоимости и возможности платного обновления. В этом месте сделаю лишь предположение, что возможно с большой вероятностью.

Все пользователи персональных компьютеров сидят на RTX 4090 и готовятся к анонсу новенькой RTX 5090. Они откладывают денежку и ждут нового экспириенса, что обещает "кожаная куртка". Но нас интересует другой момент. Что делает любой ПК-боярин в первую неделю после покупки новой мощной видеокарты? Что делает любой ПК-боярин, когда обновляет своё игровое оборудование? Отвечаю: запускает бенчмарки. Качает самые графически навороченные игры и оценивает визуальную составляющую. Он ищет оправдание для своей дорогой покупки. Выкручивает ползунки графики до предела и смотрит "прирост" показателей.

Открою вам тайну. Тем же самым занимаются пользователи консолей. Они запускают самые навороченные игры и ищут оправдания своим тратам. Они запускают "бенчмарки". В этот момент и проявляется тот самый ремастер. При переезде с PS4 на PS5 у большинства пользователей нет версии игр для новых консолей. Можно купить что-то новенькое за 70 баксов... Или лучше выбрать вариант за 10? Что нам подскажут "эксперты" в этом плане? Где будет экономия и оптимальный вариант?

"Мусорный" Horizon Zero Dawn

Не многие знают, но это самая распространённая игра для PS4. Диски для неё отдаются "даром" в каждом втором лоте. Игра входила в десятки различных бандлов с множеством сочетаний. Игру бесплатно раздавали по PS Plus. Игру бесплатно раздавали по акции "Сиди дома". Игра находится в списке "PlayStation Хит" с базовой стоимостью $15 и регулярно висит на скидках. Массовость Horizon Zero Dawn на консолях PS4 зашкаливает все разумные пределы. Ближайшим конкурентом можно назвать только GoW из 2018 года.

Это комплект дисков, что мне достался с последней PS4 Pro на барахолке. Две неизменные игры, что кочуют то тут, то там.

Идеальный вариант для заработка на "апгрейде".

"Ненужные" ремастеры для PlayStation 5

Вопрос "ненужности" определяет издатель и пользователь. Если бы подобный контент не окупался и не приносил денежку, то его существование сошло бы на нет. Многие считают себя центром вселенной и думают, что мир вращается только вокруг них. Они определяют, кому и что делать, что правильно и где должна прийти "анафема".

В 2018 году я переехал с PS4 на PS4 Pro и купил Assassin's Creed Odyssey с минимальной скидкой. Стойкое желание увидеть весь потенциал 4 терафлопсиков. Аналогичная ситуация произошла и с PS5, только в этот раз брал Watch Dogs: Legion с отражениями и лучами. Потратил много денег на игры, в которые почти не играл, но смог оценить красоту и перспективность новых платформ.

Don't tell me what to do, and I won’t tell you where to go

Обожаю фильмы из 90-х: Мартина Риггса из "Смертельного оружия", Джона Макклейна из "Крепкого орешка", Майка Лоури и Маркуса Бёрнетта из "Плохих парней", а также Змея Плисскена из "Побега из Нью-Йорка". Все они ответят на "экспертные советы" одинаково: "Не указывай мне, что делать, и я не скажу тебе, куда идти".

