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Что покажут на PlayStation Showcase 2024 - все сливы в одном месте

Через неделю должна состоятся самая большая игровая презентация Sony в 2024 году. Несколько специалистов собрались и высказались по предстоящим релизам. Собрал всю имеющуюся информацию в одном месте.
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Надвигается игровой новый год. Множество сюрпризов и подарков. Sony будет удивлять и радовать своих поклонников новинками и вкусняшками. Собрал в одном месте все имеющиеся слухи и представляю на суд общественности. Не забывайте писать, кто чего ждет от главного игрового шоу в этом году. 

Предисловие

Пару дней назад вышел годовой отчет Sony за 2024 финансовый год. Sony PlayStation 5 установила абсолютный рекорд по годовой реализации устройств за последние 20 лет. Было отгружено 20,8 млн. консолей. Тут стоит сделать еще одно уточнение: Call of Duty и FIFA все еще выходят на старом железе и огромный пласт пользователей не видит смысла перебираться на новое устройство. Параллельно с этим с рынка исчез единственный конкурент. По данным аналитических агенств соотношение продаж плойки и коробокса в 2024 году идет 5 к 1. 

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В подобной ситуации японцам нет ярко выраженной необходимости рвать волосы на попе и прыгать выше головы. Весь рынок домашних развлечений под их полным контролем. Нет причины выпускать или анонсировать дорогие System seller. Подавляющее число сегодняшних игр - это ремейки или ремастеры. Но тут стоит сделать оговорку. В отличие от некоторых, самураи делают лучшие переиздания в индустрии. Освежают не только спецэффекты, но и текстуры, анимации и куча всякой мелочевки. Часто проекты переносят на новый движок. Производится титаническая работа.

Анонс Sony PlayStation 5 PRO

В ноябре должна выйти Sony PlayStation 5 PRO. Есть явно выраженная необходимость в продвижении нового устройства. Общественность должна увидеть ВЕСЬ потенциал самой мощной игровой консоли в истории. Передовые технологии и свежий взгляд на простые вещи. Под это дело издательский отдел обязан представить что-то красивое и интересное. Если будет анонс устройства, то к нему должны добавить огромную россыпь разнообразных игр. Часть экспертов указывают на август и презентацию перед стартом продаж, но 3 месяца на продвижение - это слишком мало. Все перечисления ниже базируются на данном обстоятельстве.

Helldivers 2

Куй железо пока горячо. Надо чего нить накидать и побольше. Новый контент. Новые режимы. Новые обвесы. И дорожную карту на ближайшие 10 лет. Раз Call of Duty больше не во власти самураев, то нужно выбрать новый символ с хорошими перспективами. Есть основания полагать, что японцы перестанут любить стрелялку от Microsoft и начнут продвигать свою игру. Хотели конкурента? Получите.

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Horizon Zero Dawn ремастер

В середине мая из подписки PlayStation Plus убирают один из лучших эксклюзивов от Guerrilla Games. Параллельно с этим прошел слух о коллаборации с Lego по игре. Возможны два варианта. Либо ремастер старой игры с новым визуальным видом, либо анонс третьей части. Horizon Zero Dawn вышла 7 лет назад во времена базовой версии PS4 с минимальными улучшениями для PS4 PRO. Огромный мир выжимал ВСЕ соки из старого устройства. Сегодня можно будет показать всю красоту необычного проекта. Новые эффекты, анимации, роботов и чего-то еще. Для любителей "подписки и жадной Sony" напомню, что игру раздавали БЕСПЛАТНО всем и каждому по программе Play at Home.


Silent Hill 2 ремейк

Игра была анонсирована в 2022 и запланирована на этот год. Небольшие подробности помогут в продвижении. Почему-то мне кажется, что выйдет в январе 2025 года. Польские кудесники из Bloober Team известны несколькими бюджетными психологическими хоррорами. Ничего выдающегося, но они отрабатывают на все 127% за имеющийся бюджет. Просто и со вкусом.

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Astro's Playroom продолжение

Небольшой платформер от Team Asobi. Нигде нет ни единого упоминания о возможном релизе. Единственный аргумент - студия каждые 3 года что-то выпускает и время пришло удивлять мир. Проект небольшой и прошло достаточно времени с прошлого релиза. Ждем, надеемся и верим.


Medievil 2 ремейк

Вокруг игры много слухов и нет достоверного подтверждения. Ремейк первой части вышел в 2019 году и разрабатывался на деньги Sony в сторонней студии. Предыдущий опыт был неудачным и многие сомневаются в возможном выходе продолжения. Эксклюзив эксклюзива из далекого прошлого. Сегодня выходит мало игр для детской аудитории в мультяшной стилистике. Единственный аргумент - время пришло.

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Gravity Rush 2 ремастер

Первую часть уже обновляли. Необычная концепция и проработанный геймплей. Сегодня медийный ресурс может дать второй шанс хорошему проекту. Единственная оговорка - закрыта студия-разработчик. Могли отдать на аутсорс внешнему подрядчику, но слухов не было. Единственный аргумент - нет маленьких проектов и пришло время воспоминаний. Слухи-слухи-слухи.


Until Dawn ремастер

Игра анонсирована и сейчас идет период продвижения. Должны подогреть интерес к проекту и раскрыть весь потенциал новой игровой консоли. Проект из той самой оперы: "Sony - кинцо", что обязан пройти каждый уважающий себя геймер. 


Ghost of Tsushima 2

В мае выходит первая часть на персональных компьютерах. Вокруг проекта будет большая шумиха и привлечет много внимания прессы. Отличное время для демонстрации новой части. Анонс нацелен на пользователей персональных компьютеров, что захотят попробовать продолжение здесь и сейчас, а не через 5 лет. Некоторые считают, что это будет ремастер с обновленным визуальным стилем для новых устройств. Если смотреть на The Last of Us, по таймингам совпадает со вторым вариантом. Общего мнения нет и только презентация ответит на этот вопрос.

Death Stranding 2

Кодзима гений. Точка. Новая презентация и новая информация. Мастер пиара и саспенса продавит новый показ своего творения. Февральская презентация длилась больше 9 минут. Народ сходил сума от увиденного и еще месяц перемывал косточки. Ждем новых интриг и раскрытие деталей.


Concord

Ничего не понятно, но очень интересно. PvP-мультиплеерный шутер от новой Firewalk Studios. Представили в прошлом году. Может... будет. Может... не будет. Учитывая, что Helldivers 2 взорвал интернет, то могут перенести на неопределенный срок.


WOLVERINE

Многострадальный проект анонсировали в 2021 году. Ранний анонс не свойственен Sony в последние годы. В декабре 2023 года произошел взлом Insomniac Games и в сеть слили рабочий билд игры. По утечкам стоит срок конец 2025 года. Японцы могут тянут кота за яйца, а могут показать товар лицом. Имеющиеся данные говорят, что проект уже на последней стадии разработки и пора открывать рекламную компанию. 


Venom

Спин-офф игры Человек-паук 2. Слухов нет. Намеков нет. Учитывая скорость работы Insomniac Games: "Могут, любят, практикуют". Движок готов. Специалисты есть. Все необходимое уже в наличие. Отличный вариант для завлечения аудитории в консольный мир. 

Bungie

Затишье перед бурей. Студия затихла и исчезла из новостных заголовков. Новое дополнение для Destiny 2. Новые подробности о Marathon и Matter. Пару дней назад в Steam появилась классическая версия из бородатых времен. Некоторые увидели в этом намек на скорый релиз.

Помимо игр от внутренних студий есть несколько вариантов от дружественных контор. Самая главная и любимая - Capcom. Ближайший и крупнейший релиз - это Resident Evil 9. По сети уже бегают слухи о скором релизе. Возможен показ тизера или упоминания игры.

Другая японская корпорация Square Enix так же ожидает в ближайшее время крупный релиз под названием Kingdom Hearts IV. Для пользователей персональных компьютеров данный тайтл ни о чем не говорит, так как это консольный эксклюзив, но первые три части разошлись тиражом более 32 млн копий. Хорошая серия с хорошими перспективами.


Вот и все, что удалось собрать по крупицам из разных источников. Пока одни говорят, будто у PlayStation пустой год и играть не во что, другие собирают деньги и не знают с чего начать.

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Теги

sony playstation 5 insomniac games helldivers 2 silent hill 2 death stranding 2 sony playstation 5 pro wolverine ghost of tsushima 2 horizon zero dawn ремастер playstation showcase 2024
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