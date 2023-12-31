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2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5

Атомный ледокол продавил все ледяные торосы и медленно, но верно идет вперед. Sony и их новая игровая консоль PlayStation 5 устанавливают новые рекорды продаж.
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Пока конкуренты думают на десять шагов вперед и планируют свою деятельность на столетия, приземленные японцы совершают чудеса здесь и сейчас, бетонируя фундамент на поколения вперед. Разница между двумя игровыми гигантами разительна и ярко вырисовывалась весь 2023 год.

Предисловие

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Мы живем в странное время, где у большинства пользователей маркетинговая каша в голове. Интернет и фанбойства делают страшные вещи с рядовыми пользователями. В 2023 году вышло более 20 игровых проектов, что стоят вашего пристального внимания. Отличные оценки и качественный материал не оставят вас равнодушными. С экранов мониторов нам рассказывают о лучшем годе в игровой индустрии за долгое время. Только забывают осветить одну особенность - совокупная стоимость первоклассных релизов более 800 долларов США, а время на их прохождение составит по меньшей мере 600 часов. И это мы не говорим про игры-сервисы и прочие тайтлы. А ведь есть еще и подписки с сотнями игр на любой вкус и цвет... У вас есть столько свободных ресурсов? Этот вопрос относится не только к этому году, он насущен всегда. А теперь добавьте к этому вопросу проблематику консольных войн. У вас есть куча денег на игры, но вы не можете позволить себе две консоли? У вас есть куча свободного времени, но вы не можете сделать свой самостоятельный выбор?

Все куда проще, чем рисуют интернет-специалисты. Подавляющее число пользователей покупает 3-4 игры за год и наслаждается ими от корки до корки. И эти игры ОБЯЗАНЫ быть лучшими из лучших. И вот в этом месте проходит та самая тонкая красная линия, что делит телевизионные приставки на популярные и прочий шлак.

2023 год для игровых консолей

С игровой точки зрения - это очередной период на календаре. Новый год, новые релизы, новые показатели. Только для приставок есть особенности. Это первый год, когда нет дефицита и устройства доступны везде по рекомендованной стоимости. Это первый год, когда игры массово отказываются от старого поколения консолей. Это год зрелости, когда большинству геймеров вырисовывается будущее и понятны перспективы покупки.

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Who is Who - именно так можно охарактеризовать 2023 год для игровых устройств и именно в этот год представители Microsoft заявляют: 

Для тех, кто не в курсе, стоит пояснить. Большинство мелких разработчиков не могут выпускать свои игры сразу на всех платформах и выбирают те, где ожидается максимальная окупаемость. Если игра выстрелит, то ее портируют на остальные платформы. Яркий пример Врата Балдура 3. Ввиду чего "цифры не важны" выглядят как саркахм и глупость.

Activision Blizzard

Событие длилось 2 года и завершилось в 2023. Слишком много внимания и шумихи в прессе. Если бы вы были главой корпорации Sony, то чтобы вы сделали в этой ситуации? Приложили максимум усилий, чтобы сорвать сделку? А как вам альтернативный вариант. Вы не срываете сделку, но остаетесь со всеми плюшками, что были раньше? Представьте, что вы взяли кредит на покупку квартиры. Платите за нее огромные деньги, только прежние жильцы остаются жить в ней, но теперь не делают перечислений за свет и газ. Именно так поступила Sony. Дополнительные режимы, плюшки, бонусы от Call of Duty японцы получали за счет огромнейших вливаний в рекламу и продвижение детища от активижен. Теперь она получит все то же самое, только рекламные бюджеты будут вкладываться в новые игры или покупку студий и технологий. Речь идет о 150-200 млн долларов каждый год. Стрелялка от Бобби Котика без рекламы - это просто стрелялка о которой все скоро забудут. 

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Думаете это не так? Вы знаете, кто такие Ричард Аллен Гэрриот и что за серия Ultima? Это те самые ребята, что в конце 90-х начале нулевых были законодателями игровой моды и популяризаторами нескольких игровых жанров.

Февраль 2023 года

Выходит PlayStation VR2. Аксессуар для игровой консоли нового поколения. Знаковое событие для небольшой японской компании. Sony подтверждает, что первая итерация устройства была успешной и она готова развивать направление.

Через 2 недели после релиза в Bloomberg выходит статья о провале продаж очков виртуальной реальности. Новость подхватывают и разносят все мелкие новостные агентства. Очень странная новость. Если смотреть на нее в отрыве от всего остального. Планка в 270 000 проданных устройств, со слов издания, будет преодолена только через 6 недель после старта продаж. Для обычного пользователя это выглядит правдоподобно и ужасающе. Но в крупнейшем экономическом издании сидят специалисты, разбирающиеся в вопросе. Так, за 2022 год во всем мире, без учета бюджетной Oculus Quest, было продано 2,8 млн очков всех производителей вместе взятых. По 56 000 штук в неделю. Тут же, продажи аксессуара для игровой консоли продавались со скоростью 54 000 штук в неделю. Надо понимать, что основной период продаж подобных устройств приходится на Рождественские праздники.

За 6 месяцев по официальным данным было реализовано уже 600 000 устройств, что феноменально для дорогого нишевого гаджета за рамками сезона подарков.

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Horizon Call of the Mountain - к релизу гарнитуры выходит одна из самых масштабных и дорогих игр. Вовремя. Без видимых проблем, глюков и багов. Громкая Half-Life: Alyx вышла 3 года назад.

Июнь 2023 года

Релиз Final Fantasy XVI. Для кого-то это просто эксклюзив PlayStation 5. Но все гораздо глубже. У Sony есть возможности и ресурсы, чтобы выкупить крупную игру у стороннего разработчика. Это не Returnal или Forspoken, сделанные за пачку чипсов. Это огромный дорогой проект. Статусная вещь. PlayStation хочет, может и практикует. Обе заинтересованные стороны в данной сделке не обиделись и остались в выигрыше. Финансы от "раскрутки Call of Duty" могут пойти на подобные выкупы эксклюзивности. Мелкие плюшки от Бобби Котика могут эволюционировать в огромные дорогие проекты.

Сентябрь 2023 года 

6 сентября 2023 года, планово и без эксцессов на игровых устройствах из японии выходят Врата Балдура 3. Нет никакой интриги, обещаний и скандалов. В марте 2023 года объявили и осенью произошел релиз. А у конкурента в этот момент горела земля под ногами. Одна сторона не прилагала никаких усилий, а вторая бегала и пыжилась, рассказывая о перспективах.

Октябрь 2023 года

20 октября 2023 года стартует топовый эксклюзив для игровой станции 5. Для кого-то это просто игра про супер героев. И снова важна не сама игра, а дата ее выхода. Период с 15 октября по 10 ноября - это ТОПовый сезон для выхода игр. В это время появляются главные игровые титаны. Помните Titanfall  2? И как его раздавили в 2016 году? Аналогично происходит со всеми небольшими тайтлами. Только самые мощные проекты с хорошей информационной поддержкой могут выходить в данный период. Фишка состоит в том, что к релизу действует мощнейшая рекламная компания, а уже через месяц начинаются рождественские распродажи, когда народ бежит за покупками. Два месяца пиковых продаж подряд по цене одного. Рекламные бюджеты крупных проектов оттеняют все остальное.

Ноябрь 2023 года

Sony выпускает сразу два новых гаджета PlayStation Portal и Playstation 5 Slim. Некоторые деструктивные элементы пытаются хайповать на очередной теме "провала" и "ущербности" устройств. Бесполезные, ненужные, без подставок, и прочее... прочее... прочее... Но доверие к корпорации настолько велико, что устройства расходятся как горячие пирожки.

Bloomberg снова выпускает материал о том, какие ужасные продажи у переносного монитора для Playstation 5. Какой Sony Portal ужасный и никому не нужный. А тем временем, на ebay, перекупы "сливают" устройство за 3-X ценник.

Bloomberg

Очень интересная контора, которая регулярно цитируется в средствах массовой информации. Если не следить за событиями, то обычный новостной ресурс. Но если приводить статистику, то они регулярно публикуют негативные статьи про PlayStation и позитивные об Xbox. Очень странное поведение для "независимого" экономического медиахолдинг.

Декабрь 2023 года

Аналитические агентства публикуют свои раскладки по праздничным распродажам. Делают сравнение и аналитику. 50 млн проданных консолей и рекорды продаж в праздничный период. Год к году рост составил 65%. А конкурент в это время теряют продажи и год к году с дельтой в 15%. Разница колоссальная. Никогда ранее в истории не было столь большого отличия.

Фанбои любят вспоминать Дона Мэттрика, который продал 10 млн консолей за 10 месяцев в 2014 году и погубил игровые консоли Xbox. Он смог продать консоли дороже и слабее конкурента. Но они не вспоминают о Филе Спенсоре, что продал 6,5 млн консолей в 2023 году. И мощнее или дешевле чем у конкурента. "Цифры не важны". Провал полнейший. Фил Спенсер уже 10 лет у руля.

Послесловие

В 2023 году японцы выпустили три уникальных продукта. Они вкладывают деньги не только в игры, но и в инфраструктуру. Пока одни компании меняют цвет в геймпадах и реализуют холодильники, другие расширяют и дают новые возможности.

Playstation 5 Slim - большинство планктона размышляет о пластиковой подставочке, что нет в комплекте и ни где не упоминают, что это с нуля созданное устройство. Отработали инженеры и спроектировали новую системную плату. Отработали тестеры и определили допущения в нагрузке и тепло распределении. Отработали программисты, что адаптировали системный код под новые элементы конструкции с новыми напряжениями. Были созданы цепочки поставок и заключены новые договора. Складские запасы оптимизированы под НОВЫЕ комплектующие. Созданы новые производственные линии и упаковка. Миллионы разных мелочей собраны воедино. Потрачены баснословные деньги и проделана огромная работа. И все это параллельно с основной консолью без остановки процессов.

PlayStation Portal - уникальное устройство не имеющее аналогов на рынке. Фу какая кака, она не умеет запускать игры и ее нельзя использовать без игровой консоли. Серьезно? А почему вы на устройство смотрите как на планшет, а не как на переносной монитор? Игровые мониторы тоже кака, раз не могут работать без подключения персонального компьютера? А может Portal не такой удобный и практичный? Его экран, эргономика и автономная работа значительно превосходят суррогаты и стоит дешевле.

PlayStation VR2 - гаджет не для всех. Таковым был 7 лет назад при старте первой версии, таковым остался и сегодня. Sony остается лидером в области виртуальных развлечений. Valve Index от Гейба Ньюэлла за 2 года распродана тиражом в 230 тысяч копий. PlayStation VR2 за 6 месяцев своего существования отгружена 600 тысяч раз без учета данных на праздничных распродажах.

Sony вкладывает деньги в свое будущее здесь и сейчас. Ее вложения понятны всем и каждому.

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