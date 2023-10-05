Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Предзаказы на PlayStation Portal раскуплены за пару дней

За первые 24 часа с открытия предзаказа гаджет был распродан в Японии. За 48 часов исчез из всех крупных торговых сетей. Выход PlayStation Portal запланирован на 15 ноября 2023 года. Почему новое устройство Sony вызвало столь дикий ажиотаж?
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Летом 2023 года, компания Sony представила миру PlayStation Portal. Устройство для удаленного воспроизведения игр. Мир поделился на две части. Западные блогеры облизывали устройство со всех сторон, а русскоговорящие братия поливала гаджет помоями. Разительная разница в восприятии.

Предисловие

реклама



Шел 2005 год. До появления первого Iphone еще 2 года. Первые Android смартфоны появятся только через 3 года. Мобильный рынок покоряют КПК с Windows Mobile. Двадцать лет прошло с тех пор, но ощущение WoW живет в моем сердце по сегодняшний день. Широкое распространение получает легендарная Motorola MPx220. В сети только и разговоров о море и функциях в новой операционной системе. Сам ходил с Qtek S100. Приятное воспоминание из прошлого. А знаете, что умели устройства на мобильной операционной системе от Microsoft? Запускать RDP, через который можно было играть в Heroes of Might and Magic 3 или Fallout 2. На телефоне. Работало криво, без звука, с подвисанием картинки, но работало. Магия! Сегодня такими вещами никого не удивишь, но в 2005 году...

Прогресс не стоял на месте. За 18 лет перепробовал миллион разных программ и сервисов по удаленному воспроизведению игр. Платные сервисы не очень интересны, но веяния от nVidia/Xbox/PlayStation/Steam перепробовал от и до. 

Мои заметки про Xbox series S содержали такой пункт:

реклама



Да-да. Проверил стриминг при первой же возможности. Подключить ребенку Minecraft удаленно с консоли, установленной в зале, на ее ноутбук бывает полезным. Либо взять старенький планшет на Windows 10 и поиграть на нем в Xcom 2 перед сном. Персональный компьютер кушает больше энергии и шумит сильнее консоли. Но всегда была легкая недосказанность... Артефакты на экране, дисконнекты, долгий ping.

Русскоговорящие блогеры

Кринж на кринже и кринжом погоняют. Картина с канала Дениса Мариобоя, но ролик с одними и теми же тезисами пробежал по всем каналам. И сразу видно - ни один из обзорщиков НИКОГДА не играл в игры с удаленным доступом. 

Вся суть обзоров передается одним единственным мемом, что гуляет по сети с мая месяца. Купил планшет, подключился к PS Remote Play и играешь в свое удовольствие. Хочется качественного управления - возьми геймпады от Sony и не почувствуешь разницы.

реклама




Смеялся в голос очень долго. И эти люди освещают современные гаджеты. Они и близко не понимают, какая революция приближается с выходом нового устройства.

Чтобы понять всю суть и всю соль, стоит поговорить о самом главном недостатке в удаленной игре. 

Ping

реклама



Время между действием игрока и отображением этого действия на экране. Самая главная проблема всего стриминга. Именно она не позволяет развернуться на широкую ногу облачному геймингу. Пользователи с удовольствием бы согласились играть в Call of Duty в облаке. Если у тебя отклик составляет 150 Ms, а у противника 15 Ms, - Желание играть пропадает напрочь. Более того - сравнение PING влияет не только на быстроту реакции, но и на возможность попадать по движущимся целям. Представьте, что вы нажимаете на спусковой крючок, а выстрел происходит с задержкой, и цель может уйти из зоны прицеливания. Как вам такие ощущения?


Открываем статистику Steam и смотрим самые популярные игры в нем. Практически все рассчитаны на быстроту и точность действия. И все эти игры пролетают мимо облака, так как играть в них невозможно. А если у технологии нет самых популярных игр, она погибает.

PlayStation Portal

Самая главная фишка устройства - это максимально ужатый PING. Устройство напрямую соединяется с консолью без посредников. Для любого гаджета, что участвует в сравнениях с PlayStation Portal, требуется роутер. Ни телефон, ни планшет, ни любое другое устройство не может работать без посредника. До посредника и обратно - это дополнительные 20-25 Ms на пустом месте. Современный WiFi 5 GHz далеко продвинулся и заметно сократил отклик, но он все еще далек от совершенства. А теперь прибавьте источники сигнала от соседних беспроводных сетей. Добавьте устройства от домочадцев, что сидят на том же роутере, и комфортность сигнала падает в бездну. У вас дома какой WiFi стоит? От провайдера или вы специально покупали игровой? А модуль приема передачи? Куча мелочей. Пару миллисекунд там, пару тут, и в итоге выигрыш составляет ощутимые показатели. 

Тут бы можно было остановиться, но Sony стандартизировало свое беспроводное соединение. Ни одна другая связка не будет работать настолько же быстро. Отклику дан максимальный приоритет, что дает отличный результат для комфортной игры.

Android

И снова о забавных рассуждениях, мол нельзя PlayStation Portal использовать в отрыве от игровой консоли. На него не поставили Android и не завезли функционала. 

Давайте сравним два устройства

Nokia 3310

Google Pixel 7


Время автономной работы первого составляет 30 дней, второму розетка понадобится через 4 дня. Внимание вопрос - если вам нужно максимальное время автономной работы и звонки, какому устройству вы отдадите предпочтение? А если добавить вопрос стоимости? Надежности? Простоты изготовления? Вы хотите швейцарский нож, состоящий из множества компромиссов или вам нужен острый скальпель, заточенный под ваши потребности?

В чем фишка?

При передаче видеопотока с устройства А на устройство Б, на выходе информация упаковывается специальными алгоритмами и на входе распаковывается. В 2014 году Sony приобрела сервис OnLive. Сам сервис ничего не стоил, а вот патенты, что стояли за ним - остаются самыми передовыми и продвинутыми. PlayStation была первой крупной корпорацией, что зашла на рынок облачных игр. PS Now была первым облачным сервисом от платформодержателя. В отличие от Stadia, Luna, xCloud. Geforce Now и прочих, у японцев есть технологии, инженеры, установочная база и опыт использования передачи видеопотока.

 PS Vita

Некоторым может показаться, что Sony сошла сума и не понимает, что она творит, но это не так. У корпорации есть обширный опыт и статистика. Они точно знают, сколько пользователей захотят воспользоваться новым гаджетом. Учли ошибки, доработали концепцию и получили результат. Выпускать на рынок два устройства с разными характеристиками очень дорого. Поддерживать параллельно и стационарную консоль, и мобильную - слишком затратно и не рационально. А без поддержки и выпуска системселлеров, она обречена.


Предзаказ на западе

За первую неделю устройство было распродано на всех торговых площадках. В отличие от русскоговорящих флюгелей, что стараются угодить аудитории, на западе четко и точно рассказали, что ждет будущих владельцев. Указали на преимущества и недостатки. Сообщество имеет четкое представление и сметает гаджет с полок. Сегодня ему нет альтернативы и в ближайшие годы не появится. Нужно это устройство лично вам? Вопрос открытый, но из 40 млн пользователей PlayStation 5, обязательно найдется 2-3 млн, что захотят  получить новый игровой опыт. Продажи  красочно это подтверждают.


Послесловие

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Sony выпустила узкоспециализированное устройство, у которого нет ни единого конкурента. Она точно знает, сколько человек захотят его приобрести. Пока одни блогеры с умным видом рассуждают о достоинствах и недостатках - другие рассказывают о том, где его купить. Два мира. Два взгляда.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sony playstation 5 call of duty sony playstation ps vita nokia 3310 playstation portal ps remote play sony playstation project q подарок на новый год
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
1
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
7
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из 4-х переданных Финляндией машин БМР в ВСУ сохранился и "выжил" лишь один Leopard 2R HMBV
1
Новый снаряд для российских танков «Тельник» с программируемым подрывом - кошмар пехоты
4
Покупатель внешнего SSD-диска обнаружил в нём две карты microSD — продукт оказался поддельным
8
Российская ПВО перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Чёрным морем
+
Экипаж ЗРК «Тор-М2» рассказал о борьбе с низколетящими ракетами Storm Shadow
+
Рейтинг стран по скорости доступа в интернет
15
«Особая бригада» Зеленского получила «новейшие» британские БТР FV432 начала 1970-х годов
2
Робот Ameca взял интервью у кинорежиссера, который был озадачен первым же вопросом
10
Дрон ВС РФ серией бомбовых ударов вывел из строя замаскированный комплекс ВСУ "Стугна-П"
1
Первое знакомство с интерьером Tesla Cybertruck сопровождалось комментариями на русском языке
+
Внедрение ИИ принесет мировой экономике 4.1 триллиона долларов через три года – Morgan Stanley
+
Bitcoin SV (BSV) подорожал на 12% за 3 октября, а за неделю на 31%
+
В Firefox 118 появилась поддержка Encrypted Client Hello
1
Конгресс США отправил в отставку спикера Кевина Маккарти за выгодную Украине «сделку с демократами»
1
Китаю на освоение EUV-литографии потребуется не менее четырёх лет
2
Магазины избавляются от моделей Core 12-го поколения — в американской рознице скидки достигают $90
+
Индия планирует запустить глобальную базу данных криптобирж к следующему году
+
Чат-бот Bing также попался на уловку с бабушкой и решил задачу с капчей, которая отсеивает ботов
1
Особая молекула, нарушающая законы физики, потенциально может вырабатывать безграничную энергию
2
Valve начала разбанивать игроков в Counter-Strike 2, столкнувшихся с блокировками из-за Windows 7
+

Популярные статьи

Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
80
ТОП-12 материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X
30
Полет в космос...на батуте (критические комментарии к статье о "настройке" видеокарты GTX 980ti)
6
Россия поможет ВВС Индии модернизировать Су-30МКИ — на реализацию программы выделено $7,5 млрд
4
Миссия, вернувшаяся на Землю с образцами метеорита может дать ключ к пониманию происхождения жизни
8
Компания Epic Games отказывается выплачивать призовые за турнир российским игрокам
37
Накопительный пакет косяков MX Linux 23 Xfce
20
Индия намерена к 2035 году построить 175 боевых кораблей и вытеснить Китай из Индийского океана — АТ
3
Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
16
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
90

Сейчас обсуждают

Олег Власов
17:13
Ну вы точно зверски издеваетесь над всем западным бизнесом,просто за каких-то идиотов держите,у них совсем-совсем бесплатных пирожных не бывает.Своё возьмут, с дикой кровью выдерут.
Подоляк просит западные страны поставлять на Украину более дешевые зенитные комплексы
мама Стифлера
17:10
на месте, как и положенно
Часть Черноморского флота была передислоцирована в порты Новороссийска и Феодосии
Иван Горыныч
17:09
тогда как мои племяши уж второй год исправно паяют гробы и жгут опарыш в морге Джанкоя, урожайно.
CNN: нехватка денег США станет проблемой для Киева на поле боя в течение недель
KillerOK
17:08
Всё это дело прилетело бы только на военных, если бы они не прятались за гражданских, «защитнички» мать их... То в школах штабы организуют, то в больницах, то просто в обычных многоэтажках. Причём гра...
Блинкен: США стараются избежать прямого конфликта с РФ
мама Стифлера
17:07
ай я яй, админисрации украинского президента и включая самого призюка зарплату задержат
CNN: нехватка денег США станет проблемой для Киева на поле боя в течение недель
Иван Горыныч
17:07
Рогозина им да в помощь
Иран планирует отправить человека в космос в течение следующих пяти лет
Иван Горыныч
17:06
но ведь штаб КЧФ остался или как?🤣🤣🤣
Часть Черноморского флота была передислоцирована в порты Новороссийска и Феодосии
мама Стифлера
17:05
Вот ты сам их предоставь, это же надо тебе а не мне.
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
мама Стифлера
17:03
Ватник, ты лучше расскажи зачем хохлы замочили американского гражданина Мартина Харта? В Киеве найден мертвым аудитор из США Мартин Харт, проводивший расследование по коррупции в ВСУ https://overclo...
Украина требует от Финляндии выдачи бывшего командира ДШРГ "Русич" Воислава Тордена
Камал Алиев
17:02
На Asus rog Ally? Если да, стоит покупать или лучше купить, ноутбук?
ASUS сравнила производительность ROG Ally на базе AMD Ryzen Z1 и Z1 Extreme
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем