Летом 2023 года, компания Sony представила миру PlayStation Portal. Устройство для удаленного воспроизведения игр. Мир поделился на две части. Западные блогеры облизывали устройство со всех сторон, а русскоговорящие братия поливала гаджет помоями. Разительная разница в восприятии.

Предисловие

Шел 2005 год. До появления первого Iphone еще 2 года. Первые Android смартфоны появятся только через 3 года. Мобильный рынок покоряют КПК с Windows Mobile. Двадцать лет прошло с тех пор, но ощущение WoW живет в моем сердце по сегодняшний день. Широкое распространение получает легендарная Motorola MPx220. В сети только и разговоров о море и функциях в новой операционной системе. Сам ходил с Qtek S100. Приятное воспоминание из прошлого. А знаете, что умели устройства на мобильной операционной системе от Microsoft? Запускать RDP, через который можно было играть в Heroes of Might and Magic 3 или Fallout 2. На телефоне. Работало криво, без звука, с подвисанием картинки, но работало. Магия! Сегодня такими вещами никого не удивишь, но в 2005 году...

Прогресс не стоял на месте. За 18 лет перепробовал миллион разных программ и сервисов по удаленному воспроизведению игр. Платные сервисы не очень интересны, но веяния от nVidia/Xbox/PlayStation/Steam перепробовал от и до.

Мои заметки про Xbox series S содержали такой пункт:

Да-да. Проверил стриминг при первой же возможности. Подключить ребенку Minecraft удаленно с консоли, установленной в зале, на ее ноутбук бывает полезным. Либо взять старенький планшет на Windows 10 и поиграть на нем в Xcom 2 перед сном. Персональный компьютер кушает больше энергии и шумит сильнее консоли. Но всегда была легкая недосказанность... Артефакты на экране, дисконнекты, долгий ping.

Русскоговорящие блогеры

Кринж на кринже и кринжом погоняют. Картина с канала Дениса Мариобоя, но ролик с одними и теми же тезисами пробежал по всем каналам. И сразу видно - ни один из обзорщиков НИКОГДА не играл в игры с удаленным доступом.

Вся суть обзоров передается одним единственным мемом, что гуляет по сети с мая месяца. Купил планшет, подключился к PS Remote Play и играешь в свое удовольствие. Хочется качественного управления - возьми геймпады от Sony и не почувствуешь разницы.

Смеялся в голос очень долго. И эти люди освещают современные гаджеты. Они и близко не понимают, какая революция приближается с выходом нового устройства.

Чтобы понять всю суть и всю соль, стоит поговорить о самом главном недостатке в удаленной игре.

Ping

Время между действием игрока и отображением этого действия на экране. Самая главная проблема всего стриминга. Именно она не позволяет развернуться на широкую ногу облачному геймингу. Пользователи с удовольствием бы согласились играть в Call of Duty в облаке. Если у тебя отклик составляет 150 Ms, а у противника 15 Ms, - Желание играть пропадает напрочь. Более того - сравнение PING влияет не только на быстроту реакции, но и на возможность попадать по движущимся целям. Представьте, что вы нажимаете на спусковой крючок, а выстрел происходит с задержкой, и цель может уйти из зоны прицеливания. Как вам такие ощущения?





Открываем статистику Steam и смотрим самые популярные игры в нем. Практически все рассчитаны на быстроту и точность действия. И все эти игры пролетают мимо облака, так как играть в них невозможно. А если у технологии нет самых популярных игр, она погибает.

PlayStation Portal

Самая главная фишка устройства - это максимально ужатый PING. Устройство напрямую соединяется с консолью без посредников. Для любого гаджета, что участвует в сравнениях с PlayStation Portal, требуется роутер. Ни телефон, ни планшет, ни любое другое устройство не может работать без посредника. До посредника и обратно - это дополнительные 20-25 Ms на пустом месте. Современный WiFi 5 GHz далеко продвинулся и заметно сократил отклик, но он все еще далек от совершенства. А теперь прибавьте источники сигнала от соседних беспроводных сетей. Добавьте устройства от домочадцев, что сидят на том же роутере, и комфортность сигнала падает в бездну. У вас дома какой WiFi стоит? От провайдера или вы специально покупали игровой? А модуль приема передачи? Куча мелочей. Пару миллисекунд там, пару тут, и в итоге выигрыш составляет ощутимые показатели.

Тут бы можно было остановиться, но Sony стандартизировало свое беспроводное соединение. Ни одна другая связка не будет работать настолько же быстро. Отклику дан максимальный приоритет, что дает отличный результат для комфортной игры.

Android

И снова о забавных рассуждениях, мол нельзя PlayStation Portal использовать в отрыве от игровой консоли. На него не поставили Android и не завезли функционала.

Давайте сравним два устройства

Nokia 3310

Google Pixel 7





Время автономной работы первого составляет 30 дней, второму розетка понадобится через 4 дня. Внимание вопрос - если вам нужно максимальное время автономной работы и звонки, какому устройству вы отдадите предпочтение? А если добавить вопрос стоимости? Надежности? Простоты изготовления? Вы хотите швейцарский нож, состоящий из множества компромиссов или вам нужен острый скальпель, заточенный под ваши потребности?

В чем фишка?

При передаче видеопотока с устройства А на устройство Б, на выходе информация упаковывается специальными алгоритмами и на входе распаковывается. В 2014 году Sony приобрела сервис OnLive. Сам сервис ничего не стоил, а вот патенты, что стояли за ним - остаются самыми передовыми и продвинутыми. PlayStation была первой крупной корпорацией, что зашла на рынок облачных игр. PS Now была первым облачным сервисом от платформодержателя. В отличие от Stadia, Luna, xCloud. Geforce Now и прочих, у японцев есть технологии, инженеры, установочная база и опыт использования передачи видеопотока.

PS Vita

Некоторым может показаться, что Sony сошла сума и не понимает, что она творит, но это не так. У корпорации есть обширный опыт и статистика. Они точно знают, сколько пользователей захотят воспользоваться новым гаджетом. Учли ошибки, доработали концепцию и получили результат. Выпускать на рынок два устройства с разными характеристиками очень дорого. Поддерживать параллельно и стационарную консоль, и мобильную - слишком затратно и не рационально. А без поддержки и выпуска системселлеров, она обречена.





Предзаказ на западе

За первую неделю устройство было распродано на всех торговых площадках. В отличие от русскоговорящих флюгелей, что стараются угодить аудитории, на западе четко и точно рассказали, что ждет будущих владельцев. Указали на преимущества и недостатки. Сообщество имеет четкое представление и сметает гаджет с полок. Сегодня ему нет альтернативы и в ближайшие годы не появится. Нужно это устройство лично вам? Вопрос открытый, но из 40 млн пользователей PlayStation 5, обязательно найдется 2-3 млн, что захотят получить новый игровой опыт. Продажи красочно это подтверждают.









Послесловие

Sony выпустила узкоспециализированное устройство, у которого нет ни единого конкурента. Она точно знает, сколько человек захотят его приобрести. Пока одни блогеры с умным видом рассуждают о достоинствах и недостатках - другие рассказывают о том, где его купить. Два мира. Два взгляда.