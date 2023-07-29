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Все что известно о будущей "Nintendo Switch 2"

Разбирательство между Microsoft и антимонопольными органами раскрыли множество документов. Собрал в одном месте все, что известно о будущей платформе
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Nintendo Switch 2 - условное обозначение будущей игровой консоли от японской корпорации. В сети накопилось достаточно много информации о новом гаджете. Собрал несколько источников вместе и скомпилировал в один материал. Все ниже сказанное нельзя считать достоверной информацией, но она является максимально достоверной и подтвержденной из нескольких источников.

Предисловие

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В современном мире есть небольшая особенность: каждое утро на востоке поднимается солнце, а вечером оно садиться на западе. Повторяющийся и предсказуемый цикл. Аналогичное происходит и с производством игровых консолей (телефонов, процессоров, видеокарт). С определенной периодичностью выходят новые итерации. Инсайдеры "любят" использовать и предсказывать утечки подобного плана. В сентябре 2023 года Apple представит новые смартфоны. 15 лет из года в год яблочники представляют новый гаджет. Инсайдерская информация. Банальность и нагон трафика. Именно таким образом и появились первые "сливы" о будущей консоли от Nintendo. Но мой отчет и сбор информации начинается с октября 2022 года. В это время на сцену вышел новейший мобильный чип Tegra T239 от компании Nvidia

Tegra T239

У компании Nvidia есть мобильное подразделение, сочетающее архитектуру ARM и собственные наработки в графике. Особенностью направления является отсутствие крупных клиентов. Маленькие заказчики погоду не делают. Единственным потребительским устройством, где используется Tegra, являются консоли от большой N. (Nvidia shield провалилась). Выход нового мощного чипа связывают только со скорым выходом новой консоли.

Предположительно, Tegra T239 использует восемь ядер в одном кластере. Чипсет по-прежнему использует ядра ARM Cortex-A78AE. Ожидается, что Tegra T239 будет специализированной версией Tegra T234, которую NVIDIA назвала Orin. В настоящее время кодовое имя Tegra T239 неизвестно.  

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Если Tegra T239 представляет собой специализированную версию Tegra T234, она должна основываться на архитектуре NVIDIA Ampere. По имеющимся данным, Tegra T239 будет содержать 2048 ядер CUDA по сравнению с 256 в Tegra X1 на базе Maxwell. В пике Tegra T239  должен обеспечивать производительность до 4 терафлопс, что в 10 раз больше по сравнению с нынешними 0,4 терафлопс у Switch первого поколения.  К сожалению, маловероятно, что Nintendo выпустит Switch Pro или Switch 2 в ближайшее время. 

Обратная совместимость

Кастомный чип Tegra T239 полностью совместим с предыдущими разработками Nvidia. Существует огромная вероятность, что новая консоль будет полностью поддерживать все вышедшие игры для первого поколения портативных консолей. Дополнительно, новый чип построен на новой архитектуре Ampere, что позволяет добавить трассировку лучей и DLSS в новые и старые игры. Если с лучами возможны оговорки, то растягивание картинки на 4к экран будет приятным бонусом. 

Картриджи

Полная обратная совместимость. Карты памяти будут идти с новой пометкой о принадлежности к новым консолям. Точной информации нет, о совместимости картриджей от новой консоли со старыми устройствами и как будет происходить ограничение.

Улучшение старых игр от внутренних студий

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Из-за работы в стационарном и портативном режимах у игр Nintendo есть несколько особенностей:

  1. Ограничение частоты кадров
  2. Ограничение дальности прорисовки
  3. Ограничение числа объектов на экране
  4. Ограничение спецэффектов и улучшений картинки

Все ограничения решаются правкой пары строк кода. Энтузиасты регулярно модифицируют игры на консоли "любительскими" патчами. Такая особенности позволяет надеяться на обновление старых игр и улучшение визуальной составляющей без выхода платных "ремастеров". Улучшениям подвергнуться такие хиты, как Pokemon Scarlet/Violet, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 3 и Fortnite.  

Вывод изображения

Устройство рассчитано на массовый сегмент рынка - это накладывает свои ограничения в ценовой плоскости. Большинство экспертов сходится во мнении, что гаджет будет укомплектован OLED экраном с разрешением в 720p. Размер диагонали от 7 до 8 дюймов. Обновление экрана составит стандартные 60 Гц. В стационарном режиме будет поддерживаться HDMI 2.1, 10-битного HDR и вывод изображения до 4K/60FPS.

Внутреннее хранилище

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Как и ранее будет состоять из двух частей. Постоянной памяти в виде SSD (или флеш памяти) и карты памяти формата MicroSD. Принципиальных отличий с прошлым поколение быть не должно.

Автономная работа

Потребление нового чипа немного возросло. Автономность прогнозируют на уровне 3-5 часов в зависимости от игры и яркости экрана. Стандартные показатели консоли Nintendo Switch первой ревизии.

Дата выхода

У многих компаний есть годовой цикл планирования и прогнозирования выручки. По имеющимся данным на 2023 финансовый год никаких изменений не планируется. Учитывая обилие информации и слухов, самый вероятный момент выхода новой консоли приходится на 1 финансовый квартал 2024 года. Это период с 1 апреля по 30 июня 2024 года

Послесловие

Выход нового поколения консолей сопряжен с падением продаж "старых" устройств, что сказывается на выручке компании. Никто в здравом уме не будет анонсировать и что-то рассказывать о будущих гаджетах заблаговременно. Утечки такой информации строго ограничивают. Точные факты о планах японцев мы узнаем за пару месяцев до дня X.

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Теги

nintendo switch nintendo switch lite the legend of zelda: breath of the wild the legend of zelda: tears of the kingdom nintendo switch 2 tegra t239
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