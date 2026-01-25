Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились фотографии седана и универсала Lada Vesta Sport со 145-сильным двигателем
Движок значительно мощнее, чем в условно «гражданских» версиях данных машин.

Многие автолюбители отмечают, что при своём позиционировании у Lada Vesta слишком слабенький двигатель, делающий в ряде случаев использование данного автомобиля не вполне безопасным. Что ж, специально для тех, кому 122 «коня» под капотом недостаточно, «АвтоВАЗ» готовит к запуску в этом году рестайлинговую Lada Vesta в версии Sport.

Данный автомобиль уже попадался внимательным участникам движения, ну а теперь достоянием общественности стали его фотографии в высоком разрешении: тольяттинский автогигант привёз его на местное автоспортивное мероприятие «Гонка чемпионов». Примечательно, что были привезены две Lada Vesta Sport — в кузовах седан и универсал.

В качестве силового агрегата используется «ВАЗовский» 1,8-литровый двигатель, который «раскочегарили» до 145 л. с. При этом машина оснащается 6-ступенчатой механической трансмиссией от «восточного партнёра», и пока неизвестно, будет ли она опционально оснащаться автоматизированной трансмиссией. Вероятно, что нет, поскольку для двигателя с возросшим крутящим моментом потребуется более дорогой вариатор, а Vesta Sport, согласно данным от профильной прессы, и так почему-то выйдет примерно на миллион рублей дороже обычной Lada Vesta.

Продажи Lada Vesta Sport должны начаться в этом году, но когда конкретно — пока не уточняется. Следует понимать, что сейчас основное внимание «АвтоВАЗа» приковано к новому кроссоверу Lada Azimut, который станет флагманским автомобилем предприятия. «Спортивная» же Vesta вполне может в конечном счёте стать редким «зверем», предназначенным сугубо для автомобильных энтузиастов.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #lada #lada vesta #«автоваз» #lada vesta sport
