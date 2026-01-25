Запись о нём появилась в реестре европейского регулятора.

Компания AMD официально зарегистрировала новую модель Ryzen 9 9950X3D2 в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Появление записи в реестре этого регулятора стало первым документальным доказательством подготовки чипа, который производитель решил не анонсировать во время недавней выставки CES 2026.

Главное аппаратное новшество грядущего флагмана — симметричная компоновка памяти. В актуальных процессорах дополнительный кэш (3D V-Cache) распаян только на одном из двух вычислительных кристаллов, из-за чего системе приходится выбирать между высокой частотой и увеличенным буфером памяти. В версии с индексом «X3D2» эта проблема решена на аппаратном уровне: усиленную память получат оба блока ядер. Суммарный объем кэша третьего уровня достигнет 192 Мбайт, что позволит играм использовать ресурсы процессора без помощи специальных драйверов и ручной настройки.

Сроки выхода старшей модели пока не раскрываются — представители бренда ограничиваются общими фразами. Зато судьба более доступного восьмиядерного процессора, как мы знаем по многочисленным предыдущим заметкам, уже определена: продажи Ryzen 7 9850X3D начнутся 29 января, рекомендованная цена составит 499 долларов.