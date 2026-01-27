В последний раз Apple предоставляла обновления для iPhone 5s и iPhone 6 в январе 2023 года

Apple выпустила новое обновление программного обеспечения для устаревших моделей смартфонов, включая iPhone 5s и iPhone 6, которые появились в продаже почти 13 и 12 лет назад соответственно. Релиз состоялся одновременно с выходом iOS версии 26.2.1, доступной новым устройствам.

iPhone 5s теперь работает на iOS 12.5.8, а iPhone 6 — на аналогичной версии. Владельцам iPhone 6s повезло чуть больше — их устройство получило iOS 15.8.6. Однако значительных изменений владельцы классических устройств не заметили. Основное нововведение заключается в продлении срока действия цифрового сертификата, обеспечивающего работу базовых функций, таких как iMessage, FaceTime и активация устройства.

Предыдущее крупное обновление для iPhone 5s и iPhone 6 вышло в январе 2023 года, тогда были внесены критически важные изменения в области безопасности. Это подчеркивает политику Apple по обеспечению длительного жизненного цикла продукции, поддерживая устройства годами после окончания производства.

Пользователи Android-смартфонов и аппаратов других производителей могут лишь завидовать подобной долгосрочной поддержке гаджетов, а владельцы стареньких iPhone могут продолжать пользоваться своими устройствами ещё долгое время.