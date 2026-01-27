Мобильные дискретные видеокарты для игр подходят лучше, чем огромный iGPU

Intel не планирует создавать конкурентов чипам Ryzen AI Max Strix Halo, заявил сотрудник компании Том Петерсен в интервью изданию Club386. Он назвал Strix Halo не способными противостоять решениям Intel по части энергопотребления и производительности на ватт.

Данные высказывания были сформулированы аккурат вслед за публикацией AMD маркетинговых материалов, на которых Ryzen AI Max 395+ по FPS в играх разносит Core Ultra X9 388H Panther Lake, опережая последний на внушительные 37%. И хотя iGPU от "красного" лагеря более крупный, он противопоставляется наиболее производительной модели от Intel.

Том Петерсен описывает ситуацию в том ключе, что AMD сделала из Ryzen AI Max не массовый продукт, встроенное видеоядро которого по своим характеристиками больше похоже на десктопный графический процессор. Данную нишу лучше заполнять небольшими дискретными GPU, а не создавать аналогичные APU от Intel.

Подобное заявление, фактически, может говорить об отмене мелькавшей в новостях в середине прошлого года серии Nova-Lake-AX с мощным iGPU, способной противостоять Strix Halo. В дополнение Петерсон указал, что Intel сосредоточена на игровых решениях с высоким уровнем энергоэффективности и производительности на ватт, чем Strix Halo похвастаться не может. Эти слова подкрепляются действиями самой AMD, которая большую часть 2025 года позиционировала Strix Halo в качестве решения для ИИ, а не как игровую платформу, хотя топовая конфигурация включает в себя Radeon 8060S с 2560 потоковыми процессорами.

Основным массивом устройств на базе Ryzen AI Max стали мини-ПК, которые производители называли мини-рабочими станциями для ИИ. И лишь малая доля вендоров решилась интегрировать новинку от AMD в свои линейки ноутбуков. Что можно понять, так как цены на портативные ПК с AMD Strix Halo получаются вдвое выше, чем на аналоги с более производительной мобильной дискретной графикой.