Телефонные аферисты придумали новый изощренный способ давления на людей. Как выяснило РИА Новости, они начали обманывать людей, разыгрывая целое полицейское расследование. Притворяясь участковыми, злоумышленники пугают жертв историей об убийстве соседа, а затем просят «помощи».
Сценарий отработан до мелочей. Сначала вам звонят и представляются сотрудником полиции. Голос на том конце провода сообщает шокирующую новость: ваш сосед или соседка якобы стал жертвой убийства. Мошенник говорит о грядущей «профилактической беседе» с жильцами.
Дальше — ключевой момент. Звонящий просит помочь в поимке особо опасного преступника. Под предлогом секретной операции аферист вынуждает жертву снять все деньги со счетов. Чтобы передать наличные, к человеку выезжает курьер.
При этом мошенники нагнетают атмосферу секретности. Они строго запрещают жертве кому-либо звонить, даже родственникам. И убеждают, что об «операции» никто не должен знать. В итоге человек остается один на один с собственным страхом и чужими инструкциями.