РИА Новости сообщает о новой схеме телефонного мошенничества.

Телефонные аферисты придумали новый изощренный способ давления на людей. Как выяснило РИА Новости, они начали обманывать людей, разыгрывая целое полицейское расследование. Притворяясь участковыми, злоумышленники пугают жертв историей об убийстве соседа, а затем просят «помощи».

Сценарий отработан до мелочей. Сначала вам звонят и представляются сотрудником полиции. Голос на том конце провода сообщает шокирующую новость: ваш сосед или соседка якобы стал жертвой убийства. Мошенник говорит о грядущей «профилактической беседе» с жильцами.

Дальше — ключевой момент. Звонящий просит помочь в поимке особо опасного преступника. Под предлогом секретной операции аферист вынуждает жертву снять все деньги со счетов. Чтобы передать наличные, к человеку выезжает курьер.

При этом мошенники нагнетают атмосферу секретности. Они строго запрещают жертве кому-либо звонить, даже родственникам. И убеждают, что об «операции» никто не должен знать. В итоге человек остается один на один с собственным страхом и чужими инструкциями.