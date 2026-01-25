Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Новая мошенническая схема: Телефонные аферисты выманивают деньги под предлогом поимки преступника
РИА Новости сообщает о новой схеме телефонного мошенничества.

Телефонные аферисты придумали новый изощренный способ давления на людей. Как выяснило РИА Новости, они начали обманывать людей, разыгрывая целое полицейское расследование. Притворяясь участковыми, злоумышленники пугают жертв историей об убийстве соседа, а затем просят «помощи».

 

Может быть интересно

Сценарий отработан до мелочей. Сначала вам звонят и представляются сотрудником полиции. Голос на том конце провода сообщает шокирующую новость: ваш сосед или соседка якобы стал жертвой убийства. Мошенник говорит о грядущей «профилактической беседе» с жильцами.

Дальше — ключевой момент. Звонящий просит помочь в поимке особо опасного преступника. Под предлогом секретной операции аферист вынуждает жертву снять все деньги со счетов. Чтобы передать наличные, к человеку выезжает курьер.

При этом мошенники нагнетают атмосферу секретности. Они строго запрещают жертве кому-либо звонить, даже родственникам. И убеждают, что об «операции» никто не должен знать. В итоге человек остается один на один с собственным страхом и чужими инструкциями.

#мошенники #риа новости #телефонное мошенничество #схема обмана
Источник: ria.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

После отмены заказов на комплекты DDR5 по выгодной цене Corsair принесла извинения своим клиентам
3
Энтузиаст показал возможности ПК на Ryzen 7 3700X с RX 590 и 32 ГБ DDR4 в современных играх
2
Китайская компания испытала робота-собаку LYNX M20 в снегу глубиной до четырех метров при минус 30°C
+
Китайские мастера модифицировали iPhone Air для работы с физическими SIM-картами
+
В России запущен первый отечественный станок для шиповки шин
+
Информатор подтвердил наличие у Honor Magic V6 самой ёмкой среди складных смартфонов батареи
+
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
6
Треть школьников в Британии в возрасте 4–5 лет не умеют читать книги и пытаются «свайпать» страницы
1
Первый российский станок по ошиповке шин начал производиться на бывшем заводе Michelin
+
На Камчатке впервые за более чем 50 лет наблюдается аномально мощный снегопад
1
Первые обладатели AMD Ryzen 7 9850X3D поделились результатами тестов процессора
+
Процесс распаковки защищённых планшетов Ulefone серии RugKing Pad Pro показали на видео
+
В Hardware Unboxed сравнили игровую производительность в Windows 11 и Windows 10
1
Древние кенгуру весом до 250 кг были анатомически приспособлены к прыжкам
+
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
5
Трамп рассказал о новом оружии США, которое было применено в Венесуэле
1
Финский магазин показал цветовые версии линейки Galaxy S26
+
Xiaomi начала распространение HyperOS 3.1 на базе Android 16 для глобальных рынков
+
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
23
der8auer: Геймерам можно забыть о видеокартах с рекомендованной розничной ценой
2

Популярные статьи

О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
20
Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
+

Сейчас обсуждают

Chihonya
16:18
Для 1080 разрешения, вполне себе бодрячком)
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
lighteon
16:14
https://www.youtube.com/watch?v=u8Xyx2L4Nlg Истину глаголите. Тут Лайнес про линукс видео запилил. Видео не для счастливых обладателей Nvidia)
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
si-cat
16:01
Зато бабла напилят от души. Даже на сраном заборчике оторвались - а тут такие перспективы...🤣🤣🤣
НАТО создадут на границе с Россией и Белоруссией оборонительную зону с беспилотными технологиями
Comandante
16:00
Ну а тем кто всё-таки купил. Продавец должен дарить такой плакатик.
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
si-cat
16:00
Надорвутся 🤣
НАТО создадут на границе с Россией и Белоруссией оборонительную зону с беспилотными технологиями
Comandante
15:49
Я в этом никогда не сомневался. Они даже аргументов привести не могут. Только в беспомощной злобе минусы ставят. Наверно, они разговаривать не умеют. Ведь что бы говорить думающие мозги нужны, а у них...
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
Comandante
15:44
Странные эти амудятдлы. Просто спросил, что случилось. А они минусов напихали. Хуже амудятлов только сектанты красноглазики.
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
Интелу НЕТ
15:35
Вот 100% не переустанавливал систему
Энтузиаст показал возможности ПК на Ryzen 7 3700X с RX 590 и 32 ГБ DDR4 в современных играх
SekaZzZ34
15:24
Ну я гоняю на 3700х т.к. 5700х нету разницы. Карта только 7900gre Там в видео бутылочное горлышко 590 а не проц
Энтузиаст показал возможности ПК на Ryzen 7 3700X с RX 590 и 32 ГБ DDR4 в современных играх
swr5
15:13
Корпорастам надо развести игрунов на новые "умные" блоки питания с контролем тока, а то доходы падают.
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter