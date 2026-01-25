Сайт Конференция
apprenticebase
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
Среди заявленных преимуществ — выразительный дизайн и адаптированность к российским климатическим условиям эксплуатации.

«АвтоВАЗ» поделился подробностями о своем будущем кроссовере Lada Azimut, производство которого намечено на конец 2026 года. Представители Волжского автозавода, в частности глава продуктового маркетинга Сергей Корниенко, рассказали об основных преимуществах новинки, которые, по их замыслу, выделят её на фоне конкурентов. Среди заявленных достоинств — выразительный дизайн, высокая степень адаптированности к российским условиям эксплуатации и расширенное оснащение.

Сергей Корниенко акцентировал внимание на внешнем виде Lada Azimut, назвав его «гармоничным и сбалансированным». По его словам, чёткие грани кузова и общая геометрия придают автомобилю современный облик, делая его продолжателем традиций европейской школы автомобильного дизайна. Внешний вид, как известно, всегда является первым, на что обращает внимание потенциальный покупатель.

Помимо этого, производитель обещает беспрецедентный уровень адаптации кроссовера к российским реалиям, превосходящий аналоги, представленные на рынке. Эта особенность включает особые настройки подвески, улучшенную защиту кузова от коррозии, а также набор «зимних» опций. К примеру, модель получит систему обогрева (не путать с обдувом, который у всех авто есть) передних боковых стёкол. В плане оснащения «АвтоВАЗ» планирует предложить потребителям значительно больше функций за ту же цену, либо сделать автомобиль более доступным в сравнении с предложениями конкурентов.

Под капотом Lada Azimut расположится 1,6-литровый мотор, доступный в двух мощностных версиях — на 120 или 132 лошадиные силы. В пару к нему можно будет выбрать механическую коробку передач или вариатор. В перспективе модельный ряд расширится за счёт версии со 150-сильным турбированным двигателем и классическим автоматом. Запуск серийного производства новой Lada Azimut запланирован на третий квартал 2026 года или позднее.

#автомобили #автоваз #lada azimuth
Источник: quto.ru
Сейчас обсуждают

randomXP
18:39
Без полного привода - чисто по городу поездить. Точнее по очищенному от снега городу поездить.
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
Юрий Соколов
17:53
бульбулятор
В СМИ выясняют автора названия "дискомбобулятор" для загадочного оружия, упомянутого Трампом
Chihonya
16:18
Для 1080 разрешения, вполне себе бодрячком)
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
lighteon
16:14
https://www.youtube.com/watch?v=u8Xyx2L4Nlg Истину глаголите. Тут Лайнес про линукс видео запилил. Видео не для счастливых обладателей Nvidia)
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
si-cat
16:01
Зато бабла напилят от души. Даже на сраном заборчике оторвались - а тут такие перспективы...🤣🤣🤣
НАТО создадут на границе с Россией и Белоруссией оборонительную зону с беспилотными технологиями
Comandante
16:00
Ну а тем кто всё-таки купил. Продавец должен дарить такой плакатик.
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
si-cat
16:00
Надорвутся 🤣
НАТО создадут на границе с Россией и Белоруссией оборонительную зону с беспилотными технологиями
Comandante
15:49
Я в этом никогда не сомневался. Они даже аргументов привести не могут. Только в беспомощной злобе минусы ставят. Наверно, они разговаривать не умеют. Ведь что бы говорить думающие мозги нужны, а у них...
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
Comandante
15:44
Странные эти амудятдлы. Просто спросил, что случилось. А они минусов напихали. Хуже амудятлов только сектанты красноглазики.
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
Интелу НЕТ
15:35
Вот 100% не переустанавливал систему
Энтузиаст показал возможности ПК на Ryzen 7 3700X с RX 590 и 32 ГБ DDR4 в современных играх
