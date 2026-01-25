Среди заявленных преимуществ — выразительный дизайн и адаптированность к российским климатическим условиям эксплуатации.

«АвтоВАЗ» поделился подробностями о своем будущем кроссовере Lada Azimut, производство которого намечено на конец 2026 года. Представители Волжского автозавода, в частности глава продуктового маркетинга Сергей Корниенко, рассказали об основных преимуществах новинки, которые, по их замыслу, выделят её на фоне конкурентов. Среди заявленных достоинств — выразительный дизайн, высокая степень адаптированности к российским условиям эксплуатации и расширенное оснащение.

Сергей Корниенко акцентировал внимание на внешнем виде Lada Azimut, назвав его «гармоничным и сбалансированным». По его словам, чёткие грани кузова и общая геометрия придают автомобилю современный облик, делая его продолжателем традиций европейской школы автомобильного дизайна. Внешний вид, как известно, всегда является первым, на что обращает внимание потенциальный покупатель.

Помимо этого, производитель обещает беспрецедентный уровень адаптации кроссовера к российским реалиям, превосходящий аналоги, представленные на рынке. Эта особенность включает особые настройки подвески, улучшенную защиту кузова от коррозии, а также набор «зимних» опций. К примеру, модель получит систему обогрева (не путать с обдувом, который у всех авто есть) передних боковых стёкол. В плане оснащения «АвтоВАЗ» планирует предложить потребителям значительно больше функций за ту же цену, либо сделать автомобиль более доступным в сравнении с предложениями конкурентов.

Под капотом Lada Azimut расположится 1,6-литровый мотор, доступный в двух мощностных версиях — на 120 или 132 лошадиные силы. В пару к нему можно будет выбрать механическую коробку передач или вариатор. В перспективе модельный ряд расширится за счёт версии со 150-сильным турбированным двигателем и классическим автоматом. Запуск серийного производства новой Lada Azimut запланирован на третий квартал 2026 года или позднее.