Предположительно, это корабль, обозначаемый как проект 004 (или тип 004, Type 004), с ядерной силовой установкой и водоизмещением более 100 000 тонн.

Судя по всему, ВМС Китая в настоящее время строят новый авианосец. Хотя Пекин официально это не подтвердил, спутниковые снимки, демонстрирующие прогресс в строительстве корпуса авианосца типа 004, появляются с февраля 2025 года.

Ни для кого не секрет, что авианосец будет иметь ядерную силовую установку и водоизмещение более 100 000 тонн. 23 января появились новые спутниковые снимки, свидетельствующие о прогрессе в строительстве корабля. Напомним, сейчас у Китая в строю есть «Фуцзянь» (обозначаемый как проект 003 или тип 003, Type 003) — третий и новейший китайский авианосец. Это также первый авианосец, который не только полностью построен, но и спроектирован в Китае. Источник: Министерство национальной обороны КитаяБолее того, «Фуцзянь» — первый китайский супер-авианосец. Эта категория кораблей определяется как судно водоизмещением не менее 75 000 тонн. «Фуцзянь» был официально введён в строй в ноябре 2025 года. Хотя он высоко оценивается китайскими военными и СМИ, сейчас в Китае появляется критика корабля, как сообщает scmp. Согласно отчету, у авианосца «Фуцзянь» есть несколько критических конструктивных недостатков.

В СМИ сообщается, что Китай планирует построить шесть авианосцев типа 004 к 2035 году. В случае успеха этой программы, общее количество авианосцев в составе Китая достигнет девяти. Тихоокеанский флот ВМС США, который будет находиться на передовой линии любого военного конфликта с Китаем, в настоящее время имеет всего семь авианосцев.

В общей сложности ВМС США располагают 11 действующими авианосцами. Три корабля класса «Форд» в настоящее время находятся в стадии строительства и должны быть введены в строй в период с 2027 по 2032 год: «Джон Ф. Кеннеди», «Энтерпрайз» и «Дорис Миллер». Кроме того, имеются десантные корабли: семь кораблей класса «Уосп» и два корабля класса «Америка». Истребитель F-35B может действовать с этих кораблей, а благодаря возможности вертикального взлета он также может взлетать с полетных палуб без катапульты.

Что касается нового китайского авианосца, то ядерная силовая установка освободит больше места под палубой, поскольку не потребуется перевозить топливо. Она также обеспечит большую мощность, что позволит увеличить грузоподъемность для самолетов и беспилотников.