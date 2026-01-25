За дефицитом оперативной памяти может последовать кризис на рынке накопителей. Как сообщает WCCFTech, источники прогнозируют дефицит чипов NAND и резкий рост цен. Это неминуемо приведет к подорожанию SSD в рознице.

Рынок компьютерных комплектующих ожидает новый виток кризиса. Согласно анализу WCCFTech, вслед за оперативной памятью дефицит и резкий рост цен могут затронуть чипы NAND. Это основной компонент SSD-накопителей, а значит, вскоре могут серьезно подорожать и они.

Источники в цепочке поставок указывают на планы Samsung. Компания якобы намерена уже в первом квартале поднять контрактные цены на память NAND более чем на 100%. Крупные клиенты вроде Apple, NVIDIA и AMD уже получили уведомления.

Если это произойдет, потребительский рынок ПК ощутит удар сразу. Розничные цены на SSD и так растут с октября. По некоторым данным, средний рост составил 18%. Удвоение стоимости ключевого компонента только подхлестнет эту тенденцию.

Надежды на увеличение объемов производства пока не оправдываются. Производители вроде Samsung и SK hynix, наоборот, могут перераспределить мощности в пользу более прибыльной DRAM-памяти, которую жадно потребляет индустрия ИИ.

Это создает идеальный шторм. Спрос на память для ИИ растет, вытесняя производство NAND. В итоге предложение падает, а цены взлетают. WCCFTech заключает, что в ближайшие кварталы улучшений ждать не стоит. Потребителям, возможно, стоит отложить апгрейд ПК.